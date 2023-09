W kontekście architektury mikrousług agregacja mikrousług odnosi się do procesu łączenia wielu niezależnych, luźno powiązanych mikrousług w celu stworzenia jednolitej i spójnej aplikacji, która służy konkretnym potrzebom klientów lub użytkowników końcowych. Ten wzorzec agregacji jest kluczowym aspektem opracowywania i utrzymywania skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i odpornych systemów oprogramowania, szczególnie w przypadku wykorzystania zalet architektury opartej na mikrousługach.

Microservices Aggregation powstała w odpowiedzi na ograniczenia architektur monolitycznych, które pociągają za sobą tworzenie dużych, ściśle powiązanych aplikacji, które są trudne do skalowania, utrzymania i ewolucji. Z kolei architektury mikrousług umożliwiają programistom tworzenie małych, ukierunkowanych usług, które można rozwijać, wdrażać i skalować niezależnie. Przyjmując to podejście, organizacje mogą osiągnąć wyższy stopień elastyczności i zwinności w cyklu życia oprogramowania, wspierając innowacje i skracając czas wprowadzania na rynek nowych funkcji i ulepszeń.

Według ostatnich badań przyjęcie architektury mikrousług może pomóc organizacjom przyspieszyć procesy rozwojowe nawet o 75% i obniżyć koszty nawet o 67%. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał mikrousług, konieczne jest opanowanie sztuki agregowania ich w spójne, skierowane do użytkownika aplikacje. W tym miejscu pojawia się koncepcja agregacji mikrousług.

Na wysokim poziomie agregację mikrousług można podzielić na różne wzorce w oparciu o decyzje dotyczące architektury i zastosowane strategie. Wzorce te mogą obejmować między innymi:

Backend for Frontend (BFF) : wyspecjalizowana warstwa agregacyjna dostosowana do specyficznych potrzeb różnych typów klientów, takich jak integracje internetowe, mobilne lub zewnętrzne. Ten wzorzec umożliwia efektywną kombinację odpowiedzi mikrousług i zapewnia zoptymalizowaną powierzchnię API dla każdego klienta, poprawiając w ten sposób wydajność i zmniejszając złożoność dla programistów frontendowych.

Skład danych : proces agregacji i przetwarzania danych z kilku mikrousług w celu utworzenia ujednoliconego zbioru danych, który spełnia określone żądanie klienta, zwykle wykonywany po stronie serwera lub przy użyciu dedykowanej usługi agregacji. Ten wzorzec jest szczególnie przydatny, gdy poszczególne mikrousługi posiadają i udostępniają swoje dane w sposób zdecentralizowany.

Po prawidłowym zaimplementowaniu wzorce te zapewniają większą modułowość i elastyczność całej architektury systemu, ułatwiając skalowanie, lepszą odporność na awarie i bezproblemową integrację nowych mikrousług w miarę ewolucji aplikacji. Ponadto, przyjmując te wzorce agregacji, programiści mogą wykorzystać nowoczesne najlepsze praktyki tworzenia oprogramowania, takie jak projektowanie oparte na domenie (DDD) i segregacja odpowiedzialności za zapytania poleceń (CQRS), aby tworzyć skalowalne, łatwe w utrzymaniu i rozwijające się systemy oprogramowania.

Jednym z wyzwań związanych z agregacją mikrousług jest zarządzanie zwiększoną złożonością wynikającą z rozproszonego charakteru architektury. Aby pokonać to wyzwanie, organizacje mogą korzystać z narzędzi i platform takich jak AppMaster, aby usprawnić proces tworzenia aplikacji. AppMaster to potężna platforma no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, która wspiera budowanie systemów opartych na mikrousługach za pomocą zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE).

Dzięki AppMaster programiści mogą wizualnie tworzyć modele danych (schemat bazy danych), definiować logikę biznesową (przy użyciu procesów biznesowych), tworzyć interfejsy API REST i endpoints WebSocket, projektować interfejs użytkownika za pomocą metody drag-and-drop oraz z łatwością zarządzać wszystkimi aspektami cyklu życia aplikacji. Innowacyjne podejście AppMaster generuje prawdziwy kod źródłowy, umożliwiając klientom korzystanie z najnowocześniejszych technologii, takich jak Go, Vue3, Kotlin i Jetpack Compose na backend i frontend. Zapewnia to nie tylko wysokowydajne i skalowalne aplikacje, ale także zapewnia, że ​​wygenerowany kod jest łatwy w utrzymaniu i ewoluuje zgodnie ze stale zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi.

Podsumowując, agregacja mikrousług to podstawowa koncepcja w świecie architektur mikrousług, ponieważ umożliwia organizacjom pełne wykorzystanie korzyści płynących z tworzenia aplikacji za pomocą małych, ukierunkowanych usług, które można niezależnie opracowywać, wdrażać i skalować. Stosując wzorce agregacji, takie jak API Gateway, Backend for Frontend i Data Composition, programiści mogą tworzyć modułowe i elastyczne aplikacje, które są łatwe w utrzymaniu, skalowalne i odporne. AppMaster to potężne narzędzie, które może pomóc organizacjom nie tylko dostosować się do architektury mikrousług, ale także usprawnić procesy tworzenia aplikacji, ułatwiając zarządzanie zwiększoną złożonością, która często towarzyszy systemom rozproszonym.