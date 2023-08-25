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Kodsuz Veri Modelleme

Ağu 25, 2023

No-Code Veri Modelleme, manuel programlamaya veya kodlamaya gerek kalmadan no-code bir uygulama geliştirme ortamında veri yapılarını tasarlamaya, yönetmeye ve korumaya yönelik gelişmiş yöntemi ifade eder. Bu yaklaşım, geliştiricilerin, kodlama uzmanlıkları ne olursa olsun, sezgisel sürükle drag-and-drop arayüzlerini ve görsel olarak çekici araçları kullanarak veri modellerini (veritabanı şeması olarak da bilinir) hızla oluşturmasına ve değiştirmesine olanak tanır. Kuruluşlar, dijital ürün ve hizmetlerinin pazara sürülme süresini hızlandırmak, teknik karmaşıklığı azaltmak ve geleneksel kodlama teknikleriyle ilişkili bakım yükünü en aza indirmek için No-Code Veri Modellemeyi benimsedi.

No-Code Veri Modelleme sunan platformlardan biri AppMaster. Bu güçlü no-code araç, müşterilerin veritabanı şeması oluşturma, görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısı aracılığıyla iş mantığı tasarımı, yerleşik REST API ve WebSocket (WSS) Uç Noktalarını içeren kapsamlı paketini kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. oluşturmanın yanı sıra drag-and-drop özelliklerini kullanarak kesintisiz kullanıcı arayüzü geliştirme. Ayrıca platform, geniş bir cihaz yelpazesini kapsayan ve platformlar arası uyumluluğu mümkün kılan web ve mobil uygulamalar için destek sağlar.

AppMaster platformuyla, No-Code Veri Modelleme süreci genellikle istenen sonucu elde etmek için birkaç temel adımı takip eder:

  1. Veri Modellerini Tanımlayın: Platformun görsel arayüzünü kullanarak geliştiriciler, kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan veri modellerini, ilişkileri ve nitelikleri sezgisel olarak oluşturur ve yapılandırır. Bu, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için giriş engelini büyük ölçüde azaltır ve geliştirme sürecini hızlandırır.
  2. İş Mantığını Tasarlayın: Veri modelleri ve ilişkileri tanımlandıktan sonra geliştiriciler, verilerin nasıl işlendiğini, erişildiğini ve değiştirildiğini yöneten temel iş mantığını geliştirmek için AppMaster görsel BP Tasarımcısını kullanabilir. Bu süreç, manuel programlama ihtiyacını ortadan kaldıran grafiksel iş akışlarının, koşullu ifadelerin ve önceden tanımlanmış işlemlerin bir kombinasyonunu içerir.
  3. API Uç Noktaları Oluşturun: Veri modellerini tanımladıktan ve uygun iş mantığını tasarladıktan sonra geliştiriciler, bu modeller için otomatik olarak REST API ve WSS endpoints oluşturabilir. Bu, manuel API entegrasyonu ihtiyacını ortadan kaldırır ve veri modelleri ve iş mantığı zaman içinde geliştikçe kritik API'lerin güncel kalmasını sağlar.
  4. Kullanıcı Arayüzü Bileşenleri Geliştirin: Geliştiriciler, AppMaster drag-and-drop web ve mobil uygulama oluşturma özelliklerinden yararlanarak, temeldeki veri modelleriyle etkileşime giren kullanıcı arayüzleri oluşturabilir ve özelleştirebilir. Üstelik kullanıcılar bu bileşenleri, AppMaster arka uç mantığı ve API'leri tarafından desteklenen tamamen etkileşimli uygulamalar oluşturacak şekilde tasarlayabilirler.
  5. Uygulamaları Yayınlayın ve Dağıtın: Bu adımları tamamladıktan sonra geliştiriciler, ortaya çıkan uygulamaları bulutta veya şirket içi dağıtımlarda yayınlayabilir. AppMaster arka uç, web ve mobil uygulamalar için ilgili kaynak kodunu oluşturur, bunları derler, test eder ve Docker kapsayıcılarında paketler; böylece sorunsuz ve kusursuz dağıtım sağlar.

AppMaster No-Code Veri Modelleme yetenekleri, vatandaş geliştiricilere, BT profesyonellerine ve iş analistlerine, karmaşık kodlamaya ve ilgili teknik borca ​​ihtiyaç duymadan kurumsal düzeyde uygulamaları hızlı bir şekilde prototipleme, oluşturma ve dağıtma yetkisi verir. Bu yaklaşımın esnekliği ve çevikliği, modern işletmelerin sürekli değişen gereksinimlerini destekleyerek rakiplerinin önünde kalmalarına ve dijital dönüşüm fırsatlarından yararlanmalarına olanak tanır.

Çeşitli araştırma çalışmaları No-Code Veri Modellemenin artan popülaritesini vurgulamıştır. Gartner'a göre 2024 yılına kadar uygulama geliştirmenin yaklaşık %65'i low-code ve no-code platformlar tarafından gerçekleştirilecek ve bu da işletmelerin hedeflerine daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca Forrester Research, no-code platformlara yönelik genel pazarın 2022 yılına kadar 21 milyar doları aşacağını, bunun da yazılımın tasarlanma ve geliştirilme biçiminde önemli bir değişime işaret edeceğini öngörüyor.

Sonuç olarak, No-Code Veri Modelleme, kuruluşların giderek dijitalleşen bir dünyada modern uygulamaları hızla tasarlaması, oluşturması ve dağıtması için güçlü bir teknik olarak ortaya çıktı. AppMaster gibi platformlar, bu yaklaşımın geliştiricilere güç verme, teknik borcu ortadan kaldırma ve uygulama geliştirme süresini ve maliyetini azaltma konusundaki muazzam potansiyelini ortaya koydu. Daha esnek ve verimli yazılımlara olan talep artmaya devam ettikçe, No-Code Veri Modelleme ve benzer metodolojilerin benimsenmesi şüphesiz endüstriler ve sektörler genelinde artacak ve önümüzdeki yıllarda uygulama geliştirme ortamını dönüştürecektir.

Daha fazla terimi keşfedin:
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