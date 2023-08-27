Mikro Hizmetler Anti-kalıpları, mikro hizmet mimarisi içindeki verimsizliklere, düşük performansa ve uygulamaların geliştirilmesi, dağıtımı ve bakımı üzerinde genel olumsuz etkilere yol açan uygulamaları, tasarımları ve stratejileri ifade eder. Bu anti-kalıplar genellikle yanlış anlamalardan, yanlış uygulamalardan veya mikro hizmet tabanlı sistemin aşırı optimizasyonundan kaynaklanır. Geliştiriciler, bu anti-kalıpları anlayıp tanıyarak potansiyel tuzaklardan kaçınabilir ve daha verimli ve bakımı kolay yazılım çözümleri oluşturabilir.

Mikro hizmet anti-kalıplarının başlıcalarından biri, geliştiricilerin monolitik mimari ilkeleri mikro hizmet tabanlı bir sisteme uygulamaya çalıştığı "monolitik zihniyettir". Bu, hizmetlerin aşırı büyük olmasına, bileşenler arasında sıkı bağlantıya veya işlevlerin yetersiz ayrıntı düzeyine yol açabilir ve bu da mikro hizmetlerin kullanım amacını ilk etapta boşa çıkarır. Mikro hizmet mimarisinde her hizmet tek, iyi tanımlanmış bir sorumluluğa odaklanmalı ve diğer hizmetlerden bağımsız olarak dağıtılabilir olmalıdır.

Diğer bir yaygın mikro hizmet anti-modeli, hizmetlerin birden fazla etki alanını kapsayan tek, birleşik bir veri şemasına dayandığı "paylaşılan veri modeli"dir. Bu yaklaşım, paylaşılan şemada yapılacak herhangi bir değişiklik, ona bağlı tüm hizmetlerde kademeli etkilere yol açabileceğinden, genel sistemin özerkliğini, ölçeklenebilirliğini ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun yerine, her bir mikro hizmet, kendi veri şeması üzerinde kontrolü sürdürmeli ve bunu iyi tanımlanmış API'ler aracılığıyla diğer hizmetlere sunmalıdır.

Hizmetler arasında eşzamanlı iletişim ve koordinasyonun aşırı kullanılması, mikro hizmet tabanlı sistemin performansına da zarar verebilir. Bu "senkron iletişim anti-örüntüsü", bir hizmette gecikme veya hata yaşandığında sistemlerin yavaşlamasına, yanıt vermemesine veya arızaya yatkın olmasına neden olabilir. Olay odaklı veya mesaja dayalı yaklaşımlar gibi asenkron iletişim, hizmetleri ayrıştırarak ve bağımsız çalışmalarına olanak tanıyarak daha ölçeklenebilir ve dayanıklı bir çözüm sağlayabilir.

Mikro hizmet mimarisinde, "anemik olay işlemeyi" bir anti-model olarak benimsemek, olay odaklı mimarinin yetersiz kullanımını ve sistemde minimum düzeyde olay işlemeyi içerir. Bu, sınırlı sistem ölçeklenebilirliğine ve her hizmet için özerkliğin azalmasına neden olacaktır. Etki alanı olayları yerine veri merkezli olayların kullanılması ve yetersiz olay ayrıntı düzeyine sahip olunması, hizmetlerin birbirine bağımlı olmasına ve sonuçta kırılgan bir sisteme yol açabilir. Her bir mikro hizmetin bağımsız olarak gelişebilmesini ve ölçeklenebilmesini sağlamak için sağlam bir olay odaklı mimariyi ve olay işlemeyi benimsemek önemlidir.

Bireysel hizmetlerin, sürüm bağımlılıklarının ve çalışma zamanı ortamlarının test edilmesi ve dağıtılmasıyla ilgili önemli karmaşıklıklara yol açabileceğinden, mikro hizmet mimarisinde "yetersiz test" anti-örüntüsünden kaçınmak çok önemlidir. Geliştiricilerin, her bir mikro hizmetin ve genel sistemin güvenilirliğini ve kararlılığını sağlamak için birim, entegrasyon ve uçtan uca testler dahil olmak üzere kapsamlı otomatik testlere öncelik vermesi gerekir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, otomatik olarak yüksek kaliteli kod oluşturarak, uygulamaları derleyerek ve bunları en iyi uygulamalara göre dağıtarak bu mikro hizmet anti-örüntülerinin çoğunu azaltmak için tasarlanmıştır. Platform, arka uç uygulamaları için Go'yu, web uygulamaları için Vue3'ü ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose, mobil uygulamalarda iOS için SwiftUI kullanarak verimli kod oluşturma ve minimum teknik borç sağlıyor.

Geliştiriciler, AppMaster görsel tasarım araçlarıyla veritabanı şeması oluşturabilir, iş süreçlerini tanımlayabilir ve endişelerin ayrılması, gevşek bağlantı ve özerklik gibi mikro hizmet ilkelerine uyan REST API ve WSS endpoints oluşturabilir. Oluşturulan uygulamalar aynı zamanda herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla da çalışabilir, böylece paylaşılan veri şemalarının tuzakları olmadan mevcut veri modelleriyle kusursuz entegrasyon sağlanır.

Geliştiriciler, AppMaster kullanarak ölçeklenebilir, esnek yazılım çözümleri oluşturmak ve aynı zamanda mikro hizmet anti-kalıplarının yaygın tuzaklarından kaçınmak için kapsamlı entegre geliştirme ortamından (IDE) yararlanabilirler. Bu, ekiplerin uygulamaları 10 kata kadar daha hızlı ve çok daha düşük maliyetle sunmalarına olanak tanıyarak, farklı sektör ve boyutlardaki işletmeler için muazzam faydalar sağlar.