CI/CD Sürüm Kontrolü, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat bağlamında, bir yazılım projesinin kaynak kodunda ve beraberindeki veritabanı şemasında, yapılandırma dosyalarında ve diğer ilgili yapıtlarda yapılan çeşitli değişikliklerin sistematik yönetimini ve izlenmesini ifade eder. Bu süreç, geliştiricilerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına, yazılımın geçmişini korumasına ve çakışma veya tutarsızlıklara yol açmadan güncellemelerin hızlı ve otomatik olarak dağıtılmasını kolaylaştırmasına olanak tanır.

CI/CD Sürüm Kontrolü'nün temelinde, kaynak kodu ve ilgili dosyalar için depo görevi gören sürüm kontrol sistemi (VCS) bulunur. Bu sistem, birden fazla geliştiricinin aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına, değişiklikleri yönetmesine ve çakışmaları önlemesine olanak tanır. İki temel VCS türü vardır: merkezi ve dağıtılmış. Subversion (SVN) gibi merkezi sistemlerde tek bir merkezi depo bulunurken Git ve Mercurial gibi dağıtılmış sistemlerde geliştiricilerin bağımsız olarak üzerinde çalışabileceği birden fazla depo bulunur.

CI/CD perspektifinden bakıldığında sürüm kontrolü, yazılımın her zaman yayınlanabilir durumda olmasını sağlamada çok önemli bir rol oynar. Bu, VCS tarafından desteklenen çeşitli şubeler, birleştirme stratejileri ve işbirlikçi iş akışları aracılığıyla gerçekleştirilir. Yaygın bir dallanma stratejisi, geliştiricilerin her özellik, hata düzeltmesi veya geliştirme için ayrı bir dal oluşturduğu özellik dalı iş akışıdır. Tamamlandığında, değişikliklerini ana dalda birleştirerek otomatikleştirilmiş bir derleme, test ve dağıtım hattına olanak tanırlar.

Araştırmalar, CI/CD uygulamalarını yazılım geliştirme projelerine dahil etmenin kaliteyi, güvenilirliği ve pazara sunma süresini önemli ölçüde artırabileceğini göstermiştir. DORA (DevOps Research and Assessment) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, CI/CD uygulamalarını kullanan kuruluşların karlılık, pazar payı ve üretkenlik hedeflerini aşma olasılıkları benzerlerine göre 2,5 kat daha fazladır. Ayrıca, CI/CD ve verimli sürüm kontrolü uygulamalarının benimsenmesi, değişikliklerin teslim süresini aylardan dakikalara indirebilir ve ekiplerin müşterilere daha hızlı değer sunmasına olanak tanır.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, uygulamanın veri modelleri, iş süreçleri, API endpoints gibi önemli yönlerini görsel olarak temsil eden entegre bir geliştirme ortamı sağlayarak CI/CD Sürüm Kontrolü de dahil olmak üzere tüm uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırır. bulut dağıtımları. AppMaster, geleneksel yazılım geliştirmenin karmaşıklıklarını ortadan kaldırarak müşterilerin kurumsal düzeyde uygulamaları 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli oluşturmasına olanak tanırken aynı zamanda yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir yazılım üretmeye devam ediyor.

AppMaster CI/CD Sürüm Kontrolüne yaklaşımının bazı önemli faydaları şunlardır:

VCS Entegrasyonu: AppMaster Git ve SVN gibi popüler VCS ile kusursuz entegrasyonu destekleyerek geliştiricilerin işbirliği içinde çalışmasına ve değişiklikleri verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Git ve SVN gibi popüler VCS ile kusursuz entegrasyonu destekleyerek geliştiricilerin işbirliği içinde çalışmasına ve değişiklikleri verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Otomatik Oluşturma ve Dağıtım: Müşteriler 'Yayınla' düğmesine bastığında AppMaster , kaynak kodu oluşturma, uygulamaları derleme, testleri çalıştırma, Docker konteynerlerinde paketleme (yalnızca arka uç) ve buluta dağıtım sürecini otomatikleştirir. Bu, değişikliklerin farklı ortamlara otomatik olarak yayılmasını sağlar ve böylece akıcı bir CI/CD hattı elde edilir.

Müşteriler 'Yayınla' düğmesine bastığında , kaynak kodu oluşturma, uygulamaları derleme, testleri çalıştırma, Docker konteynerlerinde paketleme (yalnızca arka uç) ve buluta dağıtım sürecini otomatikleştirir. Bu, değişikliklerin farklı ortamlara otomatik olarak yayılmasını sağlar ve böylece akıcı bir CI/CD hattı elde edilir. Teknik Borcun Yenilenmesi ve Ortadan Kaldırılması: AppMaster her güncellemede uygulamanın tamamını sıfırdan yeniden oluşturarak her türlü teknik borcu ortadan kaldırır ve yazılımın tutarlı bir şekilde optimum durumunu korumasını sağlar.

her güncellemede uygulamanın tamamını sıfırdan yeniden oluşturarak her türlü teknik borcu ortadan kaldırır ve yazılımın tutarlı bir şekilde optimum durumunu korumasını sağlar. Swagger/OpenAPI Dokümantasyonu: AppMaster , arka uç endpoints için otomatik olarak kapsamlı API dokümantasyonu oluşturarak geliştiricilerin API'leri anlamasını ve onlarla çalışmasını kolaylaştırır.

, arka uç için otomatik olarak kapsamlı API dokümantasyonu oluşturarak geliştiricilerin API'leri anlamasını ve onlarla çalışmasını kolaylaştırır. Veritabanı Şeması Geçişi: AppMaster veri modeli değiştikçe uyum sağlayan veritabanı şeması geçiş komut dosyaları sağlayarak veritabanının uygulama güncellemeleriyle senkronize kalmasını sağlar.

Sonuç olarak, CI/CD Sürüm Kontrolü, modern yazılım geliştirme uygulamalarının temel bir unsurudur ve verimli işbirliği, hızlı dağıtım ve yüksek kaliteli yazılım için temel sağlar. AppMaster, bu işlevselliği no-code platformuna dahil ederek müşterilerinin hız, maliyet veya kaliteden ödün vermeden gelişmiş, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.