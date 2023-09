Microservizi Il logging, nel contesto dell'architettura dei microservizi, si riferisce alla pratica di raccolta, archiviazione, analisi e gestione dei log prodotti dai singoli microservizi che costituiscono un sistema distribuito complesso eseguito come parte di una suite di applicazioni. Questi log registrano la sequenza di eventi e azioni che si verificano all'interno di ciascun microservizio, consentendo a sviluppatori, operatori e amministratori di ottenere informazioni dettagliate sul comportamento, sulle prestazioni e sullo stato generale dell'applicazione. Con la crescente adozione dell'architettura dei microservizi per la creazione di applicazioni moderne, scalabili e altamente disponibili, la registrazione dei microservizi rappresenta un aspetto cruciale della gestione e dell'esecuzione efficiente di tali sistemi.

Data la natura modulare dei microservizi, i singoli servizi sono progettati per essere liberamente accoppiati e distribuibili in modo indipendente, spesso comunicando tra loro utilizzando API su una rete. Questa configurazione distribuita può rendere impegnativi il monitoraggio, la risoluzione dei problemi e l'identificazione dei colli di bottiglia delle prestazioni sia per gli sviluppatori che per i team operativi. In questo contesto, il logging dei microservizi diventa essenziale per aggregare e analizzare i log di vari microservizi per identificare problemi, migliorare le prestazioni e mantenere la disponibilità del sistema. Inoltre, secondo il sondaggio di monitoraggio DevOps del 2021 condotto da Sematext, il 33% degli intervistati considera il consolidamento di log e metriche di più microservizi come una priorità assoluta nel monitoraggio delle applicazioni basate su microservizi.

Uno degli aspetti chiave del logging dei microservizi è la centralizzazione dei dati di log in tutti i microservizi utilizzati in un'applicazione. Ciò comporta in genere l'implementazione di un'infrastruttura di registrazione composta da vari componenti, come produttori di log (microservizi), aggregatori di log, sistemi di archiviazione e analizzatori di log. Uno stack comunemente utilizzato per soddisfare questi requisiti è lo stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) o la sua variante EFK Stack (Elasticsearch, Fluentd, Kibana). Negli ultimi anni, diverse soluzioni native del cloud, come Google Stackdriver e Amazon CloudWatch, sono emerse come alternative popolari per la registrazione dei microservizi.

Dato l’ampio potenziale dei dati di log generati dai microservizi, anche la gestione dei dati di log svolge un ruolo cruciale nell’efficiente registrazione dei microservizi. Ciò include policy di conservazione dei log per determinare per quanto tempo archiviare i log e la rotazione dei log per mantenerne la pertinenza ed evitare problemi di capacità di archiviazione. Inoltre, gli strumenti e le tecniche di analisi dei log, che vanno dai semplici strumenti da riga di comando, come grep, awk e tail, alle complesse piattaforme di analisi dei log, come Splunk, diventano essenziali per estrarre informazioni e modelli utili dai dati per ottimizzare le prestazioni e affidabilità dei microservizi.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili, utilizza un'architettura di microservizi generando e ospitando applicazioni backend scalabili create con Go (golang). Ciò rende l’utilizzo del logging dei microservizi fondamentale per il monitoraggio, la risoluzione dei problemi e il miglioramento delle prestazioni dei sistemi sviluppati utilizzando AppMaster. Mentre AppMaster elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, la ricchezza di dati di registro disponibili dai microservizi contribuisce a perfezionare e ottimizzare queste applicazioni rigenerate. Dotata di approfondimenti sui dati di registro, la piattaforma consente agli amministratori di sistema, agli sviluppatori e ai team operativi di identificare colli di bottiglia nelle prestazioni, anomalie e potenziali problemi nei microservizi, consentendo loro di affrontare eventuali problemi in modo proattivo e migliorare le prestazioni e l'esperienza dell'utente.

In sintesi, la registrazione dei microservizi è un aspetto essenziale della gestione e del mantenimento di applicazioni complesse e distribuite realizzate utilizzando l'architettura dei microservizi. Aggregando e analizzando i log generati dai singoli microservizi, i team operativi e di sviluppo possono ottenere informazioni preziose sul comportamento, le prestazioni e l'integrità dei loro sistemi. Ciò, a sua volta, porta a un processo decisionale intelligente per migliorare l’affidabilità del sistema, la scalabilità e l’esperienza utente complessiva. Poiché l’adozione dei microservizi continua a crescere, le organizzazioni devono investire in solide infrastrutture, strumenti e tecniche di registrazione per gestire in modo efficace sistemi distribuiti complessi come quelli generati dalla piattaforma AppMaster.