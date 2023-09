La journalisation des microservices, dans le contexte de l'architecture des microservices, fait référence à la pratique de collecte, de stockage, d'analyse et de gestion des journaux produits par des microservices individuels qui constituent un système distribué complexe fonctionnant dans le cadre d'une suite d'applications. Ces journaux enregistrent la séquence d'événements et d'actions qui se produisent au sein de chaque microservice, permettant aux développeurs, opérateurs et administrateurs d'obtenir des informations sur le comportement, les performances et l'état général de l'application. Avec l'adoption croissante de l'architecture de microservices pour créer des applications modernes, évolutives et hautement disponibles, la journalisation des microservices représente un aspect crucial de la gestion et de l'exécution efficaces de ces systèmes.

Compte tenu de la nature modulaire des microservices, les services individuels sont conçus pour être faiblement couplés et déployables de manière indépendante, communiquant souvent entre eux à l'aide d'API sur un réseau. Cette configuration distribuée peut rendre la surveillance, le dépannage et l'identification des goulots d'étranglement des performances difficiles pour les développeurs et les équipes d'exploitation. Dans ce contexte, Microservices Logging devient essentiel pour agréger et analyser les journaux de divers microservices afin d'identifier les problèmes, d'améliorer les performances et de maintenir la disponibilité du système. De plus, selon l'enquête de surveillance DevOps 2021 réalisée par Sematext, 33 % des personnes interrogées considèrent la consolidation des journaux et des métriques de plusieurs microservices comme une priorité absolue dans la surveillance des applications basées sur des microservices.

L'un des aspects clés de Microservices Logging est la centralisation des données de journalisation sur tous les microservices utilisés dans une application. Cela implique généralement le déploiement d'une infrastructure de journalisation comprenant divers composants, tels que des producteurs de journaux (microservices), des agrégateurs de journaux, des systèmes de stockage et des analyseurs de journaux. Une pile couramment utilisée pour répondre à ces exigences est la pile ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ou sa variante EFK Stack (Elasticsearch, Fluentd, Kibana). Ces dernières années, plusieurs solutions cloud natives, telles que Google Stackdriver et Amazon CloudWatch, sont également devenues des alternatives populaires pour la journalisation des microservices.

Compte tenu du vaste potentiel des données de journaux générées par les microservices, la gestion des données de journaux joue également un rôle crucial dans la journalisation efficace des microservices. Cela inclut des politiques de conservation des journaux pour déterminer la durée de stockage des journaux et la rotation des journaux pour maintenir leur pertinence et éviter les problèmes de capacité de stockage. En outre, les outils et techniques d'analyse des journaux, allant des simples outils de ligne de commande, tels que grep, awk et tail, aux plates-formes d'analyse de journaux complexes, comme Splunk, deviennent essentiels pour extraire des informations et des modèles utiles à partir des données afin d'optimiser les performances et fiabilité des microservices.

AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, utilise une architecture de microservices en générant et en hébergeant des applications backend évolutives construites avec Go (golang). Cela rend l'utilisation de Microservices Logging essentielle pour la surveillance, le dépannage et l'amélioration des performances des systèmes développés à l'aide d' AppMaster. Alors AppMaster élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, la richesse des données de journaux disponibles à partir des microservices contribue à affiner et à optimiser ces applications régénérées. Armée d'informations sur les données de journaux, la plateforme permet aux administrateurs système, aux développeurs et aux équipes d'exploitation d'identifier les goulots d'étranglement des performances, les anomalies et les problèmes potentiels dans les microservices, leur permettant ainsi de résoudre tout problème de manière proactive et d'améliorer les performances et l'expérience utilisateur.

En résumé, la journalisation des microservices est un aspect essentiel de la gestion et de la maintenance d'applications distribuées complexes construites à l'aide d'une architecture de microservices. En regroupant et en analysant les journaux générés par des microservices individuels, les équipes de développement et d'exploitation peuvent obtenir des informations précieuses sur le comportement, les performances et la santé de leurs systèmes. Cela conduit à son tour à une prise de décision intelligente pour améliorer la fiabilité, l’évolutivité et l’expérience utilisateur globale du système. Alors que l’adoption des microservices continue de croître, les organisations doivent investir dans une infrastructure, des outils et des techniques de journalisation robustes pour gérer efficacement les systèmes distribués complexes comme ceux générés par la plateforme AppMaster.