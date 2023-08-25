Kodsuz e-Öğrenim

No-Code Öğrenim, geleneksel programlama dilleri veya kodlama teknikleri bilgisi gerektirmeden çeşitli dijital platformlar aracılığıyla eğitim içeriği, eğitim materyalleri ve etkileşimli öğrenme deneyimleri oluşturma ve sunma sürecini ifade eder. Yazılım geliştiricilere ve diğer vasıflı teknik profesyonellere olan talep katlanarak artmaya devam ettikçe, öğrenmeye yönelik bu yenilikçi yaklaşım son yıllarda önemli bir ilgi gördü ve teknik kavram ve becerilerin öğretilmesine yönelik erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli yöntemlere olan ihtiyaç arttı. çeşitli öğrenci yelpazesi.

No-Code e-Öğrenim hareketinin merkezinde, bireyleri, teknik geçmişlerine bakılmaksızın, sezgisel, görsel, drag-and-drop araçlarını ve sağlananlar gibi otomatikleştirilmiş süreçleri kullanarak işlevsel, gelişmiş uygulamalar oluşturma ve dağıtma konusunda yetkilendirme kavramı yer alır. AppMaster platformu tarafından. Uygulama geliştirme ve e-Öğrenime yönelik bu yaklaşım no-code araçların erişilebilirliğini ve esnekliğini vurgular; bu, kullanıcıların yalnızca karmaşık uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda uygulamalı deneyim yoluyla temel programlama kavramlarını ve tekniklerini kavramalarını da sağlar. karmaşık programlama dillerini veya sözdizimini öğrenmeye gerek kalmadan.

No-Code e-Öğrenimin popülaritesinin artmasıyla birlikte, no-code eğitim içeriğinin geliştirilmesini ve sunulmasını destekleyen çok sayıda platform ve araç ortaya çıktı. Bu platformlar genellikle video eğitimleri, etkileşimli öğrenme alıştırmaları ve kullanıcılara no-code geliştirme sürecini pratik, adım adım anlamalarını sağlamak için tasarlanmış projelerin bir kombinasyonunu içerir. Kullanıcılar, diğerlerinin yanı sıra veritabanı şeması tasarımı, iş süreci modelleme, REST API ve WebSocket oluşturma ve ön uç UI/UX geliştirme gibi alanlarda beceri ve ustalık kazanmak için bu araçlardan yararlanabilir.

Son araştırmalar, No-Code e-Öğrenimin, geleneksel yazılım geliştirme eğitimine ilişkin süreyi, maliyeti ve karmaşıklığı önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin Gartner tarafından yürütülen araştırma, 2025 yılına kadar tüm uygulama geliştirmenin %65'inden fazlasının no-code veya low-code platformlara dayalı olacağını öngörüyor ve bu No-Code -Öğrenimin bu teknolojilerin kitlesel olarak benimsenmesini sağlamadaki önemli rolünün altını çiziyor . Üstelik Forrester tarafından yürütülen bir anket, no-code geliştirme platformlarının ortalama olarak uygulama geliştirmeyi 10 kata kadar hızlandırmaya ve proje maliyetlerini %70'e kadar azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

No-Code e-Öğrenim'in en önemli avantajlarından biri, farklı beceri seviyeleri ve geçmişlere sahip kullanıcılara özel, kapsayıcı öğrenme deneyimleri sunma konusunda benzersiz yeteneğidir. Öğrenmeye yönelik bu yaklaşım, acemi, teknik olmayan kullanıcılara bile, kapsamlı bir eğitime veya kodlama veya geliştirme konusunda önceden deneyime ihtiyaç duymadan tamamen işlevsel, estetik açıdan hoş uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. AppMaster platformunun gösterdiği gibi kullanıcılar, otomatik olarak kaynak kodu üreten, uygulamaları derleyen, testleri çalıştıran ve güncellemeleri buluta dağıtan güçlü görsel tasarım araçlarından oluşan bir paket kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturabilir.

Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için No-Code Öğrenim platformları genellikle çeşitli abonelik modelleri ve fiyatlandırma katmanları sunarak bireylerin ve kuruluşların gereksinimlerine en uygun erişim ve destek düzeyini seçmelerine olanak tanır. Örneğin, AppMaster platformu, yürütülebilir ikili dosyalar, kaynak kodu ve uygulamalar için şirket içi barındırma gibi özelliklere farklı düzeylerde erişim sağlayan Business, Business+ ve Enterprise planları dahil olmak üzere birden fazla abonelik seçeneği sunar.

Nitelikli teknik profesyonellere olan talep artmaya devam ettikçe, No-Code -Öğrenim, geleneksel, kod tabanlı programlama ile yeni nesil güçlü, kullanıcı dostu geliştirme platformları arasındaki boşluğu doldurmada giderek daha kritik bir rol oynamaya hazırlanıyor. AppMaster platformu. No-Code e-Öğrenim, bir öğrenme ve yenilik kültürünü teşvik ederek, yazılım geliştirme ortamını dönüştürmeye, programlama becerilerine ve yeteneklerine erişimi demokratikleştirmeye ve herkese, hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan geleceğin uygulamalarını ve sistemlerini oluşturma ve oluşturma yetkisi vermeye hazırlanıyor. kodlama uzmanlığı