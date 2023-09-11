在软件许可和开源的背景下，源代码是指人类可读的、基于文本的计算机程序格式，用 C++、Java、Go、Python 或 JavaScript 等编程语言编写。源代码是软件应用程序的基本构建块，允许开发人员定义程序的行为、逻辑、控制结构和数据操作。

源代码在软件开发生命周期中至关重要，因为它是编译器、解释器或汇编器的主要输入，将其转换为机器代码——可以由计算机硬件或虚拟机直接执行的二进制指令。这个翻译过程（称为编译）对于将高级、人类可读的源代码转换为低级、可执行的机器指令至关重要。

获取源代码是开源软件运动的一个重要方面，该运动提倡在宽松的许可证（例如 MIT 许可证或 GNU 通用公共许可证 (GPL)）下无限制地共享和修改软件代码。这些许可证赋予用户研究、修改和重新分发源代码的自由，从而促进软件社区中的协作、创新和知识发展。

相比之下，专有或闭源软件限制对其源代码的访问，以专有的合法权利对其进行保护，并且仅允许原作者或权利持有人修改和分发该软件。编译后的可执行形式通常以二进制形式发布，这对于逆向工程和理解来说是一项挑战。这种方法有其优点；它帮助软件供应商保护其知识产权，控制其产品的分销和质量，并可能通过许可费或订阅模式创收。

在AppMaster ，我们的平台是开源和专有软件开发工作流程的宝贵工具。 AppMaster利用强大的no-code方法，使客户能够直观地设计和构建从后端服务到 Web 和移动用户界面的复杂应用程序，而无需编写任何源代码。这是通过可视化编辑器、 drag-and-drop界面和预构建组件的创新使用来实现的。

本质上， AppMaster根据每个客户选择的平台和编程语言生成适合其需求的源代码。后端应用程序使用 Go (Golang) 生成，Web 应用程序依赖于 Vue.js 框架和 JavaScript 或 TypeScript，移动应用程序使用基于 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）构建的AppMaster服务器驱动框架。此过程不仅简化了开发过程，而且还通过确保需求更改始终产生完整的、新生成的应用程序来消除技术债务。

AppMaster可以容纳各种数据库，其中Postgresql兼容的系统是主要选择。这种广泛的兼容性可以实现与不同技术和平台的无缝集成，满足不同规模和要求的企业。 AppMaster的无状态后端应用程序由 Go 生成，提供卓越的可扩展性，在高负载和企业用例下完美执行。

除了为 Business 和 Business+ 订阅的客户生成可执行二进制文件外， AppMaster还提供为 Enterprise 订阅者生成源代码的优势，使他们能够在本地托管应用程序。此外， AppMaster自动生成服务器endpoints的 Swagger (OpenAPI) 文档和数据库架构迁移脚本，大大减少了开发过程中所需的时间和精力。

AppMaster的创新软件开发方法与传统方法相比具有众多优势，对于广大客户而言，速度提高了 10 倍，成本效益提高了 3 倍。它使公民开发人员能够创建全面的端到端软件解决方案，并配备强大的后端、直观的 Web 界面和引人入胜的本机移动应用程序。利用AppMaster的功能，企业和开发人员可以控制他们的项目，并根据他们独特的需求和目标充分利用开源或专有软件许可模式。