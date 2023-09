Integracja CI/CD, czyli ciągła integracja i ciągłe wdrażanie, to krytyczny i niezbędny element nowoczesnego tworzenia oprogramowania, szczególnie w kontekście platformy no-code AppMaster. Integracja CI/CD umożliwia programistom bezproblemową integrację zmian w kodzie, automatyczne testowanie zmian i efektywne wdrażanie powstałej aplikacji w środowisku produkcyjnym. Podstawowym celem integracji CI/CD jest ustanowienie usprawnionego, zautomatyzowanego i niezawodnego procesu dostarczania wysokiej jakości aplikacji użytkownikom końcowym w szybszym tempie, promując w ten sposób sprawny rozwój, skracając czas wprowadzania produktów na rynek i zapewniając optymalne wykorzystanie doświadczenie.

Ciągła integracja (CI) to pierwszy element tego procesu, polegający na regularnej i częstej integracji zmian w kodzie ze wspólnym repozytorium, zwykle zachodzącym kilka razy dziennie. Zasadniczo CI to praktyka polegająca na łączeniu prac programistycznych wykonywanych przez różnych członków zespołu w ciągu dnia roboczego, po czym następuje automatyczne budowanie i testowanie zintegrowanej bazy kodu. Praktyka ta umożliwia programistom szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów, co prowadzi do ograniczenia pętli sprzężenia zwrotnego i zapobiegania gromadzeniu się defektów oprogramowania w czasie.

Continuous Deployment (CD) to drugi komponent, skupiający się na automatyzacji wdrażania zmian w kodzie w środowiskach produkcyjnych. Obejmuje procesy takie jak budowanie i pakowanie aplikacji, konfigurowanie ustawień specyficznych dla środowiska i automatyczne wdrażanie zmian w różnych środowiskach, takich jak programowanie, przemieszczanie i produkcja. CD dąży do wyeliminowania ręcznej interwencji w procesie wdrażania, redukując w ten sposób błąd ludzki i przyspieszając dostarczanie aplikacji.

Integracja CI/CD jest niezbędna, aby klienci AppMaster mogli w pełni czerpać korzyści z platformy no-code. AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych przy użyciu wizualnego interfejsu drag-and-drop, ułatwiając użytkownikom nietechnicznym tworzenie zaawansowanych aplikacji. Platforma generuje aplikacje od zera za każdym razem, gdy użytkownik wprowadza zmiany w swoich projektach, co oznacza, że ​​nie ma długu technicznego przenoszonego pomiędzy wersjami.

Gdy klienci nacisną przycisk „Publikuj” na platformie AppMaster, inicjowany jest potok CI/CD. Platforma automatycznie pobiera wszystkie plany, generuje kod źródłowy aplikacji, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje aplikacje backendowe do kontenerów Docker i wdraża je w chmurze. Wszystkie te procesy są wykonywane w ciągu 30 sekund, co demonstruje skuteczność zintegrowanych funkcji CI/CD platformy AppMaster.

Ponadto platforma AppMaster obsługuje wbudowane narzędzia do zarządzania różnymi aspektami cyklu wytwarzania oprogramowania, takie jak dokumentacja Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwerów oraz skrypty migracji schematów baz danych. Narzędzia te promują współpracę pomiędzy programistami, zapewniając płynną i efektywną wymianę informacji oraz zarządzanie procesami w zespole.

Dzięki solidnej integracji CI/CD AppMaster doskonale nadaje się do tworzenia aplikacji w różnych dziedzinach, takich jak handel elektroniczny, finanse, opieka zdrowotna, edukacja i nie tylko. Aplikacje te są skalowalne, wszechstronne i wysoce wydajne, dzięki czemu z łatwością obsługują przypadki użycia o dużym obciążeniu i w przedsiębiorstwach. Aplikacje generowane przez AppMaster mogą również współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako głównym magazynem danych, zapewniając klientom maksymalną elastyczność w wyborze infrastruktury danych.

Należy wspomnieć, że chociaż AppMaster jest platformą no-code, nadal generuje pełnoprawny kod źródłowy dla wszystkich aplikacji, zapewniając klientom dodatkową warstwę pewności dotyczącą jakości, wydajności i możliwości kontroli aplikacji. Wygenerowany kod źródłowy jest napisany w Go (golang) dla aplikacji backendowych, frameworku Vue3 z JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlinie z Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS dla aplikacji mobilnych.

Podsumowując, integracja CI/CD jest istotną cechą platformy no-code AppMaster, zapewniającą klientom możliwość dziesięciokrotnego przyspieszenia procesu tworzenia aplikacji, trzykrotnej redukcji kosztów i tworzenia wysokiej jakości aplikacji przy minimalnym zadłużeniu technicznym. Dzięki płynnemu włączeniu integracji CI/CD do cyklu życia aplikacji, AppMaster umożliwia firmom i przedsiębiorstwom każdej wielkości tworzenie i wdrażanie aplikacji gotowych do wprowadzenia na rynek w rekordowym czasie, wyprzedzając konkurencję i spełniając oczekiwania użytkowników końcowych z wyjątkową precyzją i szybkością.