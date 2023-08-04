Бескодовый искусственный интеллект (ИИ)

Искусственный интеллект без кода (ИИ) относится к использованию инструментов и платформ, которые позволяют людям с ограниченным опытом программирования или без него создавать и развертывать модели и приложения искусственного интеллекта. Эти платформы предоставляют визуальный интерфейс и готовые компоненты, которые позволяют пользователям создавать, обучать и развертывать модели машинного обучения без написания сложного кода.

С появлением искусственного интеллекта растет спрос на подходы, которые демократизируют его использование и делают его доступным для более широкой аудитории. Платформы искусственного интеллекта No-code нацелены на преодоление разрыва между техническими знаниями и необходимостью интеграции возможностей искусственного интеллекта в различные приложения.

Ключевые особенности платформ искусственного интеллекта No-Code

Платформы искусственного интеллекта No-code предоставляют визуальный интерфейс, который позволяет пользователям разрабатывать и настраивать модели машинного обучения с использованием предопределенных компонентов и рабочих процессов. Эти компоненты часто представляются как строительные блоки, которые можно соединить между собой для создания сложных систем ИИ.

Пользователи могут перетаскивать компоненты, такие как модули обработки данных, алгоритмы обучения и инструменты оценки моделей, для разработки рабочего процесса ИИ. Это устраняет необходимость написания кода и упрощает экспериментирование с возможностями искусственного интеллекта для нетехнических пользователей.

Платформы искусственного интеллекта No-code обычно предлагают готовые шаблоны и модели, которые охватывают широкий спектр вариантов использования. Пользователи могут использовать эти шаблоны для создания приложений и быстрой настройки их в соответствии со своими конкретными потребностями. Это значительно сокращает время и усилия, необходимые для создания решений ИИ с нуля.

Платформы искусственного интеллекта No-code автоматизируют процесс обучения и оценки моделей машинного обучения. Пользователи могут указывать входные данные и желаемый результат, а платформа выполняет задачу выбора подходящей архитектуры модели, обучения модели и оптимизации гиперпараметров.

После обучения модели платформы искусственного интеллекта no-code предоставляют беспрепятственные возможности для развертывания и интеграции решения искусственного интеллекта в существующие системы или приложения. Это может включать интеграцию с веб-приложениями и мобильными приложениями, API или даже развертывание на периферийных устройствах.

Преимущества искусственного интеллекта No-Code

Платформы искусственного интеллекта No-code делают искусственный интеллект доступным для более широкой аудитории, в том числе для людей без глубоких технических знаний в области науки о данных или программирования. Это позволяет пользователям из разных областей использовать потенциал ИИ в своих областях.

Платформы искусственного интеллекта No-code значительно ускоряют разработку и развертывание решений искусственного интеллекта, устраняя необходимость написания сложного кода. Пользователи могут быстро перебирать различные подходы, сокращая время выхода на рынок и повышая эффективность.

Традиционная разработка ИИ часто требует найма специализированных специалистов по данным и разработчиков, что может быть дорогостоящим делом. Платформы искусственного интеллекта No-code снижают зависимость от высококвалифицированных специалистов, что приводит к рентабельной разработке и внедрению искусственного интеллекта.

Платформы искусственного интеллекта No-code предлагают гибкость и возможности настройки, которые позволяют пользователям адаптировать модели к своим конкретным требованиям. Пользователи могут легко настраивать рабочие процессы ИИ, интегрировать их с другими системами и точно настраивать модели для достижения желаемых результатов.

Платформы искусственного интеллекта No-code позволяют гражданским разработчикам , лицам, не имеющим формального образования в области разработки программного обеспечения или обработки данных, создавать интеллектуальные приложения. Эта демократизация ИИ позволяет внедрять инновации и решать проблемы в различных отраслях.

Примеры платформ искусственного интеллекта No-Code

AppMaster , как ведущая платформа без кода , предоставляет возможности для разработки искусственного интеллекта (ИИ) No-Code. Благодаря интуитивно понятному визуальному интерфейсу и инструментам drag-and-drop пользователи могут легко интегрировать функции искусственного интеллекта в свои веб-приложения, мобильные и серверные приложения без написания единой строки кода. От создания чат-ботов с обработкой естественного языка до разработки систем распознавания изображений и моделей прогнозной аналитики — он позволяет пользователям использовать возможности ИИ в среде no-code. Устраняя сложность традиционной разработки ИИ, AppMaster ускоряет внедрение решений ИИ и позволяет компаниям и частным лицам легко использовать преимущества искусственного интеллекта.

Google Cloud AutoML — это платформа искусственного интеллекта no-code, которая позволяет пользователям создавать собственные модели машинного обучения для зрения, обработки естественного языка, перевода и других задач с помощью интерфейса drag-and-drop.

Microsoft Power Platform предлагает набор инструментов low-code и no-code, включая Power Apps и Power Automate, которые позволяют пользователям создавать интеллектуальные приложения и рабочие процессы без написания кода.

Bubble — это платформа no-code, которая позволяет пользователям создавать веб-приложения с использованием визуального интерфейса, в том числе с возможностями искусственного интеллекта. Он предлагает интеграцию с сервисами искусственного интеллекта, такими как Google Cloud Vision и IBM Watson.

Snapsheet — это платформа no-code, позволяющая пользователям создавать решения на базе ИИ для страховой отрасли. Он предоставляет инструменты drag-and-drop для автоматизации обработки претензий, оценки ущерба и обнаружения мошенничества.

TensorFlow Playground — это интерактивный инструмент на основе браузера, который позволяет пользователям экспериментировать с обучением нейронных сетей без написания кода. Он предоставляет визуальный интерфейс для управления архитектурой модели и гиперпараметрами.

Платформы искусственного интеллекта (ИИ) No-Code произвели революцию в том, как люди и организации подходят к разработке ИИ. Эти платформы упрощают доступ к возможностям ИИ, позволяя нетехническим пользователям создавать, обучать и развертывать модели машинного обучения без написания сложного кода. Благодаря мощным визуальным интерфейсам, функциям drag-and-drop и готовым компонентам пользователи могут использовать ИИ для решения сложных проблем, создания интеллектуальных прогнозов и автоматизации задач в различных отраслях. Простота использования, скорость и экономичность, предлагаемые платформами искусственного интеллекта no-code делают их бесценными инструментами для опытных разработчиков и гражданских разработчиков.