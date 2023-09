Im Zusammenhang mit Softwarelizenzierung und Open Source bezieht sich Quellcode auf das für Menschen lesbare, textbasierte Format eines Computerprogramms, das in einer Programmiersprache wie C++, Java, Go, Python oder JavaScript geschrieben ist. Quellcode dient als grundlegender Baustein von Softwareanwendungen und ermöglicht es Entwicklern, das Verhalten, die Logik, die Kontrollstrukturen und die Datenmanipulation des Programms zu definieren.

Quellcode ist im Lebenszyklus der Softwareentwicklung von entscheidender Bedeutung, da er die primäre Eingabe für Compiler, Interpreter oder Assembler ist, die ihn in Maschinencode übersetzen – binäre Anweisungen, die direkt von der Hardware eines Computers oder einer virtuellen Maschine ausgeführt werden können. Dieser als Kompilierung bezeichnete Übersetzungsprozess ist unerlässlich, um für Menschen lesbaren Quellcode auf hoher Ebene in ausführbare Maschinenanweisungen auf niedriger Ebene umzuwandeln.

Der Zugang zum Quellcode ist ein entscheidender Aspekt der Open-Source-Software-Bewegung, die sich für die uneingeschränkte Weitergabe und Änderung von Softwarecode unter freizügigen Lizenzen wie der MIT-Lizenz oder der GNU General Public License (GPL) einsetzt. Diese Lizenzen gewähren Benutzern die Freiheit, den Quellcode zu studieren, zu ändern und weiterzuverbreiten und fördern so die Zusammenarbeit, Innovation und die Weiterentwicklung des Wissens in der Software-Community.

Im Gegensatz dazu schränkt proprietäre oder Closed-Source-Software den Zugriff auf ihren Quellcode ein, schützt ihn durch ausschließliche gesetzliche Rechte und erlaubt nur dem ursprünglichen Autor oder dem Rechteinhaber, die Software zu ändern und zu verbreiten. Das kompilierte, ausführbare Formular wird normalerweise als Binärdatei veröffentlicht, was eine schwierige Rückentwicklung und ein schwieriges Verständnis darstellt. Dieser Ansatz hat seine Vorzüge; Es hilft Softwareanbietern, ihr geistiges Eigentum zu schützen, den Vertrieb und die Qualität ihrer Produkte zu kontrollieren und potenziell Einnahmen durch Lizenzgebühren oder Abonnementmodelle zu generieren.

