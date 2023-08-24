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Kodsuz Tedarik Zinciri Yönetimi

Ağu 24, 2023

Kodsuz Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), ürün veya hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve teslimatıyla ilgili çeşitli süreçleri yönetmeye ve optimize etmeye yönelik çağdaş bir yaklaşımdır. Bu yöntem, süreçleri otomatikleştirerek, manuel müdahaleyi azaltarak ve genel yazılım geliştirme yaşam döngüsünü hızlandırarak geleneksel tedarik zinciri iş akışlarında devrim yaratmak için AppMaster gibi no-code platformların yeteneklerini içerir. Kodsuz SCM, kuruluşlara kapsamlı programlama bilgisi veya teknik uzmanlık gerektirmeden karmaşık tedarik zinciri uygulamalarını tasarlama, geliştirme ve sürdürme yetkisi verir.

Kodsuz SCM yaklaşımını tercih etmenin arkasındaki temel motivasyon, sürekli değişen müşteri taleplerine ve pazar dalgalanmalarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilen verimli, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir çözümler gerektiren modern tedarik zincirlerinin artan karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Son araştırmalara göre, no-code geliştirme platformlarından yararlanan kuruluşlar, geliştirme maliyetlerini %75'e kadar azaltabilir ve proje zaman çizelgelerini %85'e kadar hızlandırabilir. Bu etkileyici istatistikler, AppMaster gibi no-code platformların çevik ve akıcı bir yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran benzersiz özellikleri ve yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.

Geliştiriciler, AppMaster no-code platformuyla tek bir kod satırı bile yazmadan görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, iş süreçlerini tasarlayabilir, REST API ve WSS endpoints geliştirebilir ve web tabanlı ve mobil tabanlı uygulamaları verimli bir şekilde oluşturabilir. Bu, görsel BP Tasarımcıları, drag-and-drop kullanıcı arayüzleri ve Go (golang), Vue3, Kotlin gibi endüstri standardı teknolojileri kullanan çeşitli uygulamalar için kaynak kodu üreten AppMaster sunucu odaklı çerçevesinin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Daha.

Ek olarak Kodsuz SCM yaklaşımı, Açık API belgelerinin otomatik olarak oluşturulması ve veritabanı şemasına yönelik geçiş komut dosyaları sayesinde kuruluşlara özelleştirilmiş uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlama ve dağıtma olanağı sağlar. SCM ekipleri, AppMaster no-code özelliklerinden yararlanarak 30 saniyeden kısa sürede uygulamalar oluşturabilir, bu da tedarik zincirinin gelişen ihtiyaçlarına yanıt verirken daha fazla çeviklik ve esneklik sağlar.

Temel olarak, Kodsuz Tedarik Zinciri Yönetimi sistemi, kuruluşlara modern tedarik zinciri zorluklarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış gelişmiş araçlar ve özellikler sağlayarak, tüm üretim yaşam döngüsü boyunca operasyonel verimlilik ve gelişmiş görünürlük elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu paradigma değişimi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, lojistik ve müşteri ilişkileri yönetimi dahil olmak üzere çeşitli yukarı ve aşağı yönlü faaliyetlerin kusursuz entegrasyonunu kapsıyor. Sonuç olarak, Kodsuz SCM yaklaşımı, kuruluşların veriye dayalı karar alma mekanizmalarından yararlanmaları ve tedarik zincirlerinde sürekli iyileştirme kültürünü geliştirmeleri için benzeri görülmemiş fırsatların kilidini açar.

Kodsuz SCM'nin başarılı bir şekilde uygulanmasının dikkate değer bir örneği, entegre bir satın alma ve envanter yönetimi uygulaması oluşturmak için AppMaster no-code platformunu kullanan küresel bir üreticidir; bu, şirketin kaynak bulma sürecini kolaylaştırmasına, envanter düzeylerini optimize etmesine ve maliyetleri azaltmasına olanak tanıdı. satın alma siparişlerinin işlenmesi için teslim süresi. Üretici, AppMaster hızlı uygulama geliştirme yeteneklerinden yararlanarak, manuel veri işleme çabalarında %30 azalma ve tedarikçi performans takibinde %20 iyileşme dahil olmak üzere önemli operasyonel ve finansal faydalar elde edebildi.

Ayrıca Kodsuz SCM yaklaşımı, kuruluşların Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) gibi türünün en iyisi diğer kurumsal sistemlerle kolayca entegre olabilen ölçeklenebilir, güvenilir ve yüksek performanslı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. ve Üretim Yürütme Sistemleri (MES). Bu, genellikle özel yazılım geliştirme projeleriyle ilişkili teknik borçlara maruz kalmadan, tüm tedarik zinciri ekosisteminin uyumlu, uyarlanabilir ve geleceğe hazır kalmasını sağlar.

Sonuç olarak, Kodsuz Tedarik Zinciri Yönetimi, günümüzün dinamik iş ortamında benzeri görülmemiş hız, esneklik ve maliyet etkinliği sunan tedarik zinciri çözümlerini oluşturmaya, sürdürmeye ve optimize etmeye yönelik yenilikçi ve dönüştürücü bir yaklaşımdır. Kuruluşlar, AppMaster gibi gelişmiş platformlar tarafından desteklenen Kodsuz SCM modelini benimseyerek tedarik zinciri yönetimi yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebilir, genel verimliliği artırabilir ve dijital dönüşüm girişimlerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir.

Daha fazla terimi keşfedin:
A/B Testi Engelle Entegrasyon Testi Hata İzleme Kanban Kimlik doğrulama Kodsuz Doğal Dil İşleme (NLP) Kodsuz Pazar Yeri Kodsuz Satış Hunisi Kodsuz Telesağlık Kodsuz Ön Uç Kodsuz İş Panosu Rapor Oluşturucu Sunucusuz Mimari Tel çerçeveleme Yol Haritası

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