Kodsuz Yapay Zeka (A.I.)

Kodsuz Yapay Zeka (AI), sınırlı kodlama deneyimi olan veya hiç olmayan bireylerin yapay zeka modelleri ve uygulamaları oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan araç ve platformların kullanılması anlamına gelir. Bu platformlar, kullanıcıların karmaşık kod yazmadan makine öğrenimi modelleri oluşturmasına, eğitmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan görsel bir arabirim ve önceden oluşturulmuş bileşenler sağlar.

Yapay zekanın yükselişiyle birlikte, kullanımını demokratikleştiren ve daha geniş bir kitleye erişilebilir kılan yaklaşımlara yönelik artan bir talep olmuştur. No-code AI platformları, teknik uzmanlık ile AI yeteneklerini çeşitli uygulamalara entegre etme ihtiyacı arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlar.

No-Code Zeka Platformlarının Temel Özellikleri

No-code yapay zeka platformları, kullanıcıların önceden tanımlanmış bileşenleri ve iş akışlarını kullanarak makine öğrenimi modelleri tasarlamasına ve yapılandırmasına olanak tanıyan görsel bir arabirim sağlar. Bu bileşenler genellikle karmaşık yapay zeka sistemleri oluşturmak için birbirine bağlanabilen yapı taşları olarak sunulur.

Kullanıcılar, AI iş akışını tasarlamak için veri işleme modülleri, eğitim algoritmaları ve model değerlendirme araçları gibi bileşenleri sürükleyip bırakabilir . Bu, kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırır ve teknik olmayan kullanıcıların yapay zeka yeteneklerini denemesini kolaylaştırır.

No-code yapay zeka platformları genellikle çok çeşitli kullanım durumlarını kapsayan önceden oluşturulmuş şablonlar ve modeller sunar. Kullanıcılar, uygulamalar oluşturmak ve bunları kendi özel ihtiyaçlarına göre hızla özelleştirmek için bu şablonlardan yararlanabilir. Bu, yapay zeka çözümlerini sıfırdan oluşturmak için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır.

No-code yapay zeka platformları, makine öğrenimi modellerini eğitme ve değerlendirme sürecini otomatikleştirir. Kullanıcılar girdi verilerini ve istenen çıktıyı belirtebilir ve platform, uygun model mimarisini seçme, modeli eğitme ve hiperparametreleri optimize etme görevini üstlenir.

Model eğitildikten sonra, no-code yapay zeka platformları, yapay zeka çözümünü mevcut sistemlere veya uygulamalara dağıtmak ve entegre etmek için sorunsuz seçenekler sunar. Bu, web ve mobil uygulamalarla entegrasyon, API'ler ve hatta uç cihazlarda dağıtım içerebilir.

No-Code Yapay Zekanın Faydaları

No-code yapay zeka platformları, yapay zekayı veri bilimi veya programlama konusunda derin bir teknik altyapıya sahip olmayan kişiler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye erişilebilir kılar. Bu, çeşitli alanlardaki kullanıcıların kendi alanlarında yapay zekanın potansiyelinden yararlanmalarını sağlar.

No-code yapay zeka platformları, karmaşık kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırarak yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesini ve devreye alınmasını önemli ölçüde hızlandırır. Kullanıcılar , pazara sunma süresini kısaltarak ve verimliliği artırarak farklı yaklaşımları hızla yineleyebilir.

Geleneksel yapay zeka geliştirme, genellikle pahalı olabilen uzman veri bilimcileri ve geliştiricileri işe almayı içerir. No-code yapay zeka platformları, yüksek vasıflı profesyonellere olan güveni azaltarak uygun maliyetli yapay zeka geliştirme ve devreye alma sağlar.

No-code AI platformları, kullanıcıların modelleri kendi özel gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanıyan esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar, yapay zeka iş akışlarını kolayca özelleştirebilir, diğer sistemlerle entegre edebilir ve istenen sonuçları elde etmek için modellerde ince ayar yapabilir.

No-code yapay zeka platformları, akıllı uygulamalar oluşturmak için yazılım geliştirme veya veri biliminde resmi eğitim almamış bireyler olan vatandaş geliştiricileri güçlendirir. AI'nın bu demokratikleşmesi, çeşitli endüstrilerde yenilikçiliğe ve problem çözmeye izin verir.

No-Code Zeka Platformlarına Örnekler

Önde gelen kodsuz bir platform olan AppMaster , No-Code Yapay Zeka (AI) geliştirme için yetenekler sağlar. Sezgisel görsel arayüzü ve drag-and-drop araçlarıyla kullanıcılar, yapay zeka işlevlerini tek bir kod satırı yazmadan web, mobil ve arka uç uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Doğal dil işleme ile sohbet robotları oluşturmaktan, görüntü tanıma sistemleri ve tahmine dayalı analitik modeller geliştirmeye kadar, kullanıcıların no-code bir ortamda yapay zekanın gücünden yararlanmalarını sağlar. AppMaster geleneksel yapay zeka geliştirmenin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, yapay zeka çözümlerinin benimsenmesini hızlandırır ve işletmelerin ve bireylerin yapay zekanın avantajlarından kolayca yararlanmasını sağlar.

Google Cloud AutoML, kullanıcıların bir sürükle drag-and-drop arayüzü kullanarak görme, doğal dil işleme, çeviri ve diğer görevler için özel makine öğrenimi modelleri oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir yapay zeka platformudur.

Microsoft Power Platform, kullanıcıların kod yazmadan akıllı uygulamalar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, Power Apps ve Power Automate dahil olmak üzere low-code no-code ve kod içermeyen araçlardan oluşan bir paket sunar.

Bubble kullanıcıların yapay zeka özelliklerine sahip olanlar da dahil olmak üzere görsel bir arayüz kullanarak web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platformdur. Google Cloud Vision ve IBM Watson gibi yapay zeka hizmetleriyle entegrasyon sunar.

Snapsheet, kullanıcıların sigorta sektörü için yapay zeka destekli çözümler oluşturmasına olanak sağlamaya odaklanan no-code bir platformdur. Talep işleme, hasar değerlendirmesi ve dolandırıcılık tespitini otomatikleştirmek için drag-and-drop araçları sağlar.

TensorFlow Playground, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan eğitim nöral ağlarını denemelerine olanak tanıyan, tarayıcı tabanlı, etkileşimli bir araçtır. Model mimarisini ve hiperparametreleri işlemek için görsel bir arayüz sağlar.

No-Code Yapay Zeka (AI) platformları, bireylerin ve kuruluşların AI geliştirmeye yaklaşımlarında devrim yarattı. Bu platformlar, teknik olmayan kullanıcıların karmaşık kod yazmadan makine öğrenimi modelleri oluşturmasını, eğitmesini ve dağıtmasını sağlayarak yapay zeka yeteneklerine erişimi demokratikleştirir. Görsel arabirimlerin gücü, drag-and-drop işlevselliği ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle kullanıcılar, çeşitli sektörlerde karmaşık sorunları çözmek, akıllı tahminler yapmak ve görevleri otomatikleştirmek için yapay zekadan yararlanabilir. no-code yapay zeka platformlarının sunduğu kullanım kolaylığı, hız ve maliyet etkinliği, onları uzman geliştiriciler ve vatandaş geliştiriciler için paha biçilmez araçlar haline getirir.