İzin Verilen Lisans, yazılım lisanslaması ve açık kaynak geliştirme bağlamında, kullanıcılara yazılımı minimum kısıtlamayla kullanma, değiştirme ve dağıtma özgürlüğü tanıyan bir yazılım lisansı türünü ifade eder. İzin verilen lisanslar, işbirliğini teşvik etmek, yeniliği teşvik etmek ve açık kaynaklı yazılımın yaygın kullanımını ve benimsenmesini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Türetilmiş çalışmaların kaynak kodunun da aynı lisans koşulları altında sunulmasını gerektiren Copyleft lisanslarının aksine, izin veren lisanslar geliştiricilere ve onların yazılım kod tabanına özel katkılarına çok daha az kısıtlama getirir.

İzin verilen lisanslar, basitlikleri, kullanım kolaylıkları ve geliştiricilere yönelik asgari gereksinimlerle karakterize edilir ve bu da onları hem bireysel geliştiriciler hem de kuruluşlar için popüler bir seçim haline getirir. Son yıllarda izin verilen lisansların kullanıldığı projelerin sayısı giderek artıyor. WhiteSource Software tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2021 yılı itibarıyla açık kaynaklı projelerin %67'si İzin Verilen Lisansları kullanırken, %33'ü Copyleft Lisanslarını kullanıyor.

Her birinin kendi varyasyonları ve özel koşulları olan çeşitli popüler izin verilen lisanslar vardır. En yaygın olarak benimsenen izin veren lisanslardan bazıları arasında MIT Lisansı, Apache Lisansı 2.0 ve 3 Maddeli BSD Lisansı ve 2 Maddeli BSD Lisansı gibi BSD lisans ailesi yer alır.

Örneğin MIT Lisansı, orijinal telif hakkı bildiriminin ve MIT Lisans metninin yazılımın tüm kopyalarında veya önemli kısımlarında yer alması koşuluyla kullanıcıların yazılımı özgürce kullanmalarına, değiştirmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır. Apache Lisansı 2.0 benzer şekilde geniş kullanım hakları verir ancak aynı zamanda patent haklarıyla ilgili hükümleri ve ilgili atıf bildirimlerini içeren bir NOTICE dosyasının saklanmasına yönelik açık bir gerekliliği de içerir. BSD Lisansları ise yazılımın kullanımı ve dağıtımı üzerindeki kısıtlamaların en aza indirilmesine vurgu yapar ve 2 Maddeli BSD Lisansının koşulları özellikle kısadır.

Açık kaynaklı bir proje için izin verilen lisans kullanmanın önemli bir avantajı, kullanıcıların aynı koşullar altında kendi kaynak kodlarını paylaşmak zorunda kalmadan yazılımı kendi özel projelerine entegre edebilmeleri nedeniyle yazılımın mümkün olan en geniş şekilde benimsenmesini teşvik etmesidir. Bu, ticari kuruluşların, kendi özel katkıları üzerinde tam kontrol sahibi olabileceklerini bilerek, açık kaynak projelerini güvenle geliştirmelerine olanak tanır.

AppMaster olarak açık kaynaklı yazılımların ve izin veren lisansların değerinin farkındayız. Arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmak için tasarlanan güçlü no-code platformumuz, izin verilen lisanslar kapsamında lisanslanan birden fazla açık kaynak bileşeni kullanır. Bu, yalnızca daha uygun maliyetli ve verimli bir hizmet sunmamızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimizin küresel geliştirici topluluğu tarafından oluşturulan fikri mülkiyetten faydalanmalarını da sağlıyor.

İzin verilen lisanslardan yararlanarak müşterilerimize, platform tarafından oluşturulan uygulamalarımızı kendi özel ihtiyaçlarına uyacak ve aynı zamanda gerekli yasal yükümlülüklere uyacak şekilde kolayca uyarlama ve genişletme yetkisi veriyoruz. Ayrıca, izin verilen lisanslar, yeni ve yenilikçi açık kaynak teknolojilerini birleştirerek AppMaster platformunu sürekli olarak geliştirmemize ve iyileştirmemize olanak tanıyarak müşterilerimizin her zaman en gelişmiş no-code geliştirme araçlarıyla çalışmasını sağlar.

Sonuç olarak, İzin Verilen Lisanslar, yazılım geliştirme için işbirliğine dayalı bir ortamın teşvik edilmesinde ve sektör genelinde inovasyonun desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. İzin verilen lisanslar, açık kaynaklı yazılımı teşvik ederek ve geliştiricilere kodu kullanma, değiştirme ve dağıtma özgürlüğü sağlayarak, yazılım ekosisteminin sürekli büyümesine ve ilerlemesine yardımcı olur. AppMaster olarak, mevcut durumu bozmak ve yazılımın herkesin yararına oluşturulma ve sürdürülme şeklini yeniden tanımlamak için küresel geliştirici topluluğuyla birlikte çalışarak, izin verilen lisanslı açık kaynak projelerini kullanmaktan ve desteklemekten gurur duyuyoruz.