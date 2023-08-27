Mikro Hizmetler Durum Yönetimi, hizmet odaklı, dağıtılmış bir sistem oluşturan, bağımsız olarak dağıtılabilen, gevşek bağlı mikro hizmetlerden oluşan bir ağ boyunca veri kalıcılığının, işlenmesinin ve akışının tasarlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesinde kullanılan ilkeleri, teknikleri ve araçları ifade eder. Yazılım mühendisliğinin bir alt disiplini olarak mikro hizmet durum yönetimi, çeşitli endüstrilerde ve kullanım durumlarında uygulama geliştirme, dağıtım ve ölçeklendirmede devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

Geleneksel monolitik sistemlerde durumu yönetmek genellikle merkezi bir veritabanının veya diğer paylaşılan veri depolama çözümlerinin kullanılmasını gerektirir; bu da veri bütünlüğünü izlemeyi ve korumayı kolaylaştırır. Ancak mikro hizmetler, her hizmetin kendi kendine yetmesi ve kendi veri kalıcılığından, iletişiminden ve yönetiminden sorumlu olması nedeniyle durum yönetiminde ek zorluklar ortaya çıkarır. Bulut bilişim ve konteynırlaştırma teknolojilerinin popülaritesinin artmasıyla birlikte mikro hizmetler, esneklikleri, yeniden kullanılabilirlikleri ve ölçeklenebilirlikleri nedeniyle hızla ilgi görmeye başladı ve durum yönetimini yazılım geliştiricileri ve mimarlar için hayati bir endişe haline getirdi.

Mikro hizmet durum yönetiminin yol gösterici ilkelerinden biri "hiçbir şey paylaşma" mimarisidir; bu, her hizmetin bağımsız olarak çalıştığı ve sistemdeki diğer hizmetlerle hiçbir veri, kaynak veya uygulama mantığını paylaşmadığı anlamına gelir. Bu tasarım ilkesi, dağıtılmış işlemler, veri tutarlılığı ve gecikme gibi dağıtılmış sistemlerde geleneksel olarak durum yönetimiyle ilişkilendirilen zorlukların çoğunu hafifletir. Ancak hiçbir şeyi paylaşma yaklaşımını benimsemek, birden fazla bağımsız hizmet arasında veri tutarlılığının sağlanması ve diğer hizmetlerden veri gerektiren hizmetler arasındaki iletişimin ele alınması gibi yeni zorlukları da beraberinde getiriyor.

Mikro hizmetlerde etkili durum yönetimini uygulamaya yönelik stratejiler şunları içerir:

Durumu dışsallaştırma: Geliştiriciler, durumu mikro hizmetlerin dışında (örneğin, veritabanlarında, önbelleklerde veya diğer harici depolama sistemlerinde) depolayarak, mikro hizmetlerin durumsuz kalmasını sağlayabilir, böylece onları daha taşınabilir, ölçeklenebilir ve akıl yürütmesi kolay hale getirebilirler. Bu yaklaşım, hizmetler genelinde veri tutarlılığını korumak için nihai tutarlılık modellerinin uygulanmasını gerektirebilir.

