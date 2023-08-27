Mikro hizmet günlüğü, mikro hizmet mimarisi bağlamında, bir uygulama paketinin parçası olarak çalışan karmaşık bir dağıtılmış sistem oluşturan ayrı mikro hizmetler tarafından üretilen günlüklerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi uygulamasını ifade eder. Bu günlükler, her bir mikro hizmette meydana gelen olayların ve eylemlerin sırasını kaydederek geliştiricilerin, operatörlerin ve yöneticilerin uygulamanın davranışı, performansı ve genel durumu hakkında öngörü elde etmesine olanak tanır. Modern, ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde kullanılabilir uygulamalar oluşturmak için mikro hizmet mimarisinin giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte, Mikro Hizmet Günlüğü, bu tür sistemlerin verimli bir şekilde yönetilmesi ve çalıştırılmasında önemli bir yönü temsil eder.

Mikro hizmetlerin modüler doğası nedeniyle, bireysel hizmetler gevşek bir şekilde bağlanacak ve bağımsız olarak dağıtılabilecek şekilde tasarlanmıştır ve genellikle bir ağ üzerinden API'leri kullanarak birbirleriyle iletişim kurar. Bu dağıtılmış yapılandırma, performans darboğazlarının izlenmesini, sorun giderilmesini ve tanımlanmasını hem geliştiriciler hem de operasyon ekipleri için zorlaştırabilir. Bu bağlamda, Mikro Hizmet Günlüğü, sorunları belirlemek, performansı artırmak ve sistem kullanılabilirliğini sürdürmek amacıyla çeşitli mikro hizmetlerden gelen günlüklerin toplanması ve analiz edilmesi için gerekli hale gelir. Ayrıca Sematext'in 2021 DevOps izleme anketine göre yanıt verenlerin %33'ü, mikro hizmet tabanlı uygulamaların izlenmesinde birden fazla mikro hizmetten alınan günlüklerin ve ölçümlerin birleştirilmesinin en önemli öncelik olduğunu düşünüyor.

Mikro Hizmet Günlüğü'nün önemli yönlerinden biri, günlük verilerinin bir uygulamada kullanılan tüm mikro hizmetlerde merkezileştirilmesidir. Bu genellikle günlük üreticileri (mikro hizmetler), günlük toplayıcılar, depolama sistemleri ve günlük analizörleri gibi çeşitli bileşenlerden oluşan bir günlük kaydı altyapısının konuşlandırılmasını içerir. Bu gereksinimleri karşılamak için yaygın olarak kullanılan yığın, ELK Yığını (Elasticsearch, Logstash, Kibana) veya onun varyantı EFK Yığınıdır (Elasticsearch, Fluentd, Kibana). Son yıllarda, Google Stackdriver ve Amazon CloudWatch gibi çeşitli bulutta yerel çözümler de mikro hizmet günlüğü kaydı için popüler alternatifler olarak ortaya çıktı.

Mikro hizmetler tarafından oluşturulan günlük verilerinin büyük potansiyeli göz önüne alındığında, günlük verileri yönetimi, verimli Mikro Hizmetler Günlüğü Kaydı konusunda da önemli bir rol oynar. Bu, günlüklerin ne kadar süreyle saklanması gerektiğini belirleyen günlük tutma politikalarını ve alaka düzeyini korumak ve depolama kapasitesi sorunlarını önlemek için günlüklerin rotasyonunu içerir. Ayrıca, grep, awk ve tail gibi basit komut satırı araçlarından Splunk gibi karmaşık log analiz platformlarına kadar uzanan log analiz araçları ve teknikleri, performansı optimize etmek ve verilerden faydalı öngörüler ve modeller çıkarmak için gerekli hale geliyor. Mikro hizmetlerin güvenilirliği.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, Go (golang) ile oluşturulmuş ölçeklenebilir arka uç uygulamaları üretip barındırarak mikro hizmet mimarisini kullanır. Bu, Microservices Logging'in kullanımını, AppMaster kullanılarak geliştirilen sistemlerin izlenmesi, sorun gidermesi ve performansının artırılması açısından kritik hale getirir. AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırırken, mikro hizmetlerden elde edilen günlük verilerinin zenginliği, bu yenilenen uygulamaların iyileştirilmesine ve optimize edilmesine katkıda bulunur. Günlük verisi içgörüleriyle donanmış platform, sistem yöneticilerine, geliştiricilere ve operasyon ekiplerine mikro hizmetlerdeki performans darboğazlarını, anormallikleri ve potansiyel sorunları belirleme yetkisi verir, böylece her türlü sorunu proaktif bir şekilde ele almalarına ve performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmelerine olanak tanır.

Özetle, Mikro Hizmet Günlüğü, mikro hizmet mimarisi kullanılarak oluşturulan karmaşık, dağıtılmış uygulamaları yönetmenin ve sürdürmenin önemli bir yönüdür. Geliştirme ve operasyon ekipleri, bireysel mikro hizmetler tarafından oluşturulan günlükleri toplayıp analiz ederek sistemlerinin davranışı, performansı ve sağlığı hakkında değerli bilgiler edinebilir. Bu da sistem güvenilirliğini, ölçeklenebilirliğini ve genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için akıllı karar almaya yol açar. Mikro hizmetlerin benimsenmesi büyümeye devam ettikçe kuruluşların, AppMaster platformu tarafından oluşturulanlar gibi karmaşık dağıtılmış sistemleri etkili bir şekilde yönetmek için sağlam günlük kaydı altyapısına, araçlarına ve tekniklerine yatırım yapması gerekir.