AppMaster gibi no-code platformlar bağlamında güvenlik duvarı, önceden belirlenmiş güvenlik kurallarına göre gelen ve giden ağ trafiğini izleyen ve kontrol eden bir ağ güvenlik sistemidir. Güvenlik duvarı, güvenilir bir iç ağ ile İnternet gibi güvenilmeyen dış ağlar arasında bir bariyer görevi görür ve Açık Sistemler Ara Bağlantısı (OSI) modeli dahilinde farklı katmanlarda çalışır. Güvenlik duvarlarının temel amacı, yetkisiz erişimi önleyerek, gizliliği koruyarak, veri bütünlüğünü sağlayarak, kritik kaynakların kullanılabilirliğini sağlayarak uygulama ve hizmetler için güvenli bir ortam oluşturmaktır.

Dijital çağda siber tehditler ve güvenlik açıkları sürekli olarak gelişiyor ve özellikle no-code platformlar kullanan işletmeler olmak üzere uygulama geliştiricileri ve sistem yöneticileri için önemli zorluklar yaratıyor. Ponemon Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında bir veri ihlalinin ortalama maliyeti, son beş yılda %9,8 artışla 2020'de 3,86 milyon dolara ulaştı. Bu tür güvenlik kaygıları, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaları ve bunların işlediği hassas bilgileri korumak için sağlam bir güvenlik duvarı mekanizmasına sahip olmanın önemini vurgulamaktadır.

AppMaster gibi No-code platformlar, kullanıcının gereksinimlerine göre kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler ve bunları bulut ortamlarına veya şirket içine dağıtır. Oluşturulan arka uç uygulamaları GoLang programlama dili, web uygulamaları Vue3 çerçevesi ve JS/TS kullanılarak uygulanırken, mobil uygulamalar Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI Çerçevesini kullanır. Bu uygulamaların güvenliğini ve sağlamlığını sağlamak için güvenlik duvarları, güvenlik politikalarını uygulayarak ve ağ trafiğini önceden tanımlanmış kurallara ve kriterlere göre filtreleyerek çok önemli bir rol oynar.

Güvenlik duvarları aşağıdaki gibi farklı türlere ayrılabilir:

Paket filtrelemeli güvenlik duvarları: Bu güvenlik duvarları, OSI modelinin ağ katmanında çalışır ve erişime izin vermek veya erişimi reddetmek için IP adreslerine, bağlantı noktalarına ve protokollere dayalı olarak tanımlanmış kuralları kullanarak gelen ve giden paketleri analiz eder.

Bu güvenlik duvarları, OSI modelinin ağ katmanında çalışır ve erişime izin vermek veya erişimi reddetmek için IP adreslerine, bağlantı noktalarına ve protokollere dayalı olarak tanımlanmış kuralları kullanarak gelen ve giden paketleri analiz eder. Durum denetimi güvenlik duvarları: Dinamik paket filtreleme olarak da bilinen bu güvenlik duvarları, aktif bağlantıların durumunu izler ve durum bilgisine göre paketlerin meşruiyetini belirler. Durum denetlemeli güvenlik duvarları, paket filtrelemeli güvenlik duvarlarına kıyasla daha fazla kontrol ve güvenlik sağlar.

Dinamik paket filtreleme olarak da bilinen bu güvenlik duvarları, aktif bağlantıların durumunu izler ve durum bilgisine göre paketlerin meşruiyetini belirler. Durum denetlemeli güvenlik duvarları, paket filtrelemeli güvenlik duvarlarına kıyasla daha fazla kontrol ve güvenlik sağlar. Uygulama katmanı güvenlik duvarları: Bu güvenlik duvarları, OSI modelinin uygulama katmanında çalışır ve uygulamaya özel verilere ilişkin derinlemesine görünürlüğe sahiptir. SQL enjeksiyon saldırıları, siteler arası komut dosyası oluşturma (XSS) ve diğer uygulama düzeyindeki güvenlik açıkları gibi kötü amaçlı içerikleri tespit edip engelleyebilirler, böylece AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar tarafından işlenen verilerin bütünlüğünü garanti altına alabilirler.

Bu güvenlik duvarları, OSI modelinin uygulama katmanında çalışır ve uygulamaya özel verilere ilişkin derinlemesine görünürlüğe sahiptir. SQL enjeksiyon saldırıları, siteler arası komut dosyası oluşturma (XSS) ve diğer uygulama düzeyindeki güvenlik açıkları gibi kötü amaçlı içerikleri tespit edip engelleyebilirler, böylece AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar tarafından işlenen verilerin bütünlüğünü garanti altına alabilirler. Yeni nesil güvenlik duvarları (NGFW): Bu güvenlik duvarları, geleneksel güvenlik duvarı özelliklerini izinsiz giriş önleme, güvenli web ağ geçidi hizmetleri ve korumalı alan oluşturma gibi gelişmiş güvenlik işlevleriyle birleştirerek karmaşık siber tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlar.

Bu güvenlik duvarları, geleneksel güvenlik duvarı özelliklerini izinsiz giriş önleme, güvenli web ağ geçidi hizmetleri ve korumalı alan oluşturma gibi gelişmiş güvenlik işlevleriyle birleştirerek karmaşık siber tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlar. Web Uygulaması Güvenlik Duvarı (WAF): Bu güvenlik duvarları, web uygulamalarını özellikle SQL enjeksiyonu, siteler arası komut dosyası çalıştırma ve uzaktan dosya ekleme gibi yaygın uygulama katmanı saldırılarına karşı korur. AppMaster gibi no-code platformlar bağlamında WAF, oluşturulan web uygulamaları için ekstra bir güvenlik katmanı sağlayabilir.

no-code platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamalarda güvenlik duvarlarının uygulanması dikkatli planlama ve değerlendirme gerektirir. Kuruluşlar güvenlik gereksinimlerini değerlendirmeli ve benzersiz ağ mimarisi, uygulama ve veri güvenliği ihtiyaçlarına göre uygun bir güvenlik duvarı türü seçmelidir. Güvenlik duvarı seçimi aynı zamanda ölçeklenebilirlik, yönetim kolaylığı, dağıtımın basitliği ve uygulama ve bakımla ilgili maliyetler gibi faktörlerden de etkilenebilir.

Proaktif izleme, sürekli güncellemeler ve belirlenen güvenlik açıklarına anında yanıt verilmesi, güvenlik duvarlarının etkinliğini korumanın ayrılmaz bir parçasıdır. Düzenli sızma testleri, güvenlik açığı taraması ve güvenlik denetimi, konuşlandırılan güvenlik duvarlarının etkinliğine ilişkin bilgiler sağlar ve potansiyel zayıflıkların belirlenmesine yardımcı olur. Güvenlik duvarı politikalarını ve yapılandırmalarını kuruluşun güvenlik politikalarıyla uyumlu hale getirmek ve bunların sektördeki en iyi uygulamaları ve uyumluluk gerekliliklerini karşıladığından emin olmak önemlidir.

Özetle, güvenlik duvarları, güvenilir iç ağlar ile güvenilmeyen dış ağlar arasında güvenli bir bariyer oluşturarak AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaları ve işledikleri hassas verileri korumada hayati bir rol oynar. Etkili bir güvenlik duvarı uygulaması, uygulama kaynaklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlar ve sonuçta AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalara güvenen işletmelerin başarısına ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.