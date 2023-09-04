CI/CD Otomasyonu veya Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım Otomasyonu, yazılım uygulamalarının verimliliğini, kalitesini ve teslim hızını artırmayı amaçlayan temel bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Bu yaklaşım, yeni kod değişikliklerini minimum insan müdahalesiyle entegre etme sürecini kolaylaştırmak için yazılım geliştirme yaşam döngüsünün derleme, test ve dağıtım aşamaları dahil farklı aşamalarının otomatikleştirilmesini içerir. CI/CD Otomasyonu bağlamında, AppMaster no-code platformu, uygulama geliştirme süreçlerini büyük ölçüde hızlandırır ve çeşitli kullanım durumları ve hedef platformlar için yüksek kaliteli uygulamalar üretir.

Sürekli Entegrasyon (CI), geliştiriciler kaynak kod deposunda değişiklik yaptığında otomatik olarak yazılım oluşturmayı ve test paketlerini çalıştırmayı içeren bir geliştirme uygulamasıdır. Bu yaklaşım, sorunlar geliştirme döngüsünün başlarında tanımlanıp ele alındığından, hata veya çatışma ortaya çıkma riskini önemli ölçüde azaltır. CI aynı zamanda yazılım kodunun konuşlandırılabilir durumda kalmasını sağlar, böylece hataları çözmek ve farklı geliştiricilerin kodları arasındaki çatışmaları birleştirmek için gereken süreyi en aza indirir. State of DevOps Raporu'nun 2020 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, CI ilkelerini benimseyen kuruluşlar, rekabetçi pazarda hızlı inovasyon için önemli bir faktör olan değişiklikler için 2,6 kat daha hızlı teslim sürelerine ulaşıyor.

Sürekli Dağıtım (CD), işlem hattı başarıyla yürütüldükten sonra herhangi bir manuel müdahaleye gerek kalmadan yazılım değişikliklerini son kullanıcılara otomatik olarak yayınlama uygulamasıdır. Bu, test edilmiş ve doğrulanmış kod değişikliklerinin hazırlama veya üretim ortamlarına dağıtıldığı ve son kullanıcılara kısa bir süre içinde yeni uygulama özellikleri ve iyileştirmeler sağladığı anlamına gelir. 2017 DevOps'un Kukla Durumu Raporu'nda, CD'yi benimseyen yüksek performanslı kuruluşlar, 440 kat daha hızlı teslim süreleri ile kod değişikliklerini 46 kata kadar daha sık dağıtma becerisine sahip olduklarını bildirdi.

CI/CD otomasyon süreci, yazılım uygulamalarının kusursuz entegrasyonunu, test edilmesini, izlenmesini ve devreye alınmasını sağlamak için çeşitli araç ve teknolojilere dayanır. Gradle veya Maven gibi derleme araçları, Git veya SVN gibi kod depoları, Jenkins, Bamboo veya GitLab gibi CI/CD sunucuları ve Docker veya Kubernetes gibi konteynerleştirme teknolojileri, tipik bir CI/CD işlem hattının ortak bileşenleridir. Kod kalitesini sağlamak için birim, entegrasyon ve performans testleri de dahil olmak üzere otomatik test araçları, dağıtımdan önce değişikliklerin doğrulanmasında kritik bir rol oynar.

AppMaster no-code platform, CI/CD Otomasyon ilkelerini tamamen benimsemiş kapsamlı bir entegre geliştirme ortamının (IDE) olağanüstü bir örneğidir. Zengin özelliklere sahip AppMaster, kullanıcıların arka uç hizmetlerini, ön uç web arayüzlerini ve Android ve iOS için yerel mobil uygulamaları kapsayan karmaşık uygulamaları görsel olarak tasarlamalarına olanak tanır. Ayrıca platform, kullanıcıların uygulamaları kolaylıkla ve hızla tasarlarken veritabanı şemalarını tanımlamasına, iş süreçleri oluşturmasına ve REST API ile WSS endpoints uygulamasına olanak tanır.

AppMaster, müşterilerin mobil uygulamalarını yeni özelliklerle, kullanıcı arayüzü değişiklikleriyle ve yapılandırmalarla, uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan güncellemelerine olanak tanıyan benzersiz bir sunucu odaklı yaklaşım kullanıyor. Bu özellik, daha fazla esnekliğin yanı sıra daha hızlı ve daha uygun maliyetli uygulama geliştirme döngüleri sunar.

AppMaster platformu, CI/CD Otomasyon ilkelerinden yararlanarak birçok önemli avantaj sağlar. Uygulamaları geliştirmek ve dağıtmak için gereken süreyi büyük ölçüde azaltarak kuruluşların pazara daha hızlı ulaşmasını ve son kullanıcılara sürekli olarak yeni uygulama özellikleri sunmasını sağlar. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar kapsamlı bir şekilde test edilerek yüksek kaliteli kod sağlanır ve hem uygulamalarda hem de temel altyapıda yazılım kusurları ve güvenlik açıkları riski azaltılır.

Son olarak, AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturduğundan, CI/CD Automation teknik borcu ortadan kaldırır. Oluşturulan uygulamaların güncel, bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir kalmasını sağlayarak işletmelere büyümelerini ve rekabet güçlerini destekleyecek sürdürülebilir ve geleceğe yönelik bir yazılım temeli sağlar.

Sonuç olarak CI/CD Otomasyonu, yazılım uygulamalarının oluşturulma, test edilme ve dağıtılma şeklini değiştiren önemli bir yazılım geliştirme metodolojisidir. AppMaster no-code platformu, CI/CD ilkelerini benimseyerek uygulama geliştirme süreçlerini hızlandırır ve çeşitli kullanım durumları ve hedef platformlar için yüksek kaliteli uygulamalar üretir, böylece işletmelere sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir yazılım geliştirme çözümü sunar.