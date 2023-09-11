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Kamu Alanı

Eyl 11, 2023

Yazılım lisanslaması ve açık kaynak bağlamında, "Kamu malı" terimi yazılım, kod, dokümantasyon ve telif hakları, patentler veya ticari markalar gibi fikri mülkiyet haklarıyla korunmayan diğer yaratıcı çalışmaları ifade eder. Bu çalışmalar "kamu malı" olarak kabul edilir; bu da bunların herhangi bir yasal kısıtlama olmaksızın herkes tarafından serbestçe kullanılabileceği, dağıtılabileceği, değiştirilebileceği ve yeniden kullanılabileceği anlamına gelir. Konsept, yazılım endüstrisinin gelişimini yönlendiren paylaşımı, işbirliğini ve kümülatif yeniliği teşvik etme açısından kritik öneme sahiptir.

Yazılım çeşitli şekillerde kamu malının bir parçası haline gelir. Örneğin, bir eserin telif hakkı, patenti veya diğer koruması sona erdiğinde, eser kamu malına girebilir. Bazı durumlarda, asıl yaratıcı, fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü hak talebinden feragat ederek, bir "kamu malı tahsisi" sağlayarak çalışmalarını açıkça kamu malı olarak yayınlayabilir. Bu tür ithafların örnekleri arasında Creative Commons Kamu Alanı Tahsisi (CC0) ve Lisanssız yer alır. Bunun tersine, bazı yazılımlar, doğası veya kaynağı nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti ve bazı kamu kurumları tarafından üretilen çalışmalar gibi, "kamu malı olarak doğmuş" olarak sınıflandırılabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü no-code bir araç olan AppMaster ile çalışanlar da dahil olmak üzere, yazılım geliştiricilerin kullanımına açık çok sayıda kamuya açık yazılım ve kod kitaplığı mevcuttur. AppMaster kullanıcıların görsel bir arayüz aracılığıyla uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme sürecini kolaylaştırır ve kapsamlı kodlama becerilerine olan ihtiyacı azaltır. Kullanıcılar, çeşitli kaynaklardan kamuya açık bileşenleri projelerine entegre ederek onlara yenilikçi çözümler yaratma esnekliği ve özgürlüğü sunabilir.

Pek çok iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan yazılım ürünü ve popüler programlama dilinin kökleri kamuya açık alandadır veya kamu malı bileşenleri kullanır. Örneğin Python programlama dili, SQLite ve zlib sıkıştırma kitaplığının tümü kısmen veya tamamen kamu malıdır.

Kamusal alan geliştiricilere sayısız faydalar sunarken aynı zamanda bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu tür zorluklardan biri, kamu malı materyallerle ilgili yasal garantilerin ve teminatların bulunmamasıdır. Örneğin, projesinde kamuya açık alandan kod uygulamayı seçen bir kullanıcı, açık fikri mülkiyet haklarına sahip lisanslı bir ürün kullanan biriyle aynı yasal başvuru veya korumaya sahip olmayabilir. Ek olarak, kamu malı olduğu iddia edilen bir eserin veya kod kütüphanesinin fiili yasal statüsüne ilişkin belirsizlikler olabilir. Bu belirsizlikler, özellikle ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösteren uluslararası fikri mülkiyet kanunları söz konusu olduğunda beklenmedik hukuki anlaşmazlıklara veya yükümlülüklere yol açabilir.

Bu riskleri azaltmak için geliştiriciler, işbirliğini ve paylaşımı teşvik ederken yasal netlik ve koruma sağlamak için genellikle açık kaynak lisanslarına güveniyor. MIT Lisansı, GPL, Apache Lisansı ve BSD Lisansı gibi açık kaynak lisansları, yazılım ve kodun kullanımı, değiştirilmesi ve yeniden dağıtımı için belirli haklar ve izinler verirken, orijinal yaratıcının belirli fikri mülkiyet haklarını da korur. Bu lisanslar, yazılım ekosisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olup, bir yandan yasal kesinliği korurken, diğer yandan açık inovasyonu ve topluluk odaklı geliştirmeyi teşvik etmektedir.

Sonuç olarak, kamu alanı, yazılım lisanslamasında ve açık kaynak ortamında önemli bir rol oynamakta ve sınırsız kullanım, dağıtım ve değişiklik hakları da dahil olmak üzere çok sayıda fayda sunmaktadır. Bu özgürlük, endüstri içinde bilgi paylaşımını, işbirliğini ve yeniliği kolaylaştırarak yaygın olarak kullanılan birçok yazılım ürününün, kütüphanenin ve programlama dilinin geliştirilmesine yol açar. AppMaster ve kullanıcıları, yenilikçi uygulamaları ve çözümleri daha verimli bir şekilde oluşturmak için kamuya açık kaynakların entegrasyonundan da yararlanır. Zorluklarına ve risklerine rağmen, yazılım geliştirmede kamu malı kavramı ve uygulaması, sürekli yenilik ve ilerleme için açık bir ekosistem yaratarak yazılım endüstrisini şekillendirmeye ve ilerletmeye devam ediyor.

Daha fazla terimi keşfedin:
Apache Lisansı Açık Kaynak Yazılım (OSS) Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Lisansı Kamu Alanı Kapalı Kaynak Katılımcı Lisans Sözleşmesi (CLA) Kaynak Kodu Lisans İhlali MIT Lisansı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) Telif hakkı Tescilli Yazılım Yazılım Patenti Çatallama Çift Lisanslama İzin Verilen Lisans

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