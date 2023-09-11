В контексте лицензирования программного обеспечения и открытого исходного кода под исходным кодом понимается удобочитаемый текстовый формат компьютерной программы, написанный на таком языке программирования, как C++, Java, Go, Python или JavaScript. Исходный код служит фундаментальным строительным блоком программных приложений, позволяя разработчикам определять поведение программы, логику, структуры управления и манипулирование данными.

Исходный код имеет жизненно важное значение в жизненном цикле разработки программного обеспечения, поскольку он является основным входным сигналом для компиляторов, интерпретаторов или ассемблеров, которые преобразуют его в машинный код – двоичные инструкции, которые могут выполняться непосредственно аппаратным обеспечением компьютера или виртуальной машиной. Этот процесс трансляции, известный как компиляция, необходим для преобразования высокоуровневого, удобочитаемого исходного кода в низкоуровневые исполняемые машинные инструкции.

Доступ к исходному коду является важнейшим аспектом движения за программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое выступает за неограниченное совместное использование и модификацию программного кода в соответствии с разрешительными лицензиями, такими как лицензия MIT или Генеральная общественная лицензия GNU (GPL). Эти лицензии предоставляют пользователям свободу изучать, изменять и распространять исходный код, способствуя сотрудничеству, инновациям и развитию знаний в сообществе программного обеспечения.

Напротив, проприетарное программное обеспечение или программное обеспечение с закрытым исходным кодом ограничивает доступ к своему исходному коду, защищая его исключительными законными правами и позволяя только оригинальному автору или правообладателю изменять и распространять программное обеспечение. Скомпилированная исполняемая форма обычно выпускается в виде двоичного файла, который сложно перепроектировать и понять. Этот подход имеет свои преимущества; это помогает поставщикам программного обеспечения защищать свою интеллектуальную собственность, контролировать распространение и качество своих продуктов и потенциально получать доход за счет лицензионных сборов или моделей подписки.

В AppMaster наша платформа служит бесценным инструментом для рабочих процессов разработки как открытого, так и проприетарного программного обеспечения. Используя мощный подход no-code, AppMaster позволяет клиентам визуально проектировать и создавать сложные приложения, от серверных служб до веб- и мобильных пользовательских интерфейсов, без написания ни одной строки исходного кода. Это достигается за счет инновационного использования визуальных редакторов, интерфейсов drag-and-drop и готовых компонентов.

По сути, AppMaster генерирует исходный код, адаптированный к потребностям каждого клиента, на основе выбранной платформы и языка программирования. Серверные приложения создаются с использованием Go (Golang), веб-приложения используют платформу Vue.js и JavaScript или TypeScript, а мобильные приложения используют серверную структуру AppMaster, построенную на Kotlin и Jetpack Compose для Android, SwiftUI для iOS. Этот процесс не только оптимизирует процесс разработки, но и устраняет техническую задолженность, гарантируя, что изменения в требованиях всегда приводят к созданию законченных, недавно созданных приложений.

AppMaster поддерживает различные базы данных, при этом системы, совместимые с Postgresql, служат основным вариантом. Такая широкая совместимость обеспечивает плавную интеграцию с различными технологиями и платформами, удовлетворяя потребности предприятий различных размеров и требований. Серверные приложения AppMaster без сохранения состояния, созданные с помощью Go, предлагают исключительную масштабируемость, безупречную работу при высокой нагрузке и в корпоративных сценариях использования.

Помимо создания исполняемых двоичных файлов для клиентов с подписками Business и Business+, AppMaster предлагает возможность создания исходного кода для подписчиков Enterprise, что позволяет им размещать приложения локально. Кроме того, AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных, что существенно сокращает время и усилия, необходимые в процессе разработки.

Инновационный подход AppMaster к разработке программного обеспечения имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными методами, что делает его до 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее для широкого круга клиентов. Он дает гражданским разработчикам возможность создавать комплексные комплексные программные решения с надежными серверными модулями, интуитивно понятными веб-интерфейсами и привлекательными собственными мобильными приложениями. Используя возможности AppMaster, компании и разработчики могут взять под контроль свои проекты и максимально эффективно использовать модели лицензирования программного обеспечения с открытым исходным кодом или проприетарного программного обеспечения, в зависимости от их уникальных потребностей и целей.