Geliştiriciler, durumu mikro hizmetlerin dışında (örneğin, veritabanlarında, önbelleklerde veya diğer harici depolama sistemlerinde) depolayarak, mikro hizmetlerin durumsuz kalmasını sağlayabilir, böylece onları daha taşınabilir, ölçeklenebilir ve akıl yürütmesi kolay hale getirebilirler. Bu yaklaşım, hizmetler genelinde veri tutarlılığını korumak için nihai tutarlılık modellerinin uygulanmasını gerektirebilir. Durum bilgisi olan oturum yönetimi: Bazı durumlarda mikro hizmetler, kullanıcı etkileşimlerini izlemek veya yürütme yolları genelinde bağlamsal bilgileri korumak için oturum düzeyinde durum yönetimi gerektirebilir. Bu, dağıtılmış önbellekleme veya depolama sistemleri kullanılarak veya oturum durumunu yönetmek için belirteç tabanlı kimlik doğrulama mekanizmaları kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Bazı durumlarda mikro hizmetler, kullanıcı etkileşimlerini izlemek veya yürütme yolları genelinde bağlamsal bilgileri korumak için oturum düzeyinde durum yönetimi gerektirebilir. Bu, dağıtılmış önbellekleme veya depolama sistemleri kullanılarak veya oturum durumunu yönetmek için belirteç tabanlı kimlik doğrulama mekanizmaları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Saga kalıpları: Dağıtılmış işlemlerin yokluğunda birden fazla mikro hizmette veri tutarlılığını korumak için geliştiriciler, karmaşık işlemleri eşzamansız mesajlaşma veya diğer olaylar yoluyla koordine edilebilecek bir dizi daha küçük, artımlı adımlara ayırma etrafında dönen destan modelini kullanabilirler. tahrikli mekanizmalar.

Dağıtılmış işlemlerin yokluğunda birden fazla mikro hizmette veri tutarlılığını korumak için geliştiriciler, karmaşık işlemleri eşzamansız mesajlaşma veya diğer olaylar yoluyla koordine edilebilecek bir dizi daha küçük, artımlı adımlara ayırma etrafında dönen destan modelini kullanabilirler. tahrikli mekanizmalar. Etki alanı odaklı tasarım: Geliştiriciler, mikro hizmetleri iş etki alanları etrafında düzenleyerek ve bunların veri yapılarını ve ara bağlantılarını buna göre modelleyerek, gerçek dünyadaki gereksinimleri ve kısıtlamaları yansıtan daha doğal, sezgisel durum yönetimi çözümlerini kolaylaştırabilir.

Geliştiriciler, mikro hizmetleri iş etki alanları etrafında düzenleyerek ve bunların veri yapılarını ve ara bağlantılarını buna göre modelleyerek, gerçek dünyadaki gereksinimleri ve kısıtlamaları yansıtan daha doğal, sezgisel durum yönetimi çözümlerini kolaylaştırabilir. Olay kaynağı bulma: Bu teknik, sistemin durumundaki herhangi bir değişikliğin bir dizi olay olarak sürdürülmesini içerir ve bu daha sonra sistemin durumunu geri yüklemek için yeniden oynatılabilir. Bu strateji yalnızca kolay ölçeklendirmeye izin vermekle kalmaz, aynı zamanda yerleşik denetim yolları ve gelişmiş analitik fırsatları da sağlar.

Mikro hizmet mimarileri ve durum yönetimi çözümleri uygulamak isteyen şirketler için AppMaster, ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma sürecini kolaylaştıran entegre bir geliştirme ortamı (IDE) sağlar. AppMaster, görsel olarak tasarlanmış veri modellerine ve iş süreçlerine dayalı kod oluşturarak, geliştiricilerin teknik borç biriktirmeden uygulamaları 10 kata kadar daha hızlı ve üç kat daha düşük maliyetle oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Postgresql uyumlu veritabanlarına ve Go tarafından oluşturulan güçlü, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarına verdiği destek sayesinde AppMaster, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için benzersiz ölçeklenebilirlik ve performans sağlar.

Üstelik, AppMaster her plan güncellemesiyle sıfırdan uygulamalar oluşturmaya odaklanması, durum yönetimi çözümlerinin manuel müdahale olmadan sürekli olarak iyileştirilebilmesini ve geliştirilebilmesini sağlar ve çeşitli mikro hizmetler genelinde durumu korumak için çok yönlü bir temel sağlar. Platformun otomatikleştirilmiş Swagger (Açık API) belgeleri ve veritabanı geçiş komut dosyaları oluşturması, dağıtılmış sistemlerde durum uygulama ve yönetme sürecini daha da basitleştirerek her büyüklükteki işletmenin en son yazılım geliştirme teknikleri ve araçları aracılığıyla hedeflerine ulaşmasını sağlar.