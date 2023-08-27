Mikro hizmet mimarisi alanında Canary Dağıtımı, kontrollü bir ortamda yeni özellikleri, güncellemeleri veya yapılandırmaları bir kullanıcı alt kümesine sorunsuz bir şekilde sunmak için kullanılan aşamalı bir dağıtım stratejisidir. Adını, zehirli gazların veya diğer tehlikelerin erken belirtilerini tespit etmek için kömür madenlerinde kanarya kuşlarının kullanılması uygulamasından almıştır. Benzer şekilde, yazılım geliştirme bağlamında, Canary Dağıtımı, yeni güncellemelerin veya özelliklerin başlangıçta yalnızca küçük bir kullanıcı tabanına sunulması ve ardından bu değişikliklerin tüm kullanıcı popülasyonuna dağıtılması yoluyla yeni güncellemelerin veya özelliklerin getirilmesi riskini en aza indirmeye odaklanır.

Mikro Hizmetlerde Canary Dağıtımı, artan kararlılık, iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi, daha kolay geri alma ve daha hızlı geri bildirim gibi çeşitli avantajlar sağlar. Geliştirme ekibi, değişiklikleri rastgele seçilen kullanıcıların küçük bir yüzdesine yayınlayarak performansı ölçebilir ve gerçek zamanlı olarak geri bildirim toplayabilir. Herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, tüm ekosistemi etkilemeden hızlı bir şekilde ele alınıp hafifletilebilir, böylece sistem çapında arıza riski azaltılır ve daha istikrarlı bir dağıtım süreci sağlanır.

AppMaster no-code platformunda sorunsuz ve düşük riskli bir dağıtım stratejisinin önemini anlıyoruz. Bu nedenle platformumuz ölçeklenebilirlik, kararlılık ve sürekli iyileştirmeye güçlü bir şekilde odaklanarak tasarlanmıştır. Çerçevemizde Canary Dağıtım metodolojilerini uygulayarak, müşterilerimizin uygulamalarında yeni özellikleri veya güncellemeleri kullanıma sunarken daha sorunsuz ve risksiz bir deneyim yaşamalarını sağlıyoruz.

Mikro Hizmetler mimarisinde Canary Deployment, kullanılan altyapıya, platforma ve araçlara bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilmektedir. İyi bilinen bir yöntem, geliştiricilerin çalışma zamanı sırasında uygulamalarında belirli işlevleri etkinleştirmesine veya devre dışı bırakmasına olanak tanıyan basit bir mekanizma olan özellik bayraklarından yararlanmaktır. Bu, sistem üzerindeki etkiyi en aza indirirken bireysel özellikler üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar.

Bir diğer popüler yaklaşım ise kesintisiz bir dağıtım hattı sağlayan Docker ve Kubernetes gibi konteynerizasyon ve orkestrasyon araçlarını kullanmaktır. Geliştiriciler, mikro hizmetlerin yeni sürümlerini ayrı kapsayıcılar olarak dağıtarak ve bunlar arasındaki trafiği kademeli olarak kaydırarak, her sürümün performansını izleyebilir ve Canary Dağıtımını deneyimleyen kullanıcı grubundan toplanan ampirik verilere dayanarak daha sonraki kullanıma sunma veya geri alma işlemleri hakkında bilinçli kararlar alabilir.

Örnek olarak, ürün listeleme, kullanıcı kimlik doğrulaması ve ödeme işleme gibi çeşitli bileşenlere sahip bir mikro hizmet mimarisini kullanan AppMaster platformu üzerinde oluşturulmuş bir e-ticaret uygulamasını ele alalım. Güncellenmiş ürün öneri algoritması gibi yeni bir özelliğin sunulmasının ardından geliştirme ekibi, Canary Dağıtım stratejisini kullanacak. Güncellemeyi kullanıcıların küçük bir yüzdesine dağıtarak başlayacaklar, ardından ürün önerilerinin etkinliği, kullanıcı katılımı ve sistem kararlılığı üzerindeki etkisini sürekli olarak değerlendirecekler.

İlk kullanıcı grubunu izledikten ve beklenmeyen sorunları ele aldıktan sonra, geliştirme ekibi, yeni işlevselliğin tüm kullanıcı tabanına aşamalı olarak sunulmasını başlatabilir ve bu sayede, değişikliğe maruz kalan kullanıcı sayısı kontrollü bir şekilde artırılabilir. Bu yöntem, yeni algoritmanın geçerliliğinin tam olarak dağıtılmadan önce titizlikle test edilmesine olanak tanır ve özelliğin, uygulamanın genel performansı ve kararlılığı üzerinde olumlu bir etki sağlamasını sağlar.

Sonuç olarak, Mikro Hizmetlerde Canary Dağıtımı, bir yazılım sistemine yeni özelliklerin veya güncellemelerin getirilmesiyle ilişkili riskleri azaltmanın etkili bir yoludur. Tam ölçekli bir kullanıma sunmadan önce değişiklikleri kademeli olarak daha küçük bir kullanıcı popülasyonuna sunarak bu strateji, geliştiricilerin dağıtımı kontrol etmesine, olası sorunları hızlı bir şekilde ele almasına ve uygulamalarının kararlılığını artırmasına olanak tanır. AppMaster no-code platformuyla müşterilerimiz, mikro hizmet mimarilerinde Canary Deployment'ın gücünden yararlanarak, esnek ve ölçeklenebilir bir ekosistemi korumalarına ve her güncelleme veya geliştirmeyle tutarlı ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sunmalarına olanak tanır.