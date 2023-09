Integração CI/CD, ou Integração Contínua e Implantação Contínua, é um componente crítico e indispensável no desenvolvimento de software moderno, especialmente no contexto da plataforma no-code AppMaster. A integração CI/CD permite que os desenvolvedores integrem perfeitamente as alterações de código, testem as alterações automaticamente e implantem o aplicativo resultante na produção com eficiência. O principal objetivo da Integração CI/CD é estabelecer um processo simplificado, automatizado e confiável para fornecer aplicativos de alta qualidade aos usuários finais em um ritmo mais rápido, promovendo assim o desenvolvimento ágil, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e garantindo a otimização do usuário. experiência.

A Integração Contínua (CI) é o primeiro componente deste processo, envolvendo a integração regular e frequente de alterações de código em um repositório compartilhado, normalmente ocorrendo várias vezes por dia. Essencialmente, CI é a prática de mesclar o trabalho de desenvolvimento realizado por diferentes membros da equipe ao longo do dia de trabalho, seguido pela construção e teste automáticos da base de código integrada. Essa prática permite que os desenvolvedores identifiquem e resolvam problemas rapidamente, levando a um ciclo de feedback reduzido e evitando o acúmulo de defeitos de software ao longo do tempo.

A implantação contínua (CD) é o segundo componente, com foco na automatização da implantação de alterações de código em ambientes de produção. Abrange processos como construção e empacotamento do aplicativo, definição de configurações específicas do ambiente e implantação automática das alterações em vários ambientes, como desenvolvimento, preparação e produção. O CD se esforça para eliminar a intervenção manual no processo de implantação, reduzindo assim o erro humano e acelerando a entrega de aplicativos.

A integração CI/CD é essencial para que os clientes AppMaster aproveitem todos os benefícios de sua plataforma no-code. AppMaster permite que seus usuários criem aplicativos back-end, web e móveis usando uma interface visual drag-and-drop, tornando mais fácil para usuários não técnicos criar aplicativos sofisticados. A plataforma gera aplicativos do zero sempre que o usuário faz alterações em seus blueprints, o que significa que não há débito técnico transitado entre as versões.

Quando os clientes pressionam o botão 'Publicar' na plataforma AppMaster, o pipeline de CI/CD é iniciado. A plataforma pega automaticamente todos os projetos, gera código-fonte para os aplicativos, compila os aplicativos, executa testes, empacota aplicativos de back-end em contêineres Docker e os implanta na nuvem. Todos esses processos são executados em 30 segundos, demonstrando a eficiência dos recursos integrados de CI/CD da plataforma AppMaster.

Além disso, a plataforma AppMaster oferece suporte a ferramentas integradas para gerenciar vários aspectos do ciclo de desenvolvimento de software, como documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Essas ferramentas promovem a colaboração entre desenvolvedores, garantindo o compartilhamento eficiente e contínuo de informações e o gerenciamento de processos dentro de uma equipe.

Devido à robusta integração CI/CD, AppMaster é perfeitamente adequado para desenvolver aplicações em vários domínios, como comércio eletrônico, finanças, saúde, educação e muito mais. Esses aplicativos são escalonáveis, versáteis e altamente eficientes, capazes de suportar facilmente casos de uso empresariais e de alta carga. Os aplicativos gerados pelo AppMaster também podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como armazenamento de dados primário, proporcionando máxima flexibilidade para os clientes na seleção de sua infraestrutura de dados.

É essencial mencionar que embora AppMaster seja uma plataforma no-code, ele ainda gera código-fonte completo para todas as aplicações, capacitando os clientes com uma camada adicional de garantia em relação à qualidade, desempenho e auditabilidade de suas aplicações. O código-fonte gerado é escrito em Go (golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 com JS/TS para aplicativos web e Kotlin com Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS para aplicativos móveis.

Concluindo, a integração CI/CD é um atributo vital da plataforma no-code AppMaster, garantindo que os clientes possam acelerar dez vezes o processo de desenvolvimento de aplicativos, reduzir custos por um fator de três e desenvolver aplicativos de alta qualidade com dívida técnica mínima. Ao incorporar perfeitamente a integração CI/CD no ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos, AppMaster capacita negócios e empresas de todos os tamanhos a criar e implantar aplicativos prontos para o mercado em tempo recorde, superando a concorrência e atendendo às expectativas do usuário final com precisão e velocidade excepcionais.