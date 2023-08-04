无代码人工智能（A.I.）

无代码人工智能（AI）是指使用工具和平台，允许具有有限或没有编码经验的个人创建和部署人工智能模型和应用程序。这些平台提供可视化界面和预构建组件，使用户能够构建、训练和部署机器学习模型，而无需编写复杂的代码。

随着人工智能的兴起，人们对使其使用民主化并让更广泛的受众能够使用的方法的需求不断增长。 No-code人工智能平台旨在弥合技术专业知识与将人工智能功能集成到各种应用程序的需求之间的差距。

No-Code 人工智能平台的主要特点

No-code人工智能平台提供了一个可视化界面，允许用户使用预定义的组件和工作流程来设计和配置机器学习模型。这些组件通常以构建块的形式呈现，可以互连以创建复杂的人工智能系统。

用户可以通过拖放数据处理模块、训练算法、模型评估工具等组件来设计AI工作流程。这消除了编写代码的需要，并使非技术用户更容易尝试人工智能功能。

No-code人工智能平台通常提供涵盖广泛用例的预构建模板和模型。用户可以利用这些模板来创建应用程序并根据自己的特定需求快速定制它们。这大大减少了从头开始构建人工智能解决方案所需的时间和精力。

No-code人工智能平台自动执行机器学习模型的训练和评估过程。用户可以指定输入数据和所需的输出，平台将处理选择合适的模型架构、训练模型和优化超参数的任务。

一旦模型经过训练， no-code人工智能平台就可以提供无缝选项，用于将人工智能解决方案部署和集成到现有系统或应用程序中。这可能包括与 Web 和移动应用程序、 API 的集成，甚至在边缘设备上的部署。

No-Code 人工智能的好处

No-code人工智能平台使人工智能可供更广泛的受众使用，包括在数据科学或编程方面没有深厚技术背景的个人。这使得来自不同领域的用户能够在各自领域发挥人工智能的潜力。

No-code人工智能平台无需编写复杂代码，显着加快了人工智能解决方案的开发和部署。用户可以快速迭代不同的方法，从而缩短上市时间并提高效率。

传统的人工智能开发通常需要雇用专门的数据科学家和开发人员，这可能很昂贵。 No-code人工智能平台减少了对高技能专业人员的依赖，从而实现经济高效的人工智能开发和部署。

No-code人工智能平台提供灵活性和定制选项，允许用户根据自己的特定要求调整模型。用户可以轻松定制人工智能工作流程、与其他系统集成并微调模型以实现预期结果。

No-code人工智能平台使公民开发人员（未经软件开发或数据科学正规培训的个人）能够创建智能应用程序。人工智能的民主化允许各个行业进行创新和解决问题。

No-Code 人工智能平台示例

AppMaster作为领先的无代码平台，提供No-Code人工智能（AI）开发能力。凭借其直观的可视化界面和drag-and-drop工具，用户可以将人工智能功能无缝集成到他们的网络、移动和后端应用程序中，而无需编写任何代码。从使用自然语言处理构建聊天机器人到开发图像识别系统和预测分析模型，它使用户能够在no-code环境中利用人工智能的力量。通过消除传统人工智能开发的复杂性， AppMaster加速了人工智能解决方案的采用，使企业和个人能够轻松利用人工智能的优势。

Google Cloud AutoML 是一个no-code人工智能平台，使用户能够使用drag-and-drop界面为视觉、自然语言处理、翻译和其他任务构建自定义机器学习模型。

Microsoft Power Platform 提供了一套low-code和no-code工具，包括 Power Apps 和 Power Automate，使用户无需编写代码即可构建智能应用程序和工作流程。

Bubble是一个no-code平台，允许用户使用可视化界面构建 Web 应用程序，包括具有 AI 功能的应用程序。它提供与 Google Cloud Vision 和 IBM Watson 等人工智能服务的集成。

Snapsheet 是一个no-code平台，致力于帮助用户为保险行业构建人工智能驱动的解决方案。它提供了用于自动化索赔处理、损害评估和欺诈检测的drag-and-drop工具。

TensorFlow Playground 是一款基于浏览器的交互式工具，允许用户在不编写任何代码的情况下尝试训练神经网络。它提供了一个可视化界面来操作模型架构和超参数。

No-Code人工智能 (AI) 平台彻底改变了个人和组织进行 AI 开发的方式。这些平台使非技术用户无需编写复杂代码即可构建、训练和部署机器学习模型，从而实现人工智能功能的民主化。借助可视化界面、 drag-and-drop功能和预构建组件的强大功能，用户可以利用人工智能解决复杂问题、做出智能预测并自动执行各行业的任务。 no-code人工智能平台的易用性、速度和成本效益使其成为专家开发人员和公民开发人员的宝贵工具。