Sztuczna inteligencja bez kodowania (A.I.)

Sztuczna inteligencja bez kodu (AI) odnosi się do korzystania z narzędzi i platform, które umożliwiają osobom z ograniczonym lub żadnym doświadczeniem w programowaniu tworzenie i wdrażanie modeli i aplikacji sztucznej inteligencji. Platformy te zapewniają interfejs wizualny i gotowe komponenty, które umożliwiają użytkownikom tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego bez pisania złożonego kodu.

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji rośnie zapotrzebowanie na podejścia, które demokratyzują jej wykorzystanie i udostępniają ją szerszemu gronu odbiorców. Platformy sztucznej inteligencji No-code mają na celu wypełnienie luki między wiedzą techniczną a potrzebą integracji możliwości sztucznej inteligencji z różnymi aplikacjami.

Kluczowe cechy platform sztucznej inteligencji No-Code

Platformy AI No-code zapewniają interfejs wizualny, który pozwala użytkownikom projektować i konfigurować modele uczenia maszynowego przy użyciu predefiniowanych komponentów i przepływów pracy. Komponenty te są często przedstawiane jako elementy składowe, które można łączyć ze sobą, tworząc złożone systemy sztucznej inteligencji.

Użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać komponenty, takie jak moduły przetwarzania danych, algorytmy szkoleniowe i narzędzia do oceny modeli, aby zaprojektować przepływ pracy AI. Eliminuje to potrzebę pisania kodu i ułatwia użytkownikom nietechnicznym eksperymentowanie z możliwościami sztucznej inteligencji.

Platformy sztucznej inteligencji No-code zwykle oferują gotowe szablony i modele, które obejmują szeroki zakres przypadków użycia. Użytkownicy mogą wykorzystywać te szablony do tworzenia aplikacji i szybkiego dostosowywania ich do konkretnych potrzeb. To znacznie skraca czas i wysiłek potrzebny do zbudowania rozwiązań AI od podstaw.

Platformy sztucznej inteligencji No-code automatyzują proces uczenia i oceny modeli uczenia maszynowego. Użytkownicy mogą określić dane wejściowe i pożądane dane wyjściowe, a platforma obsługuje zadanie wyboru odpowiedniej architektury modelu, szkolenia modelu i optymalizacji hiperparametrów.

Po przeszkoleniu modelu platformy AI no-code zapewniają bezproblemowe opcje wdrażania i integracji rozwiązania AI z istniejącymi systemami lub aplikacjami. Może to obejmować integrację z aplikacjami internetowymi i mobilnymi, interfejsami API , a nawet wdrażanie na urządzeniach brzegowych.

Korzyści ze sztucznej inteligencji No-Code

Platformy sztucznej inteligencji No-code umożliwiają dostęp do sztucznej inteligencji szerszemu gronu odbiorców, w tym osobom bez głębokiego technicznego zaplecza w dziedzinie nauki o danych lub programowania. Dzięki temu użytkownicy z różnych dziedzin mogą wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w swoich dziedzinach.

Platformy sztucznej inteligencji No-code znacznie przyspieszają opracowywanie i wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji, eliminując konieczność pisania złożonego kodu. Użytkownicy mogą szybko przechodzić przez różne podejścia, skracając czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększając wydajność.

Tradycyjne opracowywanie sztucznej inteligencji często wiąże się z zatrudnianiem wyspecjalizowanych analityków danych i programistów, co może być kosztowne. Platformy sztucznej inteligencji No-code zmniejszają zależność od wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co skutkuje ekonomicznym rozwojem i wdrażaniem sztucznej inteligencji.

Platformy AI No-code oferują elastyczność i opcje dostosowywania, które pozwalają użytkownikom dostosować modele do ich specyficznych wymagań. Użytkownicy mogą łatwo dostosowywać przepływy pracy AI, integrować się z innymi systemami i dostrajać modele w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Platformy sztucznej inteligencji No-code umożliwiają programistom obywatelskim , osobom bez formalnego szkolenia w zakresie tworzenia oprogramowania lub nauki o danych, tworzenie inteligentnych aplikacji. Ta demokratyzacja sztucznej inteligencji pozwala na innowacje i rozwiązywanie problemów w różnych branżach.

Przykłady platform sztucznej inteligencji No-Code

AppMaster , jako wiodąca platforma bez kodu , zapewnia możliwości rozwoju sztucznej inteligencji (AI) No-Code. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi wizualnemu i narzędziom drag-and-drop użytkownicy mogą bezproblemowo integrować funkcje sztucznej inteligencji z aplikacjami internetowymi, mobilnymi i zaplecza bez pisania ani jednej linijki kodu. Od budowania chatbotów z przetwarzaniem języka naturalnego po opracowywanie systemów rozpoznawania obrazu i modeli analizy predykcyjnej, umożliwia użytkownikom wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji w środowisku no-code. Eliminując złożoność tradycyjnego rozwoju sztucznej inteligencji, AppMaster przyspiesza wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji i umożliwia firmom i osobom prywatnym łatwe wykorzystanie zalet sztucznej inteligencji.

Google Cloud AutoML to platforma sztucznej inteligencji no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych modeli uczenia maszynowego do obsługi wizji, przetwarzania języka naturalnego, tłumaczenia i innych zadań za pomocą interfejsu drag-and-drop.

Platforma Microsoft Power Platform oferuje zestaw narzędzi low-code i no-code, w tym Power Apps i Power Automate, które umożliwiają użytkownikom tworzenie inteligentnych aplikacji i przepływów pracy bez pisania kodu.

Bubble to platforma no-code, która pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje internetowe za pomocą interfejsu wizualnego, w tym z możliwościami sztucznej inteligencji. Oferuje integracje z usługami AI, takimi jak Google Cloud Vision i IBM Watson.

Snapsheet to platforma no-code której celem jest umożliwienie użytkownikom tworzenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dla branży ubezpieczeniowej. Zapewnia narzędzia drag-and-drop do automatyzacji przetwarzania roszczeń, oceny szkód i wykrywania oszustw.

TensorFlow Playground to oparte na przeglądarce, interaktywne narzędzie, które pozwala użytkownikom eksperymentować z uczeniem sieci neuronowych bez pisania kodu. Zapewnia wizualny interfejs do manipulowania architekturą modelu i hiperparametrami.

Platformy sztucznej inteligencji (AI) No-Code zrewolucjonizowały sposób, w jaki osoby i organizacje podchodzą do rozwoju sztucznej inteligencji. Platformy te demokratyzują dostęp do możliwości sztucznej inteligencji, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego bez pisania złożonego kodu. Dzięki możliwościom wizualnych interfejsów, funkcji drag-and-drop oraz gotowym komponentom użytkownicy mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do rozwiązywania złożonych problemów, tworzenia inteligentnych prognoz i automatyzacji zadań w różnych branżach. Łatwość obsługi, szybkość i opłacalność oferowane przez platformy sztucznej inteligencji no-code sprawiają, że są one nieocenionymi narzędziami dla programistów ekspertów i programistów obywatelskich.