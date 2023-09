L'intégration CI/CD, ou intégration continue et déploiement continu, est un composant critique et indispensable dans le développement de logiciels modernes, en particulier dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster. L'intégration CI/CD permet aux développeurs d'intégrer de manière transparente les modifications de code, de tester automatiquement les modifications et de déployer efficacement l'application résultante en production. L'objectif principal de l'intégration CI/CD est d'établir un processus rationalisé, automatisé et fiable pour fournir des applications de haute qualité aux utilisateurs finaux à un rythme plus rapide, favorisant ainsi un développement agile, réduisant les délais de mise sur le marché et garantissant une utilisation optimale. expérience.

L'intégration continue (CI) est la première composante de ce processus, impliquant l'intégration régulière et fréquente des modifications de code dans un référentiel partagé, se produisant généralement plusieurs fois par jour. Essentiellement, CI consiste à fusionner le travail de développement effectué par différents membres de l'équipe tout au long de la journée de travail, suivi de la création et du test automatiques de la base de code intégrée. Cette pratique permet aux développeurs d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes, ce qui réduit la boucle de rétroaction et empêche l'accumulation de défauts logiciels au fil du temps.

Le déploiement continu (CD) est le deuxième composant, axé sur l'automatisation du déploiement des modifications de code dans les environnements de production. Il englobe des processus tels que la création et l'empaquetage de l'application, la configuration des paramètres spécifiques à l'environnement et le déploiement automatique des modifications dans divers environnements tels que le développement, la préparation et la production. CD s'efforce d'éliminer les interventions manuelles dans le processus de déploiement, réduisant ainsi les erreurs humaines et accélérant la livraison des applications.

L'intégration CI/CD est essentielle pour que les clients AppMaster puissent profiter pleinement des avantages de leur plateforme no-code. AppMaster permet à ses utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles à l'aide d'une interface visuelle drag-and-drop, permettant aux utilisateurs non techniques de créer plus facilement des applications sophistiquées. La plateforme génère des applications à partir de zéro chaque fois que l'utilisateur apporte des modifications à ses plans, ce qui signifie qu'il n'y a pas de dette technique reportée entre les versions.

Lorsque les clients appuient sur le bouton « Publier » sur la plateforme AppMaster, le pipeline CI/CD est lancé. La plate-forme prend automatiquement tous les plans, génère le code source des applications, compile les applications, exécute des tests, regroupe les applications backend dans des conteneurs Docker et les déploie dans le cloud. Tous ces processus sont exécutés en 30 secondes, démontrant l'efficacité des capacités CI/CD intégrées de la plateforme AppMaster.

De plus, la plate-forme AppMaster prend en charge des outils intégrés pour gérer divers aspects du cycle de développement logiciel, tels que la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Ces outils favorisent la collaboration entre les développeurs, garantissant un partage d'informations et une gestion des processus transparents et efficaces au sein d'une équipe.

Grâce à la robuste intégration CI/CD, AppMaster est parfaitement adapté au développement d'applications dans divers domaines tels que le commerce électronique, la finance, la santé, l'éducation, etc. Ces applications sont évolutives, polyvalentes et très efficaces, capables de prendre en charge facilement des cas d'utilisation à forte charge et en entreprise. Les applications générées par AppMaster peuvent également fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme magasin de données principal, offrant ainsi une flexibilité maximale aux clients dans la sélection de leur infrastructure de données.

Il est essentiel de mentionner que bien AppMaster soit une plate no-code, elle génère toujours un code source complet pour toutes les applications, offrant ainsi aux clients une couche d'assurance supplémentaire concernant la qualité, les performances et l'auditabilité de leur application. Le code source généré est écrit en Go (golang) pour les applications backend, en framework Vue3 avec JS/TS pour les applications Web, et en Kotlin avec Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles.

En conclusion, l'intégration CI/CD est un attribut essentiel de la plateforme no-code AppMaster, garantissant que les clients peuvent décupler leur processus de développement d'applications, réduire les coûts d'un facteur trois et développer des applications de haute qualité avec une dette technique minimale. En intégrant l'intégration CI/CD de manière transparente dans le cycle de vie de développement d'applications, AppMaster permet aux entreprises de toutes tailles de créer et de déployer des applications prêtes à être commercialisées en un temps record, surpassant ainsi leurs concurrents et répondant aux attentes des utilisateurs finaux avec une précision et une rapidité exceptionnelles.