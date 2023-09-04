CI/CD Entegrasyonu veya Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım, özellikle AppMaster no-code platform bağlamında modern yazılım geliştirmenin kritik ve vazgeçilmez bir bileşenidir. CI/CD Entegrasyonu, geliştiricilerin kod değişikliklerini sorunsuz bir şekilde entegre etmesine, değişiklikleri otomatik olarak test etmesine ve ortaya çıkan uygulamayı verimli bir şekilde üretime dağıtmasına olanak tanır. CI/CD Entegrasyonunun temel amacı, yüksek kaliteli uygulamaları son kullanıcılara daha hızlı bir şekilde sunmak için kolaylaştırılmış, otomatikleştirilmiş ve güvenilir bir süreç oluşturmak, böylece çevik geliştirmeyi teşvik etmek, pazara sunma süresini kısaltmak ve en uygun kullanıcıyı sağlamaktır. deneyim.

Sürekli Entegrasyon (CI), genellikle günde birkaç kez meydana gelen kod değişikliklerinin paylaşılan bir depoya düzenli ve sık entegrasyonunu içeren bu sürecin ilk bileşenidir. Temel olarak CI, iş günü boyunca farklı ekip üyeleri tarafından gerçekleştirilen geliştirme çalışmalarının birleştirilmesi ve ardından entegre kod tabanının otomatik olarak oluşturulması ve test edilmesi uygulamasıdır. Bu uygulama, geliştiricilerin sorunları hızlı bir şekilde tanımlayıp çözmelerine olanak tanıyarak geri bildirim döngüsünün azalmasına ve zaman içinde yazılım kusurlarının birikmesinin önlenmesine olanak tanır.

Sürekli Dağıtım (CD), kod değişikliklerinin üretim ortamlarına dağıtımının otomatikleştirilmesine odaklanan ikinci bileşendir. Uygulamanın oluşturulması ve paketlenmesi, ortama özel ayarların yapılandırılması ve değişikliklerin geliştirme, hazırlama ve üretim gibi çeşitli ortamlara otomatik olarak dağıtılması gibi süreçleri kapsar. CD, dağıtım sürecine manuel müdahaleyi ortadan kaldırmaya çalışarak insan hatasını azaltır ve uygulama teslimini hızlandırır.

CI/CD Entegrasyonu, AppMaster müşterilerinin no-code platformlarının tüm avantajlarından yararlanabilmeleri için çok önemlidir. AppMaster kullanıcılarının görsel, drag-and-drop arayüzünü kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların karmaşık uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırır. Platform, kullanıcı planlarında değişiklik yaptığında uygulamaları sıfırdan üretiyor; bu da sürümler arasında teknik borç aktarımının olmadığı anlamına geliyor.

Müşteriler AppMaster platformunda 'Yayınla' düğmesine bastığında CI/CD hattı başlatılır. Platform otomatik olarak tüm planları alır, uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testler çalıştırır, arka uç uygulamalarını Docker konteynerlerine paketler ve bunları buluta dağıtır. Tüm bu işlemler 30 saniye içinde gerçekleştirilir ve bu da AppMaster platformunun entegre CI/CD özelliklerinin verimliliğini gösterir.

Ayrıca AppMaster platformu, yazılım geliştirme döngüsünün çeşitli yönlerini yönetmek için sunucu endpoints yönelik Swagger (OpenAPI) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi yerleşik araçları destekler. Bu araçlar, geliştiriciler arasındaki işbirliğini teşvik ederek bir ekip içinde kesintisiz ve verimli bilgi paylaşımı ve süreç yönetimi sağlar.

Sağlam CI/CD Entegrasyonu sayesinde AppMaster, e-ticaret, finans, sağlık, eğitim ve daha fazlası gibi çeşitli alanlardaki uygulamaları geliştirmek için mükemmel şekilde uygundur. Bu uygulamalar ölçeklenebilir, çok yönlü ve son derece verimli olup, yüksek yüklü ve kurumsal kullanım durumlarını kolaylıkla destekleyebilir. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar aynı zamanda birincil veri deposu olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla da çalışabilir ve müşterilere veri altyapılarını seçerken maksimum esneklik sağlar.

AppMaster no-code bir platform olmasına rağmen yine de tüm uygulamalar için tam donanımlı kaynak kodu ürettiğini ve müşterilere uygulamalarının kalitesi, performansı ve denetlenebilirliği konusunda ek bir güvence katmanı sağladığını belirtmek gerekir. Oluşturulan kaynak kodu, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için JS/TS ile Vue3 çerçevesinde, Android için Kotlin ile Jetpack Compose ve mobil uygulamalar için iOS için SwiftUI yazılmıştır.

Sonuç olarak, CI/CD Entegrasyonu, AppMaster no-code platformunun hayati bir özelliği olup, müşterilerin uygulama geliştirme süreçlerini on kat hızlandırabilmelerini, maliyetleri üç kat azaltabilmelerini ve minimum teknik borçla yüksek kaliteli uygulamalar geliştirebilmelerini sağlar. AppMaster, CI/CD Entegrasyonunu sorunsuz bir şekilde uygulama geliştirme yaşam döngüsüne dahil ederek, her büyüklükteki işletmelere ve kuruluşlara rekor sürede pazara hazır uygulamalar oluşturma ve dağıtma, rekabetlerini aşma ve son kullanıcı beklentilerini olağanüstü hassasiyet ve hızla karşılama konusunda güç verir.