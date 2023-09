Microservices-Protokollierung bezieht sich im Kontext der Microservices-Architektur auf die Praxis des Sammelns, Speicherns, Analysierens und Verwaltens von Protokollen, die von einzelnen Microservices erstellt werden, die ein komplexes verteiltes System bilden, das als Teil einer Anwendungssuite ausgeführt wird. Diese Protokolle zeichnen die Abfolge von Ereignissen und Aktionen auf, die innerhalb jedes Microservices auftreten, und ermöglichen Entwicklern, Betreibern und Administratoren Einblicke in das Verhalten, die Leistung und den Gesamtzustand der Anwendung. Angesichts der zunehmenden Akzeptanz von Microservices-Architekturen zum Aufbau moderner, skalierbarer und hochverfügbarer Anwendungen stellt Microservices Logging einen entscheidenden Aspekt für die effiziente Verwaltung und Ausführung solcher Systeme dar.

Aufgrund des modularen Charakters von Microservices sind einzelne Services so konzipiert, dass sie lose gekoppelt und unabhängig voneinander einsetzbar sind und häufig über APIs über ein Netzwerk miteinander kommunizieren. Diese verteilte Konfiguration kann die Überwachung, Fehlerbehebung und Identifizierung von Leistungsengpässen sowohl für Entwickler als auch für Betriebsteams zu einer Herausforderung machen. In diesem Zusammenhang ist Microservices Logging unverzichtbar für die Aggregation und Analyse von Protokollen verschiedener Microservices, um Probleme zu identifizieren, die Leistung zu verbessern und die Systemverfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Laut der DevOps-Überwachungsumfrage 2021 von Sematext betrachten außerdem 33 % der Befragten die Konsolidierung von Protokollen und Metriken aus mehreren Microservices als oberste Priorität bei der Überwachung von Microservices-basierten Anwendungen.

Einer der Schlüsselaspekte von Microservices Logging ist die Zentralisierung von Protokolldaten über alle in einer Anwendung verwendeten Microservices hinweg. Dies beinhaltet typischerweise die Bereitstellung einer Protokollierungsinfrastruktur, die aus verschiedenen Komponenten besteht, wie z. B. Protokollproduzenten (Microservices), Protokollaggregatoren, Speichersystemen und Protokollanalysatoren. Ein häufig verwendeter Stack zur Erfüllung dieser Anforderungen ist der ELK-Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) oder seine Variante EFK-Stack (Elasticsearch, Fluentd, Kibana). In den letzten Jahren haben sich auch mehrere Cloud-native Lösungen wie Google Stackdriver und Amazon CloudWatch als beliebte Alternativen für die Protokollierung von Microservices herausgestellt.

Angesichts des enormen Potenzials für von Microservices generierte Protokolldaten spielt auch die Protokolldatenverwaltung eine entscheidende Rolle für die effiziente Protokollierung von Microservices. Dazu gehören Protokollaufbewahrungsrichtlinien, um festzulegen, wie lange Protokolle gespeichert werden sollen, und die Rotation der Protokolle, um ihre Relevanz aufrechtzuerhalten und Probleme mit der Speicherkapazität zu vermeiden. Darüber hinaus werden Protokollanalysetools und -techniken, die von einfachen Befehlszeilentools wie grep, awk und tail bis hin zu komplexen Protokollanalyseplattformen wie Splunk reichen, unverzichtbar, um nützliche Erkenntnisse und Muster aus den Daten zu extrahieren und so die Leistung zu optimieren Zuverlässigkeit von Microservices.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, nutzt eine Microservices-Architektur, indem es skalierbare Backend-Anwendungen generiert und hostet, die mit Go (Golang) erstellt wurden. Daher ist der Einsatz von Microservices Logging für die Überwachung, Fehlerbehebung und Verbesserung der Leistung von Systemen, die mit AppMaster entwickelt wurden, von entscheidender Bedeutung. Während AppMaster technische Schulden beseitigt, indem es Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert, trägt die Fülle der von Microservices verfügbaren Protokolldaten zur Verfeinerung und Optimierung dieser neu generierten Anwendungen bei. Ausgestattet mit Erkenntnissen aus Protokolldaten versetzt die Plattform Systemadministratoren, Entwickler und Betriebsteams in die Lage, Leistungsengpässe, Anomalien und potenzielle Probleme in Microservices zu erkennen und so etwaige Probleme proaktiv anzugehen und die Leistung und Benutzererfahrung zu verbessern.

Zusammenfassend ist Microservices Logging ein wesentlicher Aspekt der Verwaltung und Wartung komplexer, verteilter Anwendungen, die mithilfe der Microservices-Architektur erstellt wurden. Durch die Aggregation und Analyse der von einzelnen Microservices generierten Protokolle können Entwicklungs- und Betriebsteams wertvolle Einblicke in das Verhalten, die Leistung und den Zustand ihrer Systeme gewinnen. Dies wiederum führt zu einer intelligenten Entscheidungsfindung, um die Systemzuverlässigkeit, Skalierbarkeit und das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern. Da die Akzeptanz von Microservices weiter zunimmt, müssen Unternehmen in eine robuste Protokollierungsinfrastruktur, Tools und Techniken investieren, um komplexe verteilte Systeme, wie sie von der AppMaster Plattform generiert werden, effektiv zu verwalten.