Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım Entegrasyonu olarak da bilinen CI/CD DevOps Entegrasyonu, kolaylaştırılmış işbirliği, yüksek verimlilik, öngörülebilirlik ve daha iyi genel yazılım kalitesi sağlamayı amaçlayan modern yazılım geliştirme uygulamalarının vazgeçilmez bir yönünü ifade eder. Bu entegrasyon, özellikle çevik ve yüksek tempolu geliştirme ortamlarında hızlı ve otomatikleştirilmiş bir geliştirme hattı sağlamak için sürekli geliştirme, test etme ve teslimat dahil olmak üzere temel DevOps ilkelerini birleştirir.

Bu süreç kapsamında, geliştiriciler kod değişikliklerini sürekli olarak paylaşılan bir depoya entegre eder ve bu depo daha sonra birden fazla oluşturma, test etme ve devreye alma yinelemesinden geçer. Böyle bir yaklaşım, daha önce tespit edilmemiş hatalardan kaynaklanan kullanıma sunma hataları veya çakışma riskini en aza indirir ve son kullanıcılara hızlı, sorunsuz teslimat yapılmasına olanak tanır.

Tipik bir CI/CD hattında geliştiriciler, kod tabanı üzerinde işbirliği içinde çalışmak için Git veya SVN gibi sürüm kontrol sistemlerini kullanarak başlar. Değişiklikler depoya aktarıldığında Jenkins, Bamboo, Travis CI veya CircleCI gibi bir CI sunucusu yeni değişiklikleri doğrulamak için otomatik olarak projeyi oluşturmaya başlar. Kodun güvenilirliğini, kararlılığını ve genel kalitesini sağlamak için birimlere, entegrasyonlara veya performans testlerine dayalı otomatik test paketleri bu aşamada gerçekleştirilir.

Oluşturma ve test aşamaları bittikten sonra kod dağıtım aşamasına geçer. Burada bir Sürekli Dağıtım sunucusu devreye girerek geliştirme, hazırlama veya üretim gibi birden fazla ortama dağıtım sürecini otomatikleştirir. Docker, Kubernetes ve Helm gibi araçlar genellikle dağıtım sürecini basitleştirmek, sorunsuz ölçeklenebilirlik sağlamak ve kesinti süresini azaltmak için kullanılır.

CI/CD DevOps Entegrasyonu, doğru şekilde uygulandığında çok sayıda ilgi çekici avantaj sunar. Bunlar arasında daha hızlı bir geri bildirim döngüsü, artan üretkenlik, kısaltılmış geliştirme süreleri ve geliştiriciler, kalite güvence ekipleri, altyapı mühendisleri ve diğer proje paydaşları arasında gelişmiş işbirliği yer alıyor. Etkinliğinin açık bir örneği, yazılım endüstrisinde gözlemlenebilen, kullanıcı deneyimini geliştiren ve hızlı ürün gelişimini sağlayan, sık ve artımlı sürümlerdeki dikkate değer artıştır.

AppMaster no-code platformu, geliştirme sürecini kolaylaştırarak ve web, mobil ve arka uç uygulamalarında tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlar sağlayarak CI/CD DevOps Entegrasyonunun temel ilkelerini benimser. Burada kullanıcılar veri modelleri oluşturabilir, iş süreçlerini tasarlayabilir ve arka uçta REST API'leri ve WSS Uç Noktaları oluşturabilir. Web uygulamalarında UI bileşenleri drag-and-drop işleviyle tasarlanabilir ve mobil uygulamalar için UI bileşenleri ve iş mantığı bir Mobil İş Süreci tasarımcısında oluşturulur.

'Yayınla' düğmesine basıldığında AppMaster, 30 saniyeden kısa bir sürede kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testler çalıştırır, arka uç uygulamalarını Docker konteynerlerine paketler ve buluta dağıtır. Platform sürekli olarak sıfırdan uygulamalar ürettiğinden, teknik borç etkin bir şekilde ortadan kaldırılarak her büyüklükteki işletme için uzun vadeli faydalar sağlanır. AppMaster ayrıca, birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanını tam olarak destekleyerek ve arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose kullanarak kullanıcıları için ölçeklenebilirliği ve performansı artırır. iOS için SwiftUI yanı sıra.

Ayrıca AppMaster, özellikle sunucu endpoints için Swagger (OpenAPI) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları oluşturarak kapsamlı belgeler ve geçiş araçları sağlar. Şirket içi barındırmayla uyumluluk ve uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden kullanıcı arayüzü, mantık ve API anahtarlarını güncelleme yeteneği sayesinde platform, yüksek kaliteli, tam işlevsel uygulamalara ihtiyaç duyan işletmeler için çok yönlülük ve uyarlanabilirlik sunar.

Sonuç olarak, CI/CD DevOps Entegrasyonu işbirliğini, otomasyonu ve çevikliği vurgulayarak yazılım geliştirme ortamında devrim yarattı. Minimum riskle, daha sık ve artan sürümlerle ve önemli ölçüde daha az teknik borçla kesintisiz bir geliştirme süreci sağlayan DevOps entegrasyonunun, modern geliştirme uygulamaları için paha biçilmez olduğu kanıtlanmıştır. Alanında uzman olan AppMaster no-code platformu, kullanıcılarına yüksek kaliteli web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için verimli, uygun maliyetli ve zaman kazandıran bir çözüm sunmak üzere bu avantajlardan yararlanır.