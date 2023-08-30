CI/CD Kod Kalitesi, AppMaster platformu bağlamında, no-code platform kullanılarak oluşturulan yazılım uygulamaları için yüksek kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir kod sağlayan sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli teslim (CD) süreçlerini ifade eder. . CI/CD Kod Kalitesinin ana hedefi, yazılım geliştirme ekiplerine, bir yandan CI/CD Kod Kalitesinin bütünlüğünü korurken diğer yandan uygulamalarını daha yüksek düzeyde verimlilik ve doğrulukla oluşturmalarına, test etmelerine ve dağıtmalarına yardımcı olabilecek en iyi uygulamaları, araçları ve otomasyon süreçlerini sağlamaktır. kod tabanını genişletir ve kusur oluşturma veya gerilemelere neden olma olasılığını azaltır.

Sürekli entegrasyon (CI), geliştiricilerin kod değişikliklerini günde birkaç kez düzenli olarak paylaşılan bir depoya entegre etmesini içeren bir geliştirme uygulamasıdır. Bu, entegrasyon sorunlarının erken tespit edilip çözülmesine yardımcı olur; bu da hata birikiminin önlenmesine ve hata ayıklamanın basitleştirilmesine yardımcı olur. Sürekli teslimat (CD), sürekli entegrasyonun doğal bir uzantısıdır; kod değişikliklerinin yalnızca entegre edilmesini değil aynı zamanda test edilmesini ve üretime dağıtılmasını sağlarken üretim hattının diğer aşamalarında üretime yakın ortamları korur. CI/CD işlem hatları, yazılım değişiklikleri arasındaki teslim süresini en aza indirmek, pazara daha hızlı sürüm sağlamak ve genel sürüm sürecini iyileştirmek için çok önemlidir.

AppMaster güçlü no-code aracı, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeyi kolaylaştırarak geliştiricilerin görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, iş süreçleri tasarlamasına, REST API'leri ve web hizmeti endpoints oluşturmasına olanak tanır. Platform otomatik olarak kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testleri çalıştırır, uygulamaları liman işçisi kapsayıcılarında (arka uçlar için) paketler ve buluta dağıtarak yüksek düzeyde uygulama kalitesi ve sürdürülebilirlik sağlar. Oluşturulan kod, endüstri standardı en iyi uygulamaları ve tasarım modellerini takip ederek uygulamalar için sağlam ve ölçeklenebilir bir temel sağlar.

AppMaster CI/CD Kod Kalitesi yalnızca yeni oluşturulan uygulamaların sorunsuz şekilde devreye alınmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda devam eden bakım, yeniden düzenleme ve hata çözme süreçlerini de garanti eder. Sürekli izleme sayesinde platform, kod kalitesini etkileyebilecek darboğazları, güvenlik açıklarını ve tutarsızlıkları belirlemek için günlüklerin ve performans ölçümlerinin titizlikle incelenmesine olanak tanır.

AppMaster hataları azaltmak ve yüksek kod kalitesi standartlarını korumak için geliştirmenin farklı aşamalarında sıkı otomatik testler uygular. AppMaster test metodolojileri arasında birim testi, entegrasyon testi, uçtan uca test ve stres testi yer alır. Bu kapsamlı test yaklaşımı, oluşturulan uygulamaların işlevsel gereksinimleri karşılamasını, yüksek kullanılabilirliğe ulaşmasını ve çeşitli koşullar altında olağanüstü performansı sürdürmesini garanti eder.

CI/CD Kod Kalitesinin hayati bir yönü, bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir kodun oluşturulmasını destekleyen kodlama standartlarının ve yönergelerinin uygulanmasıdır. AppMaster arka uç uygulamaları için Go (Golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI kullanarak kod üretir. Bu programlama dilleri ve çerçeveleri kapsamında önerilen uygulamalara bağlı kalarak AppMaster, bakımı ve genişletilmesi kolay, yüksek kaliteli uygulamalar sunar.

Kod incelemeleri tutarsızlıkların, olası sorunların ve optimize edilebilecek alanların tespit edilmesine yardımcı olduğundan CI/CD Kod Kalitesinde önemli bir rol oynar. AppMaster Kurumsal abonelikleri olan müşterilerin, oluşturulan kaynak koduna erişmesine olanak tanır ve dahili kodlama standartlarına ve sektördeki en iyi uygulamalara uygunluğu sağlamak için geliştirme ekipleri tarafından kod incelemelerinin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

CI/CD Kod Kalitesinin en hayati yönlerinden biri teknik borç üzerindeki etkisidir. AppMaster gereksinimler değiştiğinde her zaman sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, oluşturulan yazılımın her zaman en son değişikliklerle güncel olmasını garanti ederek istikrarlı, güvenilir ve tutarlı bir kod tabanı sağlar.

Sonuç olarak, CI/CD Kod Kalitesi, güçlü ve bakımı yapılabilir kodu korurken hızlı entegrasyon, test ve dağıtım sağlayarak yazılım geliştirme sürecini geliştirmeye yönelik sistematik bir yaklaşım sağlar. AppMaster no-code platformu, en iyi uygulamalara uygun kodların otomatik olarak üretilmesi, kapsamlı testler ve verimli dağıtım süreçleri aracılığıyla CI/CD Kod Kalitesi hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırarak yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve güvenilir yazılım uygulamalarının sunulmasını sağlar. her ölçekteki işletme için.