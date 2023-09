Die CI/CD-Integration bzw. Continuous Integration und Continuous Deployment ist eine entscheidende und unverzichtbare Komponente in der modernen Softwareentwicklung, insbesondere im Kontext der no-code Plattform AppMaster. Mit der CI/CD-Integration können Entwickler Codeänderungen nahtlos integrieren, die Änderungen automatisch testen und die resultierende Anwendung effizient in der Produktion bereitstellen. Das Hauptziel der CI/CD-Integration besteht darin, einen optimierten, automatisierten und zuverlässigen Prozess für die schnellere Bereitstellung hochwertiger Anwendungen an Endbenutzer zu etablieren und so eine agile Entwicklung zu fördern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und eine optimale Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten Erfahrung.

Continuous Integration (CI) ist die erste Komponente dieses Prozesses und umfasst die regelmäßige und häufige Integration von Codeänderungen in ein gemeinsam genutztes Repository, die normalerweise mehrmals täglich erfolgt. Im Wesentlichen handelt es sich bei CI um die Praxis, die von verschiedenen Teammitgliedern im Laufe des Arbeitstages geleistete Entwicklungsarbeit zusammenzuführen und anschließend die integrierte Codebasis automatisch zu erstellen und zu testen. Diese Vorgehensweise ermöglicht es Entwicklern, Probleme schnell zu erkennen und zu lösen, was zu einer kürzeren Rückkopplungsschleife führt und die Anhäufung von Softwarefehlern im Laufe der Zeit verhindert.

Continuous Deployment (CD) ist die zweite Komponente, die sich auf die Automatisierung der Bereitstellung von Codeänderungen in Produktionsumgebungen konzentriert. Es umfasst Prozesse wie das Erstellen und Verpacken der Anwendung, das Konfigurieren umgebungsspezifischer Einstellungen und das automatische Bereitstellen der Änderungen in verschiedenen Umgebungen wie Entwicklung, Staging und Produktion. CD ist bestrebt, manuelle Eingriffe in den Bereitstellungsprozess zu eliminieren, um so menschliche Fehler zu reduzieren und die Anwendungsbereitstellung zu beschleunigen.

Die CI/CD-Integration ist für AppMaster Kunden unerlässlich, um alle Vorteile ihrer no-code Plattform nutzen zu können. AppMaster ermöglicht seinen Benutzern die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen mithilfe einer visuellen drag-and-drop Oberfläche, wodurch es für technisch nicht versierte Benutzer einfacher wird, anspruchsvolle Anwendungen zu erstellen. Die Plattform generiert Anwendungen von Grund auf, wenn der Benutzer Änderungen an seinen Blaupausen vornimmt, was bedeutet, dass keine technischen Schulden zwischen den Versionen übertragen werden.

Wenn Kunden auf der AppMaster Plattform auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klicken, wird die CI/CD-Pipeline initiiert. Die Plattform übernimmt automatisch alle Blaupausen, generiert Quellcode für die Anwendungen, kompiliert die Anwendungen, führt Tests durch, packt Backend-Anwendungen in Docker-Container und stellt sie in der Cloud bereit. Alle diese Prozesse werden innerhalb von 30 Sekunden ausgeführt, was die Effizienz der integrierten CI/CD-Funktionen der AppMaster Plattform demonstriert.

Darüber hinaus unterstützt die AppMaster Plattform integrierte Tools zur Verwaltung verschiedener Aspekte des Softwareentwicklungszyklus, wie z. B. Swagger (OpenAPI)-Dokumentation für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Diese Tools fördern die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und sorgen für einen nahtlosen und effizienten Informationsaustausch und Prozessmanagement innerhalb eines Teams.

Aufgrund der robusten CI/CD-Integration eignet sich AppMaster perfekt für die Entwicklung von Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie E-Commerce, Finanzen, Gesundheitswesen, Bildung und mehr. Diese Anwendungen sind skalierbar, vielseitig und hocheffizient und können Hochlast- und Unternehmensanwendungsfälle problemlos unterstützen. Von AppMaster generierte Anwendungen können auch mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primärem Datenspeicher arbeiten und bieten Kunden so maximale Flexibilität bei der Auswahl ihrer Dateninfrastruktur.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass AppMaster zwar eine no-code Plattform ist, aber dennoch vollständigen Quellcode für alle Anwendungen generiert, was Kunden eine zusätzliche Ebene der Sicherheit hinsichtlich der Qualität, Leistung und Überprüfbarkeit ihrer Anwendungen bietet. Der generierte Quellcode ist in Go (Golang) für Backend-Anwendungen, im Vue3-Framework mit JS/TS für Webanwendungen und in Kotlin mit Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS für mobile Anwendungen geschrieben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CI/CD-Integration ein wesentliches Merkmal der AppMaster no-code Plattform ist und sicherstellt, dass Kunden ihren Anwendungsentwicklungsprozess um das Zehnfache beschleunigen, die Kosten um den Faktor drei senken und qualitativ hochwertige Anwendungen mit minimalen technischen Schulden entwickeln können. Durch die nahtlose Integration der CI/CD-Integration in den Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung ermöglicht AppMaster Unternehmen und Unternehmen jeder Größe, in Rekordzeit marktreife Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen, ihre Konkurrenz zu übertreffen und die Erwartungen der Endbenutzer mit außergewöhnlicher Präzision und Geschwindigkeit zu erfüllen.