Nel contesto delle licenze software e dell'open source, il codice sorgente si riferisce al formato leggibile e basato su testo di un programma per computer, scritto in un linguaggio di programmazione come C++, Java, Go, Python o JavaScript. Il codice sorgente funge da elemento fondamentale delle applicazioni software, consentendo agli sviluppatori di definire il comportamento, la logica, le strutture di controllo e la manipolazione dei dati del programma.

Il codice sorgente è vitale nel ciclo di vita dello sviluppo del software poiché è l'input principale per compilatori, interpreti o assemblatori che lo traducono in codice macchina: istruzioni binarie che possono essere eseguite direttamente dall'hardware di un computer o da una macchina virtuale. Questo processo di traduzione, noto come compilazione, è essenziale per convertire il codice sorgente di alto livello leggibile dall'uomo in istruzioni macchina eseguibili di basso livello.

L'accesso al codice sorgente è un aspetto cruciale del movimento del software open source, che sostiene la condivisione e la modifica illimitate del codice software con licenze permissive, come la licenza MIT o la GNU General Public License (GPL). Queste licenze garantiscono agli utenti la libertà di studiare, modificare e ridistribuire il codice sorgente, favorendo la collaborazione, l'innovazione e l'evoluzione della conoscenza nella comunità del software.

Al contrario, il software proprietario o closed-source limita l'accesso al suo codice sorgente, proteggendolo dietro diritti legali esclusivi e consentendo solo all'autore originale o al detentore dei diritti di modificare e distribuire il software. Il modulo compilato ed eseguibile viene generalmente rilasciato come binario, il che è difficile da decodificare e comprendere. Questo approccio ha i suoi meriti; aiuta i fornitori di software a proteggere la propria proprietà intellettuale, a controllare la distribuzione e la qualità dei loro prodotti e potenzialmente a generare entrate attraverso tariffe di licenza o modelli di abbonamento.

