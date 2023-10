İlişkisel veritabanları bağlamında Birlik terimi, iki veya daha fazla SELECT sorgusunun sonuç kümelerini tek bir sonuç kümesinde birleştirmek ve birden çok tablo veya sorgudan alınan verileri etkili bir şekilde birleştirmek için kullanılan bir küme işlemini ifade eder. Birlik operasyonu, birleştirilmiş verilerin tutarlılığını ve bütünlüğünü sağlamak için belirli kural ve ilkelere bağlı kalır. Birlik kavramını ve bunun doğru kullanımını anlamak, özellikle karmaşