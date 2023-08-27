Mikro Hizmetleri İzleme

Mikro Hizmet İzleme, bağımsız olarak geliştirilebilen, dağıtılabilen ve ölçeklendirilebilen küçük, bağımsız, gevşek bağlı hizmetlerden oluşan bir koleksiyondan oluşan bir mikro hizmet mimarisini yönetmenin önemli bir yönüdür. Her mikro hizmet, belirli bir iş işlevini kapsar ve iyi tanımlanmış API'ler aracılığıyla diğer hizmetlerle iletişim kurar. Mikro hizmet tasarım modelinin giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte, bu dağıtılmış uygulamaların optimum performansı, güvenilirliği ve güvenliği sürdürmesini sağlamak için uygun izleme çok önemli hale geliyor.

Mikro Hizmet İzleme, performanslarını izlemek, potansiyel sorunları belirlemek ve ortaya çıktıkça sorunları teşhis edip çözmek için mikro hizmetlerle ilişkili performansı, sağlığı ve diğer ölçümleri toplama, analiz etme ve görüntüleme sürecini ifade eder. Bu izlemenin amacı, sistemin kullanılabilirlik, güvenilirlik, verim, gecikme, esneklik ve hata toleransı gibi çeşitli gereksinimlerini karşılamaya devam etmesini sağlamaktır. Buna ek olarak geliştiricilere, operasyon ekiplerine ve paydaşlara sistemin durumuna ilişkin eyleme geçirilebilir içgörüler ve geri bildirimler sağlayarak sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırır ve karar alma sürecine yardımcı olur.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, ölçeklenebilir ve dayanıklı uygulamalar oluşturmak için mikro hizmet mimarisinden yararlanır. Mikro hizmetleri izlemek için çeşitli izleme araçlarıyla entegre olarak sorunsuz çalışma ve yüksek performanslı uygulama sunumu sağlar.

Mikro Hizmet İzleme birkaç temel bileşeni içerir:

Veri Toplama: İzleme sistemleri, mikro hizmetler tarafından oluşturulan günlükler, olaylar, ölçümler ve izler gibi çeşitli kaynaklardan veri toplar. Bu veriler, izleme sistemiyle iletişim kuran aracılar, kütüphaneler veya ihracatçılar kullanılarak çıkarılabilir.

İzleme sistemleri, mikro hizmetler tarafından oluşturulan günlükler, olaylar, ölçümler ve izler gibi çeşitli kaynaklardan veri toplar. Bu veriler, izleme sistemiyle iletişim kuran aracılar, kütüphaneler veya ihracatçılar kullanılarak çıkarılabilir. Veri Toplama ve Depolama: Toplanan veriler daha sonra toplanır ve zaman serisi verileri için tasarlanmış veritabanlarında depolanır, böylece kullanıcıların geçmiş verileri sorgulamasına ve analiz etmesine olanak sağlanır. Bu, geçmiş performans verilerine dayalı olarak trend analizine, anormallik tespitine ve kapasite planlamasına olanak tanır.

Toplanan veriler daha sonra toplanır ve zaman serisi verileri için tasarlanmış veritabanlarında depolanır, böylece kullanıcıların geçmiş verileri sorgulamasına ve analiz etmesine olanak sağlanır. Bu, geçmiş performans verilerine dayalı olarak trend analizine, anormallik tespitine ve kapasite planlamasına olanak tanır. Veri Görselleştirme: Toplanan metrikleri anlamlandırmak için, temel performans göstergelerini (KPI'lar), uyarıları ve diğer ilgili bilgileri gösteren gösterge tabloları ve grafikler halinde görselleştirmeler oluşturulur. Bu, ekiplerin uygulamanın durumunu ve performansını hızlı bir şekilde anlamasına ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

Toplanan metrikleri anlamlandırmak için, temel performans göstergelerini (KPI'lar), uyarıları ve diğer ilgili bilgileri gösteren gösterge tabloları ve grafikler halinde görselleştirmeler oluşturulur. Bu, ekiplerin uygulamanın durumunu ve performansını hızlı bir şekilde anlamasına ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur. Uyarı: Potansiyel sorunlar hakkında proaktif olarak bilgilendirilmek, hizmet kalitesini korumak için çok önemlidir. İzleme sistemleri, önceden tanımlanmış eşiklere veya anormallik tespit kurallarına göre uyarılar oluşturacak şekilde yapılandırılabilir. Bu uyarılar e-posta, SMS gibi çeşitli kanallara veya Slack gibi iletişim platformlarına gönderilebilir.

Potansiyel sorunlar hakkında proaktif olarak bilgilendirilmek, hizmet kalitesini korumak için çok önemlidir. İzleme sistemleri, önceden tanımlanmış eşiklere veya anormallik tespit kurallarına göre uyarılar oluşturacak şekilde yapılandırılabilir. Bu uyarılar e-posta, SMS gibi çeşitli kanallara veya gibi iletişim platformlarına gönderilebilir. Teşhis ve Sorun Giderme: Sorunlar ortaya çıktığında, izleme araçları temel nedenleri ve olası çözümleri belirlemeye yardımcı olacak işlevler sunar. Bu, dağıtılmış izlemeyi, günlük analizini veya belirli bir mikro hizmetle ilişkili meta verileri sorgulamayı içerebilir.

Mikro Hizmetler İzlemeyi uygularken dikkate alınması gereken birkaç en iyi uygulama ve ilke vardır:

Anlamlı ölçümler tanımlayın: Gecikme, hata oranları ve aktarım hızı gibi hizmetin iş değeri ve kullanıcı deneyimiyle ilgili ölçümleri toplamaya ve analiz etmeye odaklanın. Bu ölçümlerin uygulamanın hedefleriyle, SLA'larla ve SLO'larla uyumlu olduğundan emin olun.

Gecikme, hata oranları ve aktarım hızı gibi hizmetin iş değeri ve kullanıcı deneyimiyle ilgili ölçümleri toplamaya ve analiz etmeye odaklanın. Bu ölçümlerin uygulamanın hedefleriyle, SLA'larla ve SLO'larla uyumlu olduğundan emin olun. Uçtan uca performansı izleyin: Hizmetler arası iletişim de dahil olmak üzere tüm sistemdeki verileri ölçün ve izleyin. Bu, bireysel hizmetlerin genel uygulama performansı üzerindeki etkisinin anlaşılmasına yardımcı olur.

Hizmetler arası iletişim de dahil olmak üzere tüm sistemdeki verileri ölçün ve izleyin. Bu, bireysel hizmetlerin genel uygulama performansı üzerindeki etkisinin anlaşılmasına yardımcı olur. Verileri bağlamsallaştırın: Daha geniş sistem bağlamında ölçümleri ve izleri inceleyin ve hizmet sürümü, ortam ve dağıtım bilgileri gibi ilgili meta verileri ekleyin. Bu netlik katar ve gözlemlenen kalıp ve eğilimlerin açıklanmasına yardımcı olur.

Daha geniş sistem bağlamında ölçümleri ve izleri inceleyin ve hizmet sürümü, ortam ve dağıtım bilgileri gibi ilgili meta verileri ekleyin. Bu netlik katar ve gözlemlenen kalıp ve eğilimlerin açıklanmasına yardımcı olur. İzlemeyi otomatikleştirin: Uyarı kurallarının yapılandırılması, anormallik tespiti ve olay müdahalesi de dahil olmak üzere izleme süreçlerini otomatikleştirmek için araçlar ve uygulamalar kullanın.

Uyarı kurallarının yapılandırılması, anormallik tespiti ve olay müdahalesi de dahil olmak üzere izleme süreçlerini otomatikleştirmek için araçlar ve uygulamalar kullanın. İzleme verilerini erişilebilir hale getirin: İşbirliğini geliştirmek ve sistemin performansı ve davranışına ilişkin ortak anlayışı geliştirmek için izleme verilerini ve kontrol panellerini tüm ekiple paylaşın.

İşbirliğini geliştirmek ve sistemin performansı ve davranışına ilişkin ortak anlayışı geliştirmek için izleme verilerini ve kontrol panellerini tüm ekiple paylaşın. İzleme uygulamalarını sürekli olarak geliştirin: Sistem ve gereksinimleri değiştikçe izleme kurulumunu düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın. Sürekli iyileştirme zihniyetini benimseyin ve değişen iş ihtiyaçlarına ve hedeflerine yanıt olarak izleme stratejilerini uyarlayın.

Mikro Hizmet İzleme, uygulamaların sürekli değişen gereksinimleri karşılayabilmesini ve son kullanıcılarına değer sunabilmesini sağlamak için gerekli görünürlüğü ve öngörüleri sağladığından, modern dağıtılmış uygulamaları çalıştırmanın vazgeçilmez bir unsurudur. Güçlü bir no-code platform olarak AppMaster, kuruluşlara mikro hizmet mimarisinin avantajlarından yararlanan ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturma yetkisi verirken aynı zamanda başarılarını garantilemek için gerekli izleme yeteneklerini de sağlar.