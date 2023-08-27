تسجيل الخدمات المصغرة

يشير تسجيل الخدمات الصغيرة، في سياق بنية الخدمات الصغيرة، إلى ممارسة جمع وتخزين وتحليل وإدارة السجلات التي تنتجها الخدمات الصغيرة الفردية التي تشكل نظامًا موزعًا معقدًا يعمل كجزء من مجموعة التطبيقات. تسجل هذه السجلات تسلسل الأحداث والإجراءات التي تحدث داخل كل خدمة صغيرة، مما يسمح للمطورين والمشغلين والمسؤولين بالحصول على رؤى حول سلوك التطبيق وأدائه وصحته العامة. مع الاعتماد المتزايد على بنية الخدمات الصغيرة لبناء تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير ومتاحة للغاية، يمثل تسجيل الخدمات الصغيرة جانبًا حاسمًا لإدارة هذه الأنظمة وتشغيلها بكفاءة.

مع الطبيعة المعيارية للخدمات الصغيرة، تم تصميم الخدمات الفردية بحيث تكون مقترنة بشكل غير محكم وقابلة للنشر بشكل مستقل، وغالبًا ما تتواصل مع بعضها البعض باستخدام واجهات برمجة التطبيقات عبر الشبكة. يمكن أن يؤدي هذا التكوين الموزع إلى جعل المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحديد اختناقات الأداء أمرًا صعبًا لكل من المطورين وفرق العمليات. في هذا السياق، يصبح تسجيل الخدمات الصغيرة ضروريًا لتجميع وتحليل السجلات من مختلف الخدمات الصغيرة لتحديد المشكلات وتحسين الأداء والحفاظ على توفر النظام. أيضًا، وفقًا لاستطلاع مراقبة DevOps لعام 2021 الذي أجرته Sematext، فإن 33% من المشاركين يعتبرون دمج السجلات والمقاييس من الخدمات الصغيرة المتعددة أولوية قصوى في مراقبة التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة.

أحد الجوانب الرئيسية لتسجيل الخدمات الصغيرة هو مركزية بيانات السجل عبر جميع الخدمات الصغيرة المستخدمة في التطبيق. يتضمن هذا عادةً نشر بنية أساسية للتسجيل تتألف من مكونات مختلفة، مثل منتجي السجلات (الخدمات الصغيرة)، ومجمعات السجلات، وأنظمة التخزين، ومحللات السجلات. المكدس الشائع الاستخدام لاستيعاب هذه المتطلبات هو ELK Stack (Elasticsearch، Logstash، Kibana) أو البديل EFK Stack (Elasticsearch، Fluentd، Kibana). في السنوات الأخيرة، ظهرت أيضًا العديد من الحلول السحابية الأصلية، مثل Google Stackdriver وAmazon CloudWatch، كبدائل شائعة لتسجيل الخدمات الصغيرة.

نظرًا للإمكانات الهائلة لبيانات السجل التي تم إنشاؤها بواسطة الخدمات الصغيرة، تلعب إدارة بيانات السجل أيضًا دورًا حاسمًا في تسجيل الخدمات الصغيرة الفعال. يتضمن ذلك سياسات الاحتفاظ بالسجل لتحديد المدة التي يجب تخزين السجلات فيها وتدوير السجلات للحفاظ على الملاءمة وتجنب مشكلات سعة التخزين. علاوة على ذلك، فإن أدوات وتقنيات تحليل السجل، بدءًا من أدوات سطر الأوامر البسيطة، مثل grep وawk وtail، إلى منصات تحليلات السجل المعقدة، مثل Splunk، تصبح ضرورية لاستخراج رؤى وأنماط مفيدة من البيانات لتحسين الأداء و موثوقية الخدمات المصغرة.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، تستخدم بنية الخدمات الصغيرة من خلال إنشاء واستضافة تطبيقات خلفية قابلة للتطوير تم إنشاؤها باستخدام Go (golang). وهذا يجعل استخدام تسجيل الخدمات المصغرة أمرًا بالغ الأهمية لمراقبة أداء الأنظمة التي تم تطويرها باستخدام AppMaster واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسينه. في حين أن AppMaster يزيل الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، فإن ثروة بيانات السجل المتاحة من الخدمات الصغيرة تساهم في تحسين هذه التطبيقات المعاد إنشاؤها وتحسينها. تعمل المنصة، المسلحة برؤى بيانات السجل، على تمكين مسؤولي النظام والمطورين وفرق العمليات من تحديد اختناقات الأداء والحالات الشاذة والمشكلات المحتملة في الخدمات الصغيرة، وبالتالي تمكينهم من معالجة أي مشكلات بشكل استباقي وتحسين الأداء وتجربة المستخدم.

باختصار، يعد تسجيل الخدمات الصغيرة جانبًا أساسيًا لإدارة وصيانة التطبيقات المعقدة والموزعة التي تم إنشاؤها باستخدام بنية الخدمات الصغيرة. من خلال تجميع وتحليل السجلات التي تم إنشاؤها بواسطة الخدمات الصغيرة الفردية، يمكن لفرق التطوير والعمليات الحصول على رؤى قيمة حول سلوك وأداء وصحة أنظمتهم. وهذا بدوره يؤدي إلى اتخاذ قرارات ذكية لتعزيز موثوقية النظام وقابلية التوسع وتجربة المستخدم الشاملة. مع استمرار نمو اعتماد الخدمات الصغيرة، يجب على المؤسسات الاستثمار في البنية التحتية القوية للتسجيل والأدوات والتقنيات لإدارة الأنظمة الموزعة المعقدة بشكل فعال مثل تلك التي تم إنشاؤها بواسطة منصة AppMaster.