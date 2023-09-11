في سياق ترخيص البرامج والمصدر المفتوح، تشير التعليمات البرمجية المصدر إلى التنسيق النصي لبرنامج الكمبيوتر الذي يمكن قراءته بواسطة الإنسان، والمكتوب بلغة برمجة مثل C++ أو Java أو Go أو Python أو JavaScript. تعمل التعليمات البرمجية المصدر بمثابة لبنة البناء الأساسية لتطبيقات البرامج، مما يسمح للمطورين بتحديد سلوك البرنامج ومنطقه وهياكل التحكم ومعالجة البيانات.

يعد كود المصدر أمرًا حيويًا في دورة حياة تطوير البرمجيات لأنه المدخل الأساسي للمترجمين أو المترجمين الفوريين أو المجمعين الذين يترجمونه إلى كود الآلة - تعليمات ثنائية يمكن تنفيذها مباشرة بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو الجهاز الظاهري. تعد عملية الترجمة هذه، والمعروفة باسم التجميع، ضرورية لتحويل كود المصدر عالي المستوى والقابل للقراءة البشرية إلى تعليمات آلية منخفضة المستوى وقابلة للتنفيذ.

يعد الوصول إلى كود المصدر جانبًا حاسمًا في حركة البرمجيات مفتوحة المصدر، التي تدعو إلى المشاركة غير المقيدة وتعديل كود البرنامج بموجب تراخيص متساهلة، مثل ترخيص MIT أو ترخيص GNU العام (GPL). تمنح هذه التراخيص المستخدمين حرية دراسة الكود المصدري وتعديله وإعادة توزيعه، مما يعزز التعاون والابتكار وتطوير المعرفة في مجتمع البرمجيات.

على النقيض من ذلك، فإن البرمجيات الاحتكارية أو مغلقة المصدر تقيد الوصول إلى كود المصدر الخاص بها، وتحميها خلف الحقوق القانونية الحصرية وتسمح فقط للمؤلف الأصلي أو صاحب الحقوق بتعديل البرنامج وتوزيعه. عادةً ما يتم إصدار النموذج المترجم والقابل للتنفيذ كنموذج ثنائي، وهو ما يمثل تحديًا للهندسة العكسية وفهمه. وهذا النهج له مزاياه؛ فهو يساعد بائعي البرامج على حماية ملكيتهم الفكرية، والتحكم في توزيع منتجاتهم وجودتها، وربما تحقيق إيرادات من خلال رسوم الترخيص أو نماذج الاشتراك.

في AppMaster ، تعمل منصتنا كأداة لا تقدر بثمن لكل من سير عمل تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر والملكية. باستخدام نهج قوي no-code ، يمكّن AppMaster العملاء من تصميم وبناء تطبيقات معقدة بشكل مرئي، بدءًا من الخدمات الخلفية وحتى واجهات المستخدم على الويب والهاتف المحمول، دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية المصدر على الإطلاق. ويتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام المبتكر للمحررين المرئيين وواجهات drag-and-drop والمكونات المعدة مسبقًا.

في جوهر الأمر، يقوم AppMaster بإنشاء كود مصدر مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل، استنادًا إلى النظام الأساسي ولغة البرمجة التي اختارها. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (Golang)، وتعتمد تطبيقات الويب على إطار عمل Vue.js وJavaScript أو TypeScript، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم والمبني على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android SwiftUI لنظام iOS. لا تعمل هذه العملية على تبسيط عملية التطوير فحسب، بل تزيل أيضًا الديون الفنية من خلال ضمان أن التغييرات في المتطلبات تؤدي دائمًا إلى تطبيقات كاملة وحديثة.

يستوعب AppMaster قواعد بيانات مختلفة، حيث تعمل الأنظمة المتوافقة مع Postgresql كخيار أساسي. يتيح هذا التوافق الواسع التكامل السلس مع التقنيات والمنصات المتنوعة، مما يلبي احتياجات الشركات ذات الأحجام والمتطلبات المختلفة. توفر تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة لـ AppMaster ، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go، قابلية توسع استثنائية، وأداء لا تشوبه شائبة في ظل الأحمال العالية وحالات الاستخدام المؤسسي.

بالإضافة إلى إنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ للعملاء الذين لديهم اشتراكات Business وBusiness+، يقدم AppMaster ميزة إنشاء التعليمات البرمجية المصدر لمشتركي Enterprise، مما يمكنهم من استضافة التطبيقات محليًا. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوب في عملية التطوير.

يتمتع أسلوب AppMaster المبتكر في تطوير البرمجيات بالعديد من المزايا مقارنة بالطرق التقليدية، مما يجعله أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بمقدار 3 مرات لمجموعة واسعة من العملاء. فهو يمكّن المطورين المواطنين من إنشاء حلول برمجية شاملة وشاملة، ومكتملة بواجهات خلفية قوية، وواجهات ويب بديهية، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية الجذابة. من خلال الاستفادة من قدرات AppMaster ، يمكن للشركات والمطورين التحكم في مشاريعهم وتحقيق أقصى استفادة من نماذج ترخيص البرامج مفتوحة المصدر أو الملكية، اعتمادًا على احتياجاتهم وأهدافهم الفريدة.