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Интеграция CI/CD

04, сент. 2023

Интеграция CI/CD, или непрерывная интеграция и непрерывное развертывание, является важнейшим и незаменимым компонентом современной разработки программного обеспечения, особенно в контексте no-code платформы AppMaster. Интеграция CI/CD позволяет разработчикам легко интегрировать изменения кода, автоматически тестировать изменения и эффективно развертывать полученное приложение в рабочей среде. Основная цель интеграции CI/CD — создать оптимизированный, автоматизированный и надежный процесс для более быстрой доставки высококачественных приложений конечным пользователям, тем самым способствуя гибкой разработке, сокращая время вывода на рынок и обеспечивая оптимальные условия для пользователей. опыт.

Непрерывная интеграция (CI) — первый компонент этого процесса, включающий регулярную и частую интеграцию изменений кода в общий репозиторий, обычно происходящую несколько раз в день. По сути, CI — это практика объединения работ по разработке, выполняемых разными членами команды в течение рабочего дня, с последующим автоматическим созданием и тестированием интегрированной базы кода. Такая практика позволяет разработчикам быстро выявлять и решать проблемы, что приводит к сокращению цикла обратной связи и предотвращает накопление дефектов программного обеспечения с течением времени.

Непрерывное развертывание (CD) — второй компонент, ориентированный на автоматизацию развертывания изменений кода в производственных средах. Он включает в себя такие процессы, как создание и упаковка приложения, настройка параметров, специфичных для среды, и автоматическое развертывание изменений в различных средах, таких как разработка, промежуточное хранение и производство. CD стремится исключить ручное вмешательство в процесс развертывания, тем самым уменьшая количество человеческих ошибок и ускоряя доставку приложений.

Интеграция CI/CD необходима клиентам AppMaster, чтобы они могли воспользоваться всеми преимуществами своей платформы no-code. AppMaster позволяет своим пользователям создавать серверные, веб- и мобильные приложения с помощью визуального интерфейса drag-and-drop, что упрощает создание сложных приложений нетехническими пользователями. Платформа генерирует приложения с нуля всякий раз, когда пользователь вносит изменения в свои чертежи, а это означает, что между версиями не возникает технического долга.

Когда клиенты нажимают кнопку «Опубликовать» на платформе AppMaster, запускается конвейер CI/CD. Платформа автоматически принимает все чертежи, генерирует исходный код для приложений, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает серверные приложения в контейнеры Docker и развертывает их в облаке. Все эти процессы выполняются в течение 30 секунд, демонстрируя эффективность интегрированных возможностей CI/CD платформы AppMaster.

Более того, платформа AppMaster поддерживает встроенные инструменты для управления различными аспектами цикла разработки программного обеспечения, такие как документация Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. Эти инструменты способствуют сотрудничеству между разработчиками, обеспечивая беспрепятственный и эффективный обмен информацией и управление процессами внутри команды.

Благодаря надежной интеграции CI/CD AppMaster идеально подходит для разработки приложений в различных областях, таких как электронная коммерция, финансы, здравоохранение, образование и т. д. Эти приложения являются масштабируемыми, универсальными и высокоэффективными, способными легко поддерживать высоконагруженные и корпоративные сценарии использования. Приложения, созданные с помощью AppMaster, также могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основного хранилища данных, обеспечивая максимальную гибкость для клиентов при выборе инфраструктуры данных.

Важно отметить, что, хотя AppMaster является платформой no-code, она по-прежнему генерирует полноценный исходный код для всех приложений, предоставляя клиентам дополнительный уровень уверенности в отношении качества, производительности и возможности аудита их приложений. Сгенерированный исходный код написан на Go (golang) для серверных приложений, на платформе Vue3 с JS/TS для веб-приложений и на Kotlin с Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS для мобильных приложений.

В заключение отметим, что интеграция CI/CD является жизненно важным атрибутом платформы AppMaster no-code, гарантируя, что клиенты могут ускорить процесс разработки приложений в десять раз, сократить затраты в три раза и разрабатывать высококачественные приложения с минимальным техническим долгом. Путем плавного включения интеграции CI/CD в жизненный цикл разработки приложений AppMaster дает возможность предприятиям любого размера создавать и развертывать готовые к использованию на рынке приложения в рекордно короткие сроки, превосходя конкурентов и оправдывая ожидания конечных пользователей с исключительной точностью и скоростью.

Изучите больше терминов:
Архитектура микросервисов CI/CD Инструменты CI/CD Интеграция CI/CD DevSecOps Качество кода CI/CD Контейнеризация CI/CD Конфигурация CI/CD Мониторинг CI/CD Обзор кода CI/CD Переключение функций CI/CD Показатели CI/CD Развертывание CI/CD Развертывание CI/CD Blue-Green Развертывание CI/CD без простоев Среда CI/CD Тестирование API CI/CD Тестирование производительности CI/CD

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