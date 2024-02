Intelligenza artificiale (A.I.) senza codice

L'intelligenza artificiale senza codice (AI) si riferisce all'utilizzo di strumenti e piattaforme che consentono a persone con esperienza di programmazione limitata o assente di creare e distribuire modelli e applicazioni di intelligenza artificiale. Queste piattaforme forniscono un'interfaccia visiva e componenti predefiniti che consentono agli utenti di creare, addestrare e distribuire modelli di machine learning senza scrivere codice complesso.

Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, c'è stata una crescente domanda di approcci che ne democratizzino l'uso e lo rendano accessibile a un pubblico più ampio. Le piattaforme di intelligenza artificiale No-code mirano a colmare il divario tra le competenze tecniche e la necessità di integrare le capacità di intelligenza artificiale in varie applicazioni.

Caratteristiche principali delle piattaforme AI No-Code

Le piattaforme AI No-code forniscono un'interfaccia visiva che consente agli utenti di progettare e configurare modelli di machine learning utilizzando componenti e flussi di lavoro predefiniti. Questi componenti sono spesso presentati come elementi costitutivi che possono essere interconnessi per creare complessi sistemi di intelligenza artificiale.

Gli utenti possono trascinare e rilasciare componenti, come moduli di elaborazione dati, algoritmi di addestramento e strumenti di valutazione del modello, per progettare il flusso di lavoro AI. Ciò elimina la necessità di scrivere codice e rende più facile per gli utenti non tecnici sperimentare le funzionalità di intelligenza artificiale.

Le piattaforme AI No-code offrono comunemente modelli e modelli predefiniti che coprono un'ampia gamma di casi d'uso. Gli utenti possono sfruttare questi modelli per creare applicazioni e personalizzarle rapidamente in base alle proprie esigenze specifiche. Ciò riduce significativamente il tempo e lo sforzo necessari per creare soluzioni AI da zero.

Le piattaforme AI No-code automatizzano il processo di addestramento e valutazione dei modelli di machine learning. Gli utenti possono specificare i dati di input e l'output desiderato e la piattaforma gestisce il compito di selezionare l'architettura del modello appropriata, addestrare il modello e ottimizzare gli iperparametri.

Una volta che il modello è stato addestrato, le piattaforme AI no-code forniscono opzioni continue per l'implementazione e l'integrazione della soluzione AI nei sistemi o nelle applicazioni esistenti. Ciò può includere l'integrazione con applicazioni Web e mobili, API o persino la distribuzione su dispositivi perimetrali.

Vantaggi dell'IA No-Code

Le piattaforme AI No-code rendono l'intelligenza artificiale accessibile a un pubblico più ampio, comprese le persone senza un background tecnico approfondito nella scienza dei dati o nella programmazione. Ciò consente agli utenti di vari domini di sfruttare il potenziale dell'IA nei rispettivi campi.

Le piattaforme di intelligenza artificiale No-code accelerano notevolmente lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale eliminando la necessità di scrivere codice complesso. Gli utenti possono scorrere rapidamente diversi approcci, riducendo il time-to-market e aumentando l'efficienza.

Lo sviluppo dell'IA tradizionale comporta spesso l'assunzione di data scientist e sviluppatori specializzati, il che può essere costoso. Le piattaforme di intelligenza artificiale No-code riducono la dipendenza da professionisti altamente qualificati, con conseguente sviluppo e implementazione dell'IA a costi contenuti.

Le piattaforme AI No-code offrono flessibilità e opzioni di personalizzazione che consentono agli utenti di adattare i modelli alle loro esigenze specifiche. Gli utenti possono personalizzare facilmente i flussi di lavoro AI, integrarli con altri sistemi e perfezionare i modelli per ottenere i risultati desiderati.

Le piattaforme AI No-code consentono ai cittadini sviluppatori , individui senza una formazione formale nello sviluppo di software o nella scienza dei dati, di creare applicazioni intelligenti. Questa democratizzazione dell'IA consente l'innovazione e la risoluzione dei problemi in vari settori.

Esempi di piattaforme AI No-Code

AppMaster , in quanto piattaforma senza codice leader, fornisce funzionalità per lo sviluppo di Intelligenza Artificiale (AI) No-Code. Con la sua interfaccia visiva intuitiva e gli strumenti drag-and-drop, gli utenti possono integrare perfettamente le funzionalità AI nelle loro applicazioni web, mobili e back-end senza scrivere una sola riga di codice. Dalla creazione di chatbot con elaborazione del linguaggio naturale allo sviluppo di sistemi di riconoscimento delle immagini e modelli di analisi predittiva, consente agli utenti di sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale in un ambiente no-code. Eliminando la complessità dello sviluppo dell'IA tradizionale, AppMaster accelera l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale e consente alle aziende e ai privati ​​di sfruttare facilmente i vantaggi dell'intelligenza artificiale.

Google Cloud AutoML è una piattaforma AI no-code che consente agli utenti di creare modelli di machine learning personalizzati per la visione, l'elaborazione del linguaggio naturale, la traduzione e altre attività utilizzando un'interfaccia drag-and-drop.

Microsoft Power Platform offre una suite di strumenti low-code e no-code, tra cui Power Apps e Power Automate, che consentono agli utenti di creare applicazioni e flussi di lavoro intelligenti senza scrivere codice.

Bubble è una piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni Web utilizzando un'interfaccia visiva, comprese quelle con funzionalità di intelligenza artificiale. Offre integrazioni con servizi AI come Google Cloud Vision e IBM Watson.

Snapsheet è una piattaforma no-code incentrata sul consentire agli utenti di creare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per il settore assicurativo. Fornisce strumenti drag-and-drop per automatizzare l'elaborazione dei sinistri, la valutazione dei danni e il rilevamento delle frodi.

TensorFlow Playground è uno strumento interattivo basato su browser che consente agli utenti di sperimentare l'addestramento di reti neurali senza scrivere alcun codice. Fornisce un'interfaccia visiva per manipolare l'architettura del modello e gli iperparametri.

Le piattaforme di intelligenza artificiale (AI) No-Code hanno rivoluzionato il modo in cui gli individui e le organizzazioni affrontano lo sviluppo dell'IA. Queste piattaforme democratizzano l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale consentendo agli utenti non tecnici di creare, addestrare e distribuire modelli di machine learning senza scrivere codice complesso. Con la potenza delle interfacce visive, la funzionalità drag-and-drop e i componenti predefiniti, gli utenti possono sfruttare l'intelligenza artificiale per risolvere problemi complessi, fare previsioni intelligenti e automatizzare le attività in vari settori. La facilità d'uso, la velocità e la convenienza offerte dalle piattaforme AI no-code le rendono strumenti inestimabili per sviluppatori esperti e sviluppatori cittadini.