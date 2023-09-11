Özgür Yazılım, yazılım lisanslama ve açık kaynak geliştirme bağlamında türetilmiş bir terimdir ve kullanıcılara programa erişme, bunları değiştirme, dağıtma ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde programı kullanma özgürlüğü veren yazılımı tanımlamak için kullanılır. Özgür yazılım kavramı, genellikle yazılımın kullanımı, değiştirilmesi ve dağıtımı konusunda kısıtlamalara sahip olan özel mülk yazılım modeline bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, "ücretsiz yazılım" (ücretsiz olarak sunulan ancak yine de kullanıcılara sınırlamalar getirebilen yazılım) ile karıştırılmamalıdır.

Özgür yazılım hareketi, işbirliğini, paylaşımı ve yeniliği teşvik eden kapsamlı, tamamen özgür bir işletim sistemi sağlamayı amaçlayan GNU projesinin başlatılmasıyla 1983 yılında Richard Stallman tarafından kuruldu. Özgür yazılım felsefesi, topluca "Özgür Yazılım Tanımı" olarak anılan dört temel özgürlüğe dayanmaktadır:

Programı herhangi bir amaç için istendiği gibi çalıştırma özgürlüğü. Programın nasıl çalıştığını inceleme ve gerektiğinde değiştirme özgürlüğü Hem orijinal hem de değiştirilmiş versiyonlar da dahil olmak üzere programı başkalarına yeniden dağıtma özgürlüğü. Topluluğun iyileştirmelerden ve uyarlamalardan yararlanabilmesini sağlayacak şekilde, programın değiştirilmiş versiyonlarının kopyalarını dağıtma özgürlüğü.

Bu özgürlüklerin korunmasını sağlamak için, ücretsiz yazılım genellikle diğerlerinin yanı sıra GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), Mozilla Kamu Lisansı (MPL), Apache Lisansı ve MIT Lisansı gibi açık kaynak lisansları altında yayınlanır. Bu lisanslar kullanıcılara, belirli lisansın koşullarına bağlı kalmak dışında herhangi bir kısıtlama olmaksızın yazılımı kullanma, inceleme, değiştirme ve dağıtma hakkı verir.

Özgür yazılımın benimsenmesi, işbirliğini teşvik ederek, geliştirme maliyetlerini azaltarak ve yeniliği teşvik ederek BT ​​endüstrisini önemli ölçüde etkiledi. GitHub tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre 44 milyondan fazla veri havuzu açık kaynak lisansı kullanıyor; en popüler lisanslar ise MIT, GPL ve Apache'dir. Bu yaygın kabul, özgür yazılım hareketinin küresel olarak yazılım geliştirme uygulamaları üzerindeki muazzam etkisini göstermektedir.

Yaygın olarak kullanılan özgür yazılım örnekleri arasında Linux işletim sistemi, Apache web sunucusu, GNU Bash kabuğu ve GNU Derleyici Koleksiyonu yer alır. Ayrıca Python, Ruby, Node.js ve Vue.js gibi çok sayıda programlama dili, kitaplık ve çerçeve, özgür yazılım ilkelerini takip eder ve kısıtlama olmaksızın kullanıma ve değiştirilmeye açıktır.

AppMaster olarak, özgür yazılımın sektöre getirdiği değeri takdir ediyoruz ve özgür yazılımın herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Güçlü no-code platformumuz, Go, Vue3 ve Kotlin gibi ücretsiz ve açık kaynak teknolojilerini kullanarak kaynak kodu oluşturarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik bir araç görevi görür. Bu yaklaşım, müşterilerimizin ücretsiz yazılımın sağladığı esneklik, verimlilik ve maliyet tasarrufundan faydalanmalarını sağlayarak, teknik borcu ortadan kaldırırken kapsamlı, ölçeklenebilir uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır.

Özgür yazılım ilkelerinden yararlanarak ve açık kaynak teknolojilerinden yararlanan AppMaster platformu, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmeye yardımcı olarak uzman olmayanların bile güçlü, verimli ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak, her büyüklükteki işletme, geliştirme maliyetlerini azaltmak, uygulama yönetimini kolaylaştırmak ve sürekli gelişen BT ortamında yeniliği teşvik etmek için ücretsiz yazılımın gücünden yararlanabilir.

Özetle Özgür Yazılım, yazılımın geliştirilme, dağıtılma ve kullanılma biçiminde temel bir değişimi temsil eder. Özgür Yazılım hareketi, kullanıcı özgürlüklerine, işbirliğine ve açık erişime öncelik vererek BT ​​endüstrisini önemli ölçüde şekillendirdi ve yeniliği teşvik etmeye ve teknolojik ilerlemeleri yönlendirmeye devam ediyor. Özgür yazılımın ve açık kaynak lisanslarının yaygın biçimde benimsenmesi, dünya çapında sayısız proje ve işletmenin başarısına katkıda bulunan bu yaklaşımın doğasında var olan değerini ortaya koymaktadır.