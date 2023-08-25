no-code uygulama geliştirme alanında, Çok Kiracılı Mimari, kaynakların verimli yönetimine önemli ölçüde katkıda bulunan ve yazılım çözümlerinin genel ölçeklenebilirliğini artıran önemli bir unsurdur. AppMaster platformu bağlamında, çok kiracılı mimari, küçük işletmelerden büyük kuruluşlara kadar geniş bir müşteri yelpazesi için web, mobil ve arka uç uygulamalarının hızlı ve uygun maliyetli şekilde geliştirilmesini kolaylaştırır.

Çok Kiracılı Mimari, bir yazılım uygulamasının tek bir örneğinin aynı anda birden fazla kiracıya veya müşteriye hizmet verdiği bir yazılım mimarisi tasarım ilkesini ifade eder. Bu kurulumda kiracılar aynı uygulama altyapısını, kod tabanını ve veritabanlarını paylaşırken, uygulamayı kendi özel ihtiyaçlarına, tercihlerine ve kullanım senaryolarına uyacak şekilde yapılandırma yeteneğini de korurlar. Bu paylaşılan mimari, aynı uygulamanın birden fazla özel örneğinin yönetilmesiyle ilişkili operasyonel ek yükü ve kaynak tüketimini azaltarak toplam sahip olma maliyetini etkili bir şekilde azaltır.

Çok Kiracılı Mimarinin en büyük avantajlarından biri, uygulama altyapısını bireysel kiracıların ve genel müşteri tabanının büyümesine uyum sağlayacak şekilde ölçeklendirme kolaylığıdır. Uygulama yığınının tamamı birden fazla müşteriyi idare edecek şekilde oluşturulduğundan, yeni müşteriler eklemek veya mevcut kiracıların kaynak kapasitelerini genişletmek basit bir süreç haline gelir. Çok kiracılı mimarinin bu doğal ölçeklenebilirliği, yüksek performans, düşük gecikme süresi ve verimli kaynak kullanımı sağlarken uygulama geliştirmeyi demokratikleştirmeyi ve daha geniş bir kitle için erişilebilir kılmayı amaçlayan AppMaster platformunun temel ilkeleriyle mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

Temel olarak Çok Kiracılı Mimari; altyapı, veri ve kod katmanları dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde uygulanabilir. AppMaster platformu bağlamında çoklu kiracılık, ortak uygulama bileşenlerinin soyutlanması ve kod planlarının oluşturulması yoluyla gerçekleştirilir. Bu yaklaşım, yalnızca son kullanıcılar için geliştirme sürecini basitleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda uygulamaların yüksek derecede modülerlikle oluşturulmasını sağlayarak bakım ve güncellemeleri kolaylaştırıyor.

AppMaster Çok Kiracılı Mimari uygulaması, her kiracı için, kiracının benzersiz gereksinimlerine göre kolayca yapılandırılabilen ve optimize edilebilen özel veritabanı şemalarının sağlanmasını içerir. Bu, kiracıya özgü verilerin güvenli bir şekilde izole edilmesini ve saklanmasını sağlarken aynı zamanda temeldeki uygulama altyapısının ortak doğasından yararlanmaya devam eder. Üstelik AppMaster platformu, arka uç uygulamaları için yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve uyumlu Go programlama dilinden faydalanıyor; bu, çok çeşitli veritabanları ve uygulama ortamlarıyla kusursuz entegrasyon sağlıyor.

Web ve mobil uygulama geliştirme söz konusu olduğunda AppMaster platformu, müşterilerin App Store ve Play Market'e yeni uygulama sürümleri göndermeden uygulama kullanıcı arayüzünü, iş mantığını ve API anahtarlarını güncellemelerine olanak tanıyan sunucu odaklı bir yaklaşım kullanıyor. Bu özellik, web uygulamaları için Vue3, Android mobil uygulamaları için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS mobil uygulamaları için SwiftUI gibi modern çerçevelerin ve teknolojilerin kullanılmasıyla mümkün olmaktadır.

Ayrıca AppMaster platformu, müşterilerin görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri aracılığıyla), REST API'leri ve Websocket'ler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code araçların yeteneklerinden yararlanır. Bu görsel BP tasarımcıları, kullanıcılara yüksek düzeyde yapılandırılabilir, etkileşimli ve uyarlanabilir uygulamalar oluşturma olanağı vererek, müşterileri için mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlar.

AppMaster platformundaki Çok Kiracılı Mimarinin bir diğer avantajı, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (OpenAPI) belgeleri gibi temel belgelerin otomatik olarak oluşturulmasıdır. Bu, teknik borcu ortadan kaldıran, güncellemeleri ve değişiklikleri kolaylaştıran ve uygulamaların genel sürdürülebilirliğini artıran tutarlı ve güvenilir bir geliştirme süreci sağlar.

Özetle, Çok Kiracılı Mimari, no-code uygulama geliştirme bağlamında verimli kaynak yönetimini, ölçeklenebilirliği ve bakım kolaylığını destekleyen AppMaster platformunun temel bir özelliğidir. AppMaster platformu, paylaşılan bir yazılım altyapısı kullanarak ve en son teknolojileri ve çerçeveleri kullanarak, müşterilerin çok yönlü ve uyarlanabilir web, mobil ve arka uç uygulamalarını geleneksel geliştirme yöntemlerine göre çok daha az maliyet ve zaman harcayarak oluşturmasına olanak tanır. Yazılım geliştirmeye yönelik bu yenilikçi yaklaşım, AppMaster her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için güçlü, kullanıcı dostu ve uygun maliyetli uygulama çözümleri sunma konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır.