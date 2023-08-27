В контексте архитектуры микросервисов агрегация микросервисов относится к процессу объединения нескольких независимых, слабо связанных микросервисов для создания единого и связного приложения, которое удовлетворяет конкретные потребности клиентов или конечных пользователей. Этот шаблон агрегации является важнейшим аспектом разработки и поддержки масштабируемых, удобных в обслуживании и отказоустойчивых программных систем, особенно при использовании преимуществ архитектуры на основе микросервисов.

Агрегация микросервисов возникла как ответ на ограничения монолитной архитектуры, которые влекут за собой разработку больших, тесно связанных приложений, которые трудно масштабировать, поддерживать и развивать. Напротив, архитектура микросервисов дает разработчикам возможность создавать небольшие специализированные сервисы, которые можно разрабатывать, развертывать и масштабировать независимо. Приняв этот подход, организации могут достичь более высокой степени гибкости и оперативности в жизненном цикле разработки программного обеспечения, способствуя инновациям и сокращая время вывода на рынок новых функций и улучшений.

Согласно недавним исследованиям, внедрение архитектуры микросервисов может помочь организациям ускорить процессы разработки до 75% и сократить затраты до 67%. Однако, чтобы полностью использовать потенциал микросервисов, необходимо овладеть искусством их агрегирования в связные, ориентированные на пользователя приложения. Именно здесь в игру вступает концепция агрегации микросервисов.

На высоком уровне агрегацию микросервисов можно разделить на различные шаблоны в зависимости от используемых архитектурных решений и стратегий. Эти шаблоны могут включать, помимо прочего, следующее:

API-шлюз : центральная точка входа, которая направляет запросы от клиентов к соответствующим микросервисам, часто предоставляя дополнительные функции, такие как преобразование запросов/ответов, аутентификация и кэширование. Этот шаблон помогает упростить клиентам работу с несколькими микросервисами и обеспечивает лучший контроль над открытыми API.

: центральная точка входа, которая направляет запросы от клиентов к соответствующим микросервисам, часто предоставляя дополнительные функции, такие как преобразование запросов/ответов, аутентификация и кэширование. Этот шаблон помогает упростить клиентам работу с несколькими микросервисами и обеспечивает лучший контроль над открытыми API. Backend for Frontend (BFF) : специализированный уровень агрегации, адаптированный к конкретным потребностям различных типов клиентов, таких как веб-, мобильные или сторонние интеграции. Этот шаблон обеспечивает эффективное сочетание ответов микросервисов и обеспечивает оптимизированную поверхность API для каждого клиента, тем самым повышая производительность и снижая сложность для разработчиков внешнего интерфейса.

: специализированный уровень агрегации, адаптированный к конкретным потребностям различных типов клиентов, таких как веб-, мобильные или сторонние интеграции. Этот шаблон обеспечивает эффективное сочетание ответов микросервисов и обеспечивает оптимизированную поверхность API для каждого клиента, тем самым повышая производительность и снижая сложность для разработчиков внешнего интерфейса. Состав данных : процесс агрегирования и обработки данных из нескольких микросервисов для создания единого набора данных, удовлетворяющего конкретному клиентскому запросу, обычно выполняемый на стороне сервера или с использованием выделенной службы агрегации. Этот шаблон особенно полезен, когда отдельные микросервисы владеют и предоставляют свои данные децентрализованно.

При правильной реализации эти шаблоны обеспечивают большую модульность и гибкость в общей архитектуре системы, способствуя простому масштабированию, повышению отказоустойчивости и плавной интеграции новых микросервисов по мере развития приложения. Кроме того, приняв эти шаблоны агрегирования, разработчики могут использовать передовые методы современной разработки программного обеспечения, такие как проектирование на основе предметной области (DDD) и разделение ответственности за запросы команд (CQRS), для создания масштабируемых, удобных в обслуживании и развиваемых программных систем.

Одной из проблем агрегации микросервисов является управление возросшей сложностью, возникающей из-за распределенного характера архитектуры. Чтобы решить эту проблему, организации могут использовать такие инструменты и платформы, как AppMaster, для оптимизации процесса разработки приложений. AppMaster — это мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, которая поддерживает создание систем на основе микросервисов с помощью интегрированной среды разработки (IDE).

С помощью AppMaster разработчики могут визуально создавать модели данных (схему базы данных), определять бизнес-логику (с использованием бизнес-процессов), создавать REST API и endpoints WebSocket, проектировать пользовательский интерфейс с помощью drag-and-drop и с легкостью управлять всеми аспектами жизненного цикла приложения. Инновационный подход AppMaster генерирует реальный исходный код, позволяя клиентам получать выгоду от самых современных технологий, таких как Go, Vue3, Kotlin и Jetpack Compose, на внутренней и внешней стороне. Это не только приводит к созданию высокопроизводительных масштабируемых приложений, но также гарантирует, что сгенерированный код легко поддерживать и развивать в соответствии с постоянно меняющимися бизнес-требованиями.

В заключение отметим, что агрегация микросервисов — это фундаментальная концепция в мире микросервисных архитектур, поскольку она позволяет организациям в полной мере использовать преимущества создания приложений с небольшими специализированными сервисами, которые можно разрабатывать, развертывать и масштабировать независимо. Используя шаблоны агрегации, такие как API-шлюз, серверная часть для внешнего интерфейса и композиция данных, разработчики могут создавать модульные и гибкие приложения, которые легко обслуживаются, масштабируются и устойчивы. AppMaster — это мощный инструмент, который может помочь организациям не только адаптироваться к архитектуре микросервисов, но и оптимизировать процессы разработки приложений, упрощая управление повышенной сложностью, которая часто возникает в распределенных системах.