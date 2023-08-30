hands ico AppMaster ile büyüyün.
ortağımız olun right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

CI/CD Altyapı İzleme

Ağu 30, 2023

CI/CD Altyapı İzleme, Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) bağlamında, yazılım uygulamalarının geliştirilmesi, test edilmesi ve devreye alınmasında yer alan araçların, süreçlerin ve kaynakların sürekli olarak gözlemlenmesi ve yönetilmesi sürecidir. Yazılım mühendisliğinin bu kritik yönü, optimum performansı, sorunların zamanında tespitini ve çözümünü, yazılım güncellemelerinin sorunsuz entegrasyonunu ve teslimini sağlamayı amaçlamaktadır.

CI/CD Altyapı İzlemenin birincil hedefi, geliştirme ve dağıtım hattının durumuna ilişkin öngörüler sağlamak, darboğazları en aza indirmek ve yeni özelliklerin veya hata düzeltmelerinin dağıtımıyla ilişkili riskleri azaltmaktır. İzleme, birkaçını saymak gerekirse derleme hataları, dağıtım süreleri, sistem performansı ve uygulama hata oranları dahil olmak üzere çeşitli performans göstergelerinin izlenmesini içerir.

Modern yazılım geliştirme süreçlerinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, izlenecek veri noktalarının büyük hacmi, özel izleme araçlarının kullanılmasını gerektirir. Bu araçlar, çeşitli kaynaklardan verileri toplar, analiz eder ve görselleştirir; böylece yazılım geliştirme ekiplerinin, gerçek zamanlı bilgilere dayanarak genel sistemin durumunu ve performansını değerlendirmesine olanak tanır. Güçlü CI/CD Altyapı İzleme sistemleri, potansiyel sorunları son kullanıcıları ve iş operasyonlarını etkilemeden önce proaktif bir şekilde ele almak için otomatik uyarılar, anormallik tespiti ve tahmine dayalı analitik gibi özellikler sunar.

CI/CD Altyapı İzlemeyi kullanan no-code platformun dikkate değer bir örneği AppMaster. AppMaster kullanıcıları herhangi bir kod yazmadan kolayca arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturabilir, geliştirme sürecini kolaylaştırabilir ve teknik borcu önemli ölçüde azaltabilir. AppMaster CI/CD süreçleri, uygulamaların her zaman sıfırdan oluşturulmasını sağlar ve kalite veya işlevsellikten ödün vermeden hızlı geliştirme döngülerine olanak tanır.

AppMaster CI/CD hattının ayrılmaz bir parçası olarak gelişmiş izleme yetenekleri sunar. Platform, her proje için sunucu endpoints için Swagger (Açık API) ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi belgeleri otomatik olarak oluşturur. Ayrıca proje oluşturma ve devreye alma işlemleri hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak kullanıcıları uygulamalarıyla ilgili olası sorunlar veya endişeler konusunda bilgilendirir.

Planlarda yapılan her değişiklikle AppMaster, kullanıcıların 30 saniyeden kısa sürede yeni bir uygulama seti oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca aboneliklerine bağlı olarak yürütülebilir ikili dosyalar veya kaynak kodu da alabilirler. Geliştirme sürecindeki bu düzeyde verimlilik, şeffaflık ve tutarlılık, AppMaster kullanıcılarının her zaman en güncel ve yüksek kaliteli yazılıma erişmesini sağlar.

Kuruluşlar, CI/CD Altyapı İzleme uygulamalarını benimseyerek aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda fayda elde edebilir:

  • Geliştirilmiş yazılım kalitesi: Sürekli izleme, sorunları ve potansiyel sorunları geliştirme yaşam döngüsünün erken safhalarında tespit etmek ve hatalı yazılım yayınlama olasılığını azaltmak açısından hayati öneme sahiptir.
  • Artan verimlilik: Sistem performansına ilişkin gerçek zamanlı geri bildirim, geliştirme ekiplerinin optimizasyon ve kaynak tahsisi konusunda bilinçli kararlar almasını sağlayarak pazara sunma süresini azaltır.
  • Gelişmiş işbirliği: Sistem performansı ve olası sorunlar hakkındaki bilgilerin paylaşılması işbirliğine dayalı bir ortamı teşvik eder, bilgi paylaşımını teşvik eder ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder.
  • Arıza süresinin ve bakım maliyetlerinin azalması: Potansiyel sorunların proaktif olarak ele alınması, yazılım güncellemeleriyle ilişkili risklerin en aza indirilmesine yardımcı olur ve sorunsuz ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

CI/CD Altyapı İzleme, herhangi bir yazılım geliştirme projesinin başarısı için esastır. Uygulamaların kapsamlı bir şekilde test edilmesini, yüksek kalitede olmasını ve değişen iş gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak şekilde sürekli olarak optimize edilmesini sağlar. Sonuç olarak kuruluşlar, CI/CD işlem hatlarından elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmak ve yazılım geliştirme çabalarının uzun vadeli başarısına katkıda bulunmak için sağlam izleme araçlarına ve uygulamalarına yatırım yapmalıdır.

Daha fazla terimi keşfedin:
CI/CD Araçları CI/CD Bulut Entegrasyonu CI/CD Canary Sürümleri CI/CD Container Düzenlemesi CI/CD DevSecOps Entegrasyonu CI/CD Düzenlemesi CI/CD En İyi Uygulamaları CI/CD Geri Alma Stratejisi CI/CD Güvenliği CI/CD Hizmet Ağı CI/CD Kapsayıcıya Alma CI/CD Kesinti Süresi CI/CD Otomasyonu CI/CD Sunucusu CI/CD Testi CI/CD Ölçeklenebilirliği

İlgili Mesajlar

REST API'lerini kullanma
date Eyl 07, 2023 clock 5 Min
REST API'lerini kullanma
REST API'lerin kodsuz geliştirmeyi nasıl yeniden tanımladığını keşfedin. AppMaster.io ile yapılan bu derinlemesine inceleme, kodsuz iş akışlarınızı kolaylaştırmak ve çok yönlü uygulamalar oluşturmak için bu güçlü araçlardan nasıl yararlanabileceğinizi araştırıyor.
API No-code Development
SaaS Avantajları
date Eyl 07, 2023 clock 6 Min
SaaS Avantajları
Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) platformlarının sağladığı sayısız avantajın derinlemesine incelenmesi. AppMaster gibi kodsuz çözümlere ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, işletmenizi başarılı bir şekilde büyütmek için bu avantajlardan nasıl yararlanabileceğinizi keşfedin.
Business No-code
SaaS ve Şirket İçi Yazılım Karşılaştırması
date Eyl 07, 2023 clock 4 Min
SaaS ve Şirket İçi Yazılım Karşılaştırması
Bu kapsamlı kılavuzda, hem SaaS hem de Şirket İçi çözümlerin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklıyoruz ve işletmelerin, hangi modelin ihtiyaçlarına uygun olduğuna karar verirken dikkate alması gereken faktörleri ele alıyoruz. AppMaster.io'nun benzersiz barındırma seçenekleri gibi gerçek dünyadan örnekler aracılığıyla, bu seçimlerin genel iş verimliliği üzerindeki etkisini daha da gösteriyoruz.
Software Productivity IT
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin