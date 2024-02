Künstliche Intelligenz ohne Code (A.I.)

Künstliche Intelligenz (KI) ohne Code bezieht sich auf die Verwendung von Tools und Plattformen, die es Personen mit begrenzter oder keiner Programmiererfahrung ermöglichen, Modelle und Anwendungen für künstliche Intelligenz zu erstellen und bereitzustellen. Diese Plattformen bieten eine visuelle Schnittstelle und vorgefertigte Komponenten, die es Benutzern ermöglichen, Modelle für maschinelles Lernen zu erstellen, zu trainieren und bereitzustellen, ohne komplexen Code schreiben zu müssen.

Mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz besteht eine wachsende Nachfrage nach Ansätzen, die ihre Nutzung demokratisieren und sie einem breiteren Publikum zugänglich machen. No-code KI-Plattformen zielen darauf ab, die Lücke zwischen technischem Fachwissen und der Notwendigkeit der Integration von KI-Funktionen in verschiedene Anwendungen zu schließen.

Hauptmerkmale von No-Code KI-Plattformen

No-code KI-Plattformen bieten eine visuelle Schnittstelle, die es Benutzern ermöglicht, Modelle für maschinelles Lernen mithilfe vordefinierter Komponenten und Arbeitsabläufe zu entwerfen und zu konfigurieren. Diese Komponenten werden oft als Bausteine ​​dargestellt, die miteinander verbunden werden können, um komplexe KI-Systeme zu schaffen.

Benutzer können Komponenten wie Datenverarbeitungsmodule, Trainingsalgorithmen und Modellevaluierungstools per Drag-and-Drop verschieben , um den KI-Workflow zu entwerfen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Code zu schreiben, und technisch nicht versierte Benutzer können einfacher mit KI-Funktionen experimentieren.

No-code KI-Plattformen bieten häufig vorgefertigte Vorlagen und Modelle an, die ein breites Spektrum an Anwendungsfällen abdecken. Benutzer können diese Vorlagen nutzen, um Anwendungen zu erstellen und diese schnell an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Dies reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von KI-Lösungen von Grund auf erheblich.

No-code KI-Plattformen automatisieren den Prozess des Trainings und der Bewertung von Modellen für maschinelles Lernen. Benutzer können die Eingabedaten und die gewünschte Ausgabe angeben, und die Plattform übernimmt die Aufgabe, die geeignete Modellarchitektur auszuwählen, das Modell zu trainieren und Hyperparameter zu optimieren.

Sobald das Modell trainiert ist, bieten no-code KI-Plattformen nahtlose Optionen für die Bereitstellung und Integration der KI-Lösung in bestehende Systeme oder Anwendungen. Dies kann die Integration mit Web- und Mobilanwendungen, APIs oder sogar die Bereitstellung auf Edge-Geräten umfassen.

Vorteile von No-Code KI

No-code KI-Plattformen machen künstliche Intelligenz einem breiteren Publikum zugänglich, auch Personen ohne tiefgreifende technische Kenntnisse in Datenwissenschaft oder Programmierung. Dies ermöglicht Benutzern aus verschiedenen Bereichen, das Potenzial der KI in ihren jeweiligen Bereichen zu nutzen.

No-code KI-Plattformen beschleunigen die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Lösungen erheblich, indem sie das Schreiben komplexer Codes überflüssig machen. Benutzer können schnell verschiedene Ansätze durchlaufen, wodurch die Markteinführungszeit verkürzt und die Effizienz gesteigert wird.

Bei der herkömmlichen KI-Entwicklung ist häufig die Einstellung spezialisierter Datenwissenschaftler und Entwickler erforderlich, was teuer sein kann. No-code KI-Plattformen reduzieren die Abhängigkeit von hochqualifizierten Fachkräften und führen zu einer kosteneffizienten KI-Entwicklung und -Bereitstellung.

No-code KI-Plattformen bieten Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten, die es Benutzern ermöglichen, die Modelle an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Benutzer können die KI-Workflows einfach anpassen, in andere Systeme integrieren und die Modelle verfeinern, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

No-code KI-Plattformen ermöglichen Bürgerentwicklern , Personen ohne formelle Ausbildung in Softwareentwicklung oder Datenwissenschaft, die Erstellung intelligenter Anwendungen. Diese Demokratisierung der KI ermöglicht Innovation und Problemlösung in verschiedenen Branchen.

Beispiele für No-Code KI-Plattformen

AppMaster bietet als führende No-Code-Plattform Funktionen für No-Code Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI). Mit der intuitiven visuellen Benutzeroberfläche und drag-and-drop Tools können Benutzer KI-Funktionen nahtlos in ihre Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen integrieren, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Von der Erstellung von Chatbots mit Verarbeitung natürlicher Sprache bis hin zur Entwicklung von Bilderkennungssystemen und prädiktiven Analysemodellen ermöglicht es Benutzern, die Leistungsfähigkeit der KI in einer Umgebung no-code zu nutzen. Durch die Eliminierung der Komplexität der traditionellen KI-Entwicklung beschleunigt AppMaster die Einführung von KI-Lösungen und ermöglicht es Unternehmen und Einzelpersonen, die Vorteile künstlicher Intelligenz einfach zu nutzen.

Google Cloud AutoML ist eine KI no-code, die es Benutzern ermöglicht, mithilfe einer drag-and-drop -Oberfläche benutzerdefinierte Modelle für maschinelles Lernen für Vision, Verarbeitung natürlicher Sprache, Übersetzung und andere Aufgaben zu erstellen.

Microsoft Power Platform bietet eine Suite von low-code und no-code Tools, darunter Power Apps und Power Automate, die es Benutzern ermöglichen, intelligente Anwendungen und Workflows zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen.

Bubble ist eine no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Webanwendungen über eine visuelle Oberfläche zu erstellen, einschließlich solcher mit KI-Funktionen. Es bietet Integrationen mit KI-Diensten wie Google Cloud Vision und IBM Watson.

Snapsheet ist eine no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, KI-gestützte Lösungen für die Versicherungsbranche zu entwickeln. Es bietet drag-and-drop Tools zur Automatisierung der Schadensbearbeitung, Schadensbewertung und Betrugserkennung.

TensorFlow Playground ist ein browserbasiertes, interaktives Tool, mit dem Benutzer mit dem Training neuronaler Netze experimentieren können, ohne Code schreiben zu müssen. Es bietet eine visuelle Schnittstelle zum Bearbeiten der Modellarchitektur und Hyperparameter.

No-Code Plattformen für künstliche Intelligenz (KI) haben die Herangehensweise von Einzelpersonen und Organisationen an die KI-Entwicklung revolutioniert. Diese Plattformen demokratisieren den Zugang zu KI-Funktionen, indem sie es technisch nicht versierten Benutzern ermöglichen, Modelle für maschinelles Lernen zu erstellen, zu trainieren und bereitzustellen, ohne komplexen Code schreiben zu müssen. Mit der Leistungsfähigkeit visueller Schnittstellen, drag-and-drop Funktionalität und vorgefertigter Komponenten können Benutzer KI nutzen, um komplexe Probleme zu lösen, intelligente Vorhersagen zu treffen und Aufgaben in verschiedenen Branchen zu automatisieren. Die Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz, die no-code KI-Plattformen bieten, machen sie zu unschätzbar wertvollen Werkzeugen für erfahrene Entwickler und Bürgerentwickler.