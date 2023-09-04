CI/CD 集成，或称持续集成和持续部署，是现代软件开发中关键且不可或缺的组件，特别是在AppMaster no-code平台的背景下。 CI/CD 集成使开发人员能够无缝集成代码更改、自动测试更改并高效地将生成的应用程序部署到生产中。 CI/CD集成的主要目标是建立一个精简、自动化、可靠的流程，以更快的速度向最终用户交付高质量的应用程序，从而促进敏捷开发，缩短上市时间，并确保最佳用户体验经验。

持续集成 (CI) 是此过程的第一个组成部分，涉及将代码更改定期且频繁地集成到共享存储库，通常每天发生多次。从本质上讲，CI 是合并不同团队成员在工作日完成的开发工作的实践，然后自动构建和测试集成代码库。这种做法使开发人员能够快速识别和解决问题，从而减少反馈循环，并防止软件缺陷随着时间的推移而积累。

持续部署 (CD) 是第二个组件，重点是自动将代码更改部署到生产环境。它包含构建和打包应用程序、配置特定于环境的设置以及自动将更改部署到各种环境（例如开发、暂存和生产）等过程。 CD 致力于消除部署过程中的人工干预，从而减少人为错误并加速应用程序交付。

CI/CD 集成对于AppMaster客户获得其no-code平台的全部优势至关重要。 AppMaster使用户能够使用可视化的drag-and-drop界面创建后端、Web 和移动应用程序，从而使非技术用户更轻松地构建复杂的应用程序。每当用户更改其蓝图时，该平台都会从头开始生成应用程序，这意味着版本之间不存在技术债务。

当客户按下AppMaster平台上的“发布”按钮时，CI/CD 管道就会启动。该平台自动获取所有蓝图、生成应用程序源代码、编译应用程序、运行测试、将后端应用程序打包到 Docker 容器中，并将其部署到云端。所有这些流程都在30秒内执行，体现了AppMaster平台集成CI/CD能力的效率。

此外， AppMaster平台支持用于管理软件开发周期各个方面的内置工具，例如服务器endpoints的 Swagger (OpenAPI) 文档和数据库架构迁移脚本。这些工具促进开发人员之间的协作，确保团队内无缝且高效的信息共享和流程管理。

由于强大的 CI/CD 集成， AppMaster非常适合开发电子商务、金融、医疗保健、教育等各个领域的应用程序。这些应用程序具有可扩展性、多功能性和高效性，能够轻松支持高负载和企业用例。 AppMaster 生成的应用程序还可以使用任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为其主要数据存储，为客户选择数据基础设施提供最大的灵活性。

值得一提的是，尽管AppMaster是一个no-code平台，但它仍然为所有应用程序生成成熟的源代码，从而为客户提供了有关其应用程序的质量、性能和可审计性的额外保证。生成的源代码对于后端应用程序是用 Go (golang) 编写的，对于 Web 应用程序是用带有 JS/TS 的 Vue3 框架编写的，对于 Android 是用带有Jetpack Compose Kotlin 编写的，对于移动应用程序是用SwiftUI编写的。

总之，CI/CD 集成是AppMaster no-code平台的重要属性，可确保客户能够将应用程序开发流程加快十倍，将成本降低三倍，并以最小的技术债务开发高质量的应用程序。通过将 CI/CD 集成无缝融入应用程序开发生命周期， AppMaster使各种规模的企业和企业能够在创纪录的时间内创建和部署市场就绪的应用程序，超越竞争对手，并以卓越的精度和速度满足最终用户的期望。