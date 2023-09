L'integrazione CI/CD, o integrazione continua e distribuzione continua, è un componente critico e indispensabile nello sviluppo di software moderno, in particolare nel contesto della piattaforma no-code AppMaster. L'integrazione CI/CD consente agli sviluppatori di integrare perfettamente le modifiche al codice, testare le modifiche automaticamente e distribuire l'applicazione risultante nella produzione in modo efficiente. L'obiettivo principale dell'integrazione CI/CD è stabilire un processo semplificato, automatizzato e affidabile per fornire applicazioni di alta qualità agli utenti finali a un ritmo più rapido, promuovendo così uno sviluppo agile, riducendo il time-to-market e garantendo un utilizzo ottimale esperienza.

L'integrazione continua (CI) è il primo componente di questo processo, che prevede l'integrazione regolare e frequente delle modifiche al codice in un repository condiviso, che in genere si verifica più volte al giorno. Essenzialmente, la CI è la pratica di unire il lavoro di sviluppo svolto da diversi membri del team durante la giornata lavorativa, seguito dalla creazione e dal test automatici della base di codice integrata. Questa pratica consente agli sviluppatori di identificare e risolvere rapidamente i problemi, riducendo il ciclo di feedback e prevenendo l'accumulo di difetti del software nel tempo.

La distribuzione continua (CD) è il secondo componente, incentrato sull'automazione della distribuzione delle modifiche al codice negli ambienti di produzione. Comprende processi come la creazione e il confezionamento dell'applicazione, la configurazione di impostazioni specifiche dell'ambiente e la distribuzione automatica delle modifiche in vari ambienti come sviluppo, gestione temporanea e produzione. CD si impegna a eliminare l'intervento manuale nel processo di distribuzione, riducendo così l'errore umano e accelerando la distribuzione delle applicazioni.

L'integrazione CI/CD è essenziale affinché i clienti AppMaster possano sfruttare tutti i vantaggi della loro piattaforma no-code. AppMaster consente ai suoi utenti di creare applicazioni backend, web e mobili utilizzando un'interfaccia visiva drag-and-drop, rendendo più semplice per gli utenti non tecnici la creazione di applicazioni sofisticate. La piattaforma genera applicazioni da zero ogni volta che l'utente apporta modifiche ai propri progetti, il che significa che non vi è alcun debito tecnico trasferito tra le versioni.

Quando i clienti premono il pulsante "Pubblica" sulla piattaforma AppMaster, viene avviata la pipeline CI/CD. La piattaforma prende automaticamente tutti i progetti, genera il codice sorgente per le applicazioni, compila le applicazioni, esegue test, racchiude le applicazioni backend in contenitori Docker e le distribuisce nel cloud. Tutti questi processi vengono eseguiti entro 30 secondi, dimostrando l'efficienza delle funzionalità CI/CD integrate della piattaforma AppMaster.

Inoltre, la piattaforma AppMaster supporta strumenti integrati per la gestione di vari aspetti del ciclo di sviluppo del software, come la documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database. Questi strumenti promuovono la collaborazione tra gli sviluppatori, garantendo una condivisione delle informazioni e una gestione dei processi fluida ed efficiente all'interno di un team.

Grazie alla solida integrazione CI/CD, AppMaster è perfettamente adatto per lo sviluppo di applicazioni in vari settori come e-commerce, finanza, sanità, istruzione e altro ancora. Queste applicazioni sono scalabili, versatili e altamente efficienti, in grado di supportare con facilità casi d'uso aziendali e con carico elevato. Le applicazioni generate da AppMaster possono funzionare anche con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come archivio dati primario, offrendo la massima flessibilità ai clienti nella scelta della propria infrastruttura dati.

È essenziale ricordare che, sebbene AppMaster sia una piattaforma no-code, genera comunque codice sorgente completo per tutte le applicazioni, offrendo ai clienti un ulteriore livello di garanzia riguardo alla qualità, alle prestazioni e alla verificabilità della loro applicazione. Il codice sorgente generato è scritto in Go (golang) per le applicazioni backend, framework Vue3 con JS/TS per applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS per applicazioni mobili.

In conclusione, l'integrazione CI/CD è un attributo vitale della piattaforma no-code AppMaster, poiché garantisce che i clienti possano accelerare il processo di sviluppo delle applicazioni di dieci volte, ridurre i costi di un fattore tre e sviluppare applicazioni di alta qualità con un debito tecnico minimo. Incorporando perfettamente l'integrazione CI/CD nel ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni, AppMaster consente ad aziende e imprese di tutte le dimensioni di creare e distribuire applicazioni pronte per il mercato in tempi record, superando la concorrenza e soddisfacendo le aspettative degli utenti finali con precisione e velocità eccezionali.