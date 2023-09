W kontekście licencjonowania oprogramowania i open source kod źródłowy odnosi się do czytelnego dla człowieka, tekstowego formatu programu komputerowego, napisanego w języku programowania, takim jak C++, Java, Go, Python lub JavaScript. Kod źródłowy służy jako podstawowy element składowy aplikacji, umożliwiając programistom definiowanie zachowania programu, logiki, struktur kontrolnych i manipulacji danymi.

Kod źródłowy ma kluczowe znaczenie w cyklu życia oprogramowania, ponieważ stanowi główny wkład dla kompilatorów, interpreterów lub asemblerów, które tłumaczą go na kod maszynowy – instrukcje binarne, które mogą być wykonywane bezpośrednio przez sprzęt komputera lub maszynę wirtualną. Ten proces tłumaczenia, znany jako kompilacja, jest niezbędny do konwersji kodu źródłowego wysokiego poziomu, czytelnego dla człowieka, na wykonywalne instrukcje maszynowe niskiego poziomu.

Dostęp do kodu źródłowego jest kluczowym aspektem ruchu oprogramowania open source, który opowiada się za nieograniczonym udostępnianiem i modyfikowaniem kodu oprogramowania w ramach licencji liberalnych, takich jak licencja MIT lub Powszechna Licencja Publiczna GNU (GPL). Licencje te zapewniają użytkownikom swobodę studiowania, modyfikowania i redystrybucji kodu źródłowego, wspierając współpracę, innowacje i ewolucję wiedzy w społeczności programistów.

Z drugiej strony oprogramowanie zastrzeżone lub oprogramowanie o zamkniętym kodzie źródłowym ogranicza dostęp do swojego kodu źródłowego, chroniąc go za wyłącznymi prawami i umożliwiając jedynie oryginalnemu autorowi lub posiadaczowi praw modyfikowanie i rozpowszechnianie oprogramowania. Skompilowany, wykonywalny formularz jest zwykle wydawany w postaci pliku binarnego, co jest trudne do odtworzenia i zrozumienia. To podejście ma swoje zalety; pomaga dostawcom oprogramowania chronić ich własność intelektualną, kontrolować dystrybucję i jakość ich produktów oraz potencjalnie generować przychody dzięki opłatom licencyjnym lub modelom subskrypcji.

W AppMaster nasza platforma służy jako nieocenione narzędzie zarówno w procesach tworzenia oprogramowania typu open source, jak i zastrzeżonego. Wykorzystując zaawansowane podejście no-code, AppMaster umożliwia klientom wizualne projektowanie i tworzenie złożonych aplikacji, od usług zaplecza po internetowe i mobilne interfejsy użytkownika, bez konieczności pisania ani jednej linii kodu źródłowego. Osiąga się to poprzez innowacyjne wykorzystanie edytorów wizualnych, interfejsów drag-and-drop oraz gotowych komponentów.

Zasadniczo AppMaster generuje kod źródłowy dostosowany do potrzeb każdego klienta, w oparciu o wybraną przez niego platformę i język programowania. Aplikacje backendowe generowane są przy użyciu Go (Golang), aplikacje internetowe opierają się na frameworku Vue.js i JavaScript lub TypeScript, a aplikacje mobilne wykorzystują framework serwerowy AppMaster zbudowany na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida, SwiftUI dla iOS. Proces ten nie tylko usprawnia proces rozwoju, ale także eliminuje dług techniczny, zapewniając, że zmiany w wymaganiach zawsze skutkują kompletnymi, świeżo wygenerowanymi aplikacjami.

AppMaster obsługuje różne bazy danych, przy czym podstawową opcją są systemy kompatybilne z Postgresql. Ta szeroka kompatybilność umożliwia bezproblemową integrację z różnorodnymi technologiami i platformami, obsługując firmy o różnej wielkości i wymaganiach. Bezstanowe aplikacje backendowe AppMaster, generowane za pomocą Go, oferują wyjątkową skalowalność, działając bezbłędnie przy dużym obciążeniu i w zastosowaniach korporacyjnych.

Oprócz generowania wykonywalnych plików binarnych dla klientów posiadających subskrypcje Business i Business+, AppMaster oferuje korzyść polegającą na generowaniu kodu źródłowego dla subskrybentów Enterprise, umożliwiając im hostowanie aplikacji lokalnie. Co więcej, AppMaster automatycznie generuje dokumentację Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych, znacznie skracając czas i wysiłek wymagany w procesie programowania.

Innowacyjne podejście AppMaster do tworzenia oprogramowania ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami, dzięki czemu jest nawet 10 razy szybsze i 3 razy bardziej opłacalne dla szerokiego grona klientów. Umożliwia programistom obywatelskim tworzenie kompleksowych, kompleksowych rozwiązań programowych, wraz z solidnymi backendami, intuicyjnymi interfejsami internetowymi i angażującymi natywnymi aplikacjami mobilnymi. Wykorzystując możliwości AppMaster, firmy i programiści mogą przejąć kontrolę nad swoimi projektami i maksymalnie wykorzystać modele licencjonowania oprogramowania typu open source lub zastrzeżonego, w zależności od swoich unikalnych potrzeb i celów.