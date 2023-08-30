Yazılım geliştirme bağlamında CI/CD İşbirliği, yazılım geliştirme süreçlerinin genel verimliliğini, kalitesini ve güvenilirliğini artırmayı amaçlayan Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Dağıtım (CD) uygulamalarının birleşimidir. Bu uygulamalar, ürün geliştirme yaşam döngüsü içerisinde geliştiriciler, test uzmanları, operasyon ekipleri ve diğer paydaşlar arasında bir iletişim, işbirliği ve sorumluluk paylaşımı kültürünün geliştirilmesine odaklanır. Birincil hedef, yüksek kaliteli, istikrarlı ve güvenli kodun zamanında teslim edilmesini sağlayarak ekiplerin başarılı uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmesine, dağıtmasına ve sürdürmesine olanak sağlamaktır.

Sürekli Entegrasyon (CI), otomatik derlemeler ve testlerle tetiklenen, yeni geliştirilen kodun ana kod tabanına sıklıkla (genellikle günde birkaç kez) entegre edilmesi sürecidir. Bu uygulama, geliştiricileri sürekli gelişen kod tabanları üzerinde işbirliği yapmaya, çatışmaları en aza indirmeye ve geliştirme sürecinin erken aşamalarında entegrasyon sorunlarını yakalamaya teşvik eder. CI, ekiplerin kodlarının durumunu ve kalitesini sürekli olarak izlemelerine olanak tanıyarak hataların, yanlış birleştirmelerin ve diğer sorunların derhal çözülmesini sağlar. Popüler CI sistemleri arasında Jenkins, Travis CI ve CircleCI yer alır.

Sürekli Dağıtım (CD), bir dizi otomatik test ve doğrulamadan geçtikten sonra kod değişikliklerinin üretim ortamlarına otomatik olarak dağıtılmasını içerir. CD, dağıtım sürecini otomatikleştirerek ekiplerin özellikleri, güncellemeleri ve hata düzeltmelerini hızlı bir şekilde ve minimum insan müdahalesiyle yayınlamasına olanak tanır. Bunu yaparak, geliştirme döngüsünün hızlandırılmasına ve yeni özelliklerin fikir aşamasından kullanıcıların eline geçmesi için gereken sürenin kısaltılmasına yardımcı olur. AWS CodeDeploy, Spinnaker ve GitLab CI/CD gibi CD sistemleri, dağıtım sürecini otomatikleştirmek için yaygın olarak kullanılır.

CI/CD işbirliği, geliştiriciler ve operasyon ekipleri arasındaki geleneksel siloları ortadan kaldırmayı ve bunları yüksek kaliteli yazılımı hızlı ve verimli bir şekilde sunmaya odaklanan tek, birleşik bir ekipte birleştirmeyi amaçlayan DevOps kültürünün temelini oluşturuyor. DevOps uygulamaları, her iki ekibin güçlü yönlerinden ve yeteneklerinden yararlanarak planlama ve geliştirmeden dağıtım ve bakıma kadar tüm yazılım geliştirme hattının optimize edilmesine yardımcı olur.

AppMaster no-code platformunda CI/CD işbirliği, yazılım geliştirme sürecinin önemli bir yönüdür. AppMaster güçlü araçları, müşterilerin kalite ve sürdürülebilirlikten ödün vermeden hız ve verimliliğe odaklanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster, CI/CD'nin en iyi uygulamalarını entegre ederek, bir uygulamanın planlarında yapılan herhangi bir değişikliğin geliştirme hattı boyunca sorunsuz bir şekilde yayılmasını, 30 saniyeden kısa sürede yeni uygulama sürümleri oluşturulmasını ve teknik borcu ortadan kaldırmak için her zaman sıfırdan uygulamalar üretilmesini sağlar.

Örneğin, bir müşteri AppMaster platformunda bir planı değiştirdiğinde ve 'Yayınla' düğmesine bastığında, AppMaster otomatik olarak kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testleri çalıştırır, bunları Docker konteynerlerine (arka uç için) paketler ve buluta dağıtır. Bu süreç, tutarlı, yüksek kaliteli ve güncel uygulamaların hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasını sağladığı için AppMaster yazılım geliştirmede CI/CD işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.

Ayrıca AppMaster, popüler CI/CD araçları ve hizmetleriyle entegrasyonu destekler; bu, halihazırda CI/CD işlem hatlarını kurmuş olan veya harici sistemlerle entegrasyon yapmak isteyen ekipler için faydalı olabilir. Bu, AppMaster müşterilerine, özel CI/CD gereksinimleri veya tercihlerinden bağımsız olarak kusursuz ve esnek bir deneyim sağlar.

Genel olarak, CI/CD işbirliği, modern yazılımın başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve bakımı için çok önemlidir. Ekipler, Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım süreçlerini entegre ederek kod tabanlarının verimliliğini, kalitesini ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırırken yeni özelliklerin ve güncellemelerin son kullanıcılara ulaşması için gereken süreyi en aza indirebilir. Sürekli gelişen teknolojik ortamda CI/CD işbirliği, AppMaster gibi platformların sağladığı artan hız, maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlikten yararlanarak kuruluşlara ve bireylere rekabetçi ve yenilikçi kalma gücü verir.