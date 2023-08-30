Genellikle Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım Ölçeklenebilirliği olarak adlandırılan CI/CD Ölçeklenebilirliği, kesintisiz, otomatik ve verimli yazılım geliştirme, test etme, entegrasyon ve dağıtıma olanak tanıyan modern yazılım geliştirme hatlarının hayati bir özelliğidir. CI/CD ölçeklenebilirliğini sağlamak, bir projenin ve altyapısının sürekli artan gereksinimlerini karşılayan uygulamalardan ve araçlardan yararlanmak anlamına gelir; özellikle sık güncellemeler, özellik sürümleri ve iyileştirilmiş performans ihtiyacının çok önemli olduğu hızlı tempolu, yüksek talepli ortamlarda . Etkili CI/CD ölçeklenebilirliği, geliştirme ekiplerinin hız, verimlilik, güvenlik ve maliyet faktörlerinden ödün vermeden dinamik olarak gelişen uygulama karmaşıklıkları, kod tabanları ve kullanıcı tabanlarının zorluklarını aşmasına olanak tanır.

AppMaster platformu, CI/CD ölçeklenebilirliği için özel olarak tasarlanmış olup, kullanıcılarının arka uç, web ve mobil uygulamalar için güçlü no-code uygulama geliştirme ortamının avantajlarından yararlanmasını sağlar. Yerleşik ölçeklenebilirliğe sahip kapsamlı bir entegre geliştirme ortamı (IDE) sunan AppMaster, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesi için geliştirme sürecini on kat hızlandırırken maliyetleri de üç kat azaltır.

AppMaster CI/CD ölçeklenebilirliğini aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yollarla ele alır:

1. Görsel Veri Modelleme ve İş Süreci Tasarımı: AppMaster farklı uygulama katmanları arasında kesintisiz ölçeklendirmeyi kolaylaştıran görsel olarak tasarlanmış veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı (İş Süreçleri olarak adlandırılır) sunar. Bu görsel yaklaşım, yazılım bileşenlerinin daha iyi anlaşılmasına ve yönetilmesine olanak tanıyarak uygulamanın ve altyapısının değişen gereksinimlerine uyum sağlamayı kolaylaştırır.

2. Kod Oluşturma ve Derleme: AppMaster arka uç uygulamaları için Go (golang) dilini, web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi ve mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose veya iOS için SwiftUI kullanarak gerçek uygulamalar üretir. AppMaster, uygulama yığınında popüler ve etkili teknolojileri kullanarak hız, kararlılık ve ölçeklendirme kolaylığı sağlar.

3. Durum Bilgisiz Arka Uç Uygulamaları: AppMaster arka uç uygulamaları durum bilgisizdir, bu da daha iyi ölçeklenebilirlik sağlar, çünkü uygulama örnekleri sistemin işlevselliğini etkilemeden zahmetsizce eklenebilir veya kaldırılabilir, böylece yatay ölçeklendirme yetenekleri geliştirilir.

4. Sıfır Teknik Borç: AppMaster, gereksinimlerde değişiklik yapıldığında uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturmaya yönelik benzersiz yaklaşımı sayesinde, teknik borç ortadan kaldırılır, bu da uygulama ölçeklendikçe daha temiz kod tabanı ve daha iyi bakım kolaylığı sağlar. Bu sonuçta daha basit ve daha verimli uygulama yükseltmelerine ve genişletmelerine yol açar.

5. PostgreSQL ile Uyumluluk: AppMaster uygulamaları, birincil veri depolama alanları olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarını yerel olarak destekler. PostgreSQL, olağanüstü performansı, eşzamanlılığı, ölçeklenebilirliği ve genişletilebilirliği ile bilinen sağlam, güvenilir ve çok yönlü bir açık kaynaklı ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. AppMaster ile uyumluluğu, uygulamaların veri katmanında daha düzgün ölçeklendirilmesini sağlar.

6. Hızlı Dağıtım ve Buluta Hazır Olma: AppMaster konteynerleştirme yetenekleri (Docker kullanarak) aracılığıyla yeni uygulama sürümlerinin 30 saniyeden kısa sürede hızlı bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır ve bu da bulut ortamlarında kolay dağıtım ve kesintisiz ölçeklendirme sağlar.

7. Otomatik Belgeleme ve Veritabanı Şeması Geçişi: AppMaster sunucu endpoints (Swagger/OpenAPI kullanarak) ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi temel belgeleri otomatik olarak oluşturarak güncelleme ve ölçeklendirme sürecini kolaylaştırır. Bu belgeleme, açık bir rehberlik sağladığından ve süreç boyunca tutarlılığı garanti ettiğinden, özellikle bir uygulamanın ölçeğini büyütürken geliştirme ekibi üyeleri arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar.

8. Mobil Uygulamalar için Sunucu Odaklı Yaklaşım: AppMaster mobil uygulamalar için sunucu odaklı bir yaklaşım kullanarak müşterilerin mobil uygulama kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanır ve böylece daha hızlı ve daha verimli ölçeklendirme sağlar. Farklı mobil platformlardaki kullanıcı deneyimlerinin

Sonuç olarak, CI/CD ölçeklenebilirliği, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün kritik bir yönüdür ve AppMaster, yüksek düzeyde ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için benzersiz, güçlü ve çok yönlü no-code bir platform sunarak bu ihtiyacı kapsamlı bir şekilde karşılar. Platformun görsel veri modelleme, kod oluşturma, durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları, PostgreSQL uyumluluğu, hızlı dağıtım, buluta hazır olma, otomatik belgeleme ve sunucu odaklı mobil uygulama güncellemelerine verdiği önem, AppMaster müşterilerinin gelişen proje gereksinimlerine yanıt olarak uygulamalarını zahmetsizce ölçekleyebilmelerini sağlar maliyetleri kontrol altında tutarken kusursuz uygulama kalitesini ve performansını korurken.