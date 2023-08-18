B2B yazılımı veya işletmeler arası yazılım, kuruluşların operasyonlarını düzene sokması, iletişimi geliştirmesi ve diğer işletmeler ve ortaklarla işbirliğini geliştirmesi için tasarlanmış bir yazılım uygulamaları sınıfıdır. AppMaster gibi no-code geliştirme platformları bağlamında, B2B yazılımı, işletmelerin tek bir satır kod yazmadan özel, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmasını sağlamada çok önemlidir. B2B yazılımının amacı, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin benzersiz gereksinimlerini karşılayarak, onların süreçlerini optimize etmelerini, maliyetleri düşürmelerini ve sürekli gelişen pazarda rekabetçi kalmalarını sağlamaktır.

AppMaster gibi No-code geliştirme platformları, görsel bir geliştirme ortamı sağlayarak B2B uygulamaları oluşturma ve yönetme sürecini önemli ölçüde basitleştirir. Kullanıcılar minimum teknik uzmanlıkla web uygulamalarını, mobil uygulamaları ve arka uç sistemlerini kolayca tasarlayabilir, prototip yapabilir ve dağıtabilir. Research Nester'a göre No-code platformlar son yıllarda popülerlik kazandı ve no-code pazarın 2022'ye kadar 21,2 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

AppMaster çok yönlü teklifi, birçok araç ve özellik sağlayarak B2B uygulamalarının gelişimini hızlandırır. Platformun drag-and-drop UI tasarım yetenekleri, iş mantığını oluşturmak için görsel BP tasarımcısı, sorunsuz entegrasyon için REST API ve WSS endpoints ve bulut altyapısına otomatik dağıtım, onu modern B2B uygulamaları oluşturmak için ideal bir çözüm haline getiriyor. AppMaster arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalarda Android için Kotlin ve iOS için SwiftUI gibi popüler programlama dillerini ve çerçevelerini kullanarak uygulamalar üretir.

B2B yazılımı, diğerleri arasında kurumsal kaynak planlaması (ERP) , müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) gibi çeşitli uygulama türlerini kapsar. Bu uygulamalar, imalat, sağlık, finans ve perakende dahil olmak üzere birden fazla sektöre yayılabilir. Örneğin, lojistik sektörü için bir B2B yazılım uygulaması, gönderilerin takibini ve yönetimini otomatik hale getirebilirken, sağlık sektörü için bir yazılım çözümü, hasta randevu planlaması ve elektronik sağlık kaydı yönetimini kolaylaştırabilir.

AppMaster gibi No-code platformlar, B2B yazılım çözümlerinin yeteneklerini daha da geliştirmek için çeşitli üçüncü taraf uygulamaları da entegre eder. Bu, işletmelerin yazılım sistemlerini popüler üretkenlik araçları, analitik/kontrol paneli araçları veya ödeme işleme hizmetleri ile birleştirerek ihtiyaçlarına göre uyarlanmış uçtan uca çözümler oluşturmasına olanak tanır. Entegrasyonlar, veri silolarını ortadan kaldırmaya ve bir kuruluş içindeki veya işletmeler arasındaki farklı departmanlar arasında kesintisiz bilgi alışverişini desteklemeye yardımcı olur.

AppMaster yalnızca geliştirme sürecini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda oluşturulan uygulamaların ölçeklenebilirliğini de sağlar. Durum bilgisi olmayan Go tabanlı arka uç uygulamaları, performans veya güvenilirlikten ödün vermeden yüksek yüklü kurumsal kullanım durumlarını işleyebilir. Ek olarak, AppMaster platformu, birincil veri deposu olarak Postgresql uyumlu veritabanları için destek sağlayarak, platformun sunduğu çok yönlülüğü ve esnekliği daha da artırır.

no-code B2B yazılım çözümlerinin benimsenmesinin çeşitli faydaları vardır: geliştirme süresi ve maliyetlerinde önemli bir azalma, iş ihtiyaçlarına yanıt vermede artan çeviklik ve teknik olmayan kullanıcıların yazılım geliştirme sürecine katılma yetkisi. B2B yazılım geliştirmeye yönelik bu demokratikleştirilmiş yaklaşım aynı zamanda kuruluşların BT becerileri açığını kapatmasına ve bir inovasyon kültürü geliştirmesine yardımcı olarak işletmelerin hızla değişen pazar ortamında daha etkin bir şekilde rekabet etmesini sağlar.

B2B yazılımı, modern iş ortamında önemli bir öneme sahiptir; AppMaster gibi no-code platformlar, kuruluşların özel programlama becerilerine güvenmeden yüksek kaliteli, ölçeklenebilir uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanır. no-code devrimin ivme kazanmasıyla, B2B yazılım geliştirmenin geleceği, daha da erişilebilir, çok yönlü ve verimli olacak ve önümüzdeki yıllarda iş büyümesini ve yeniliği teşvik edecektir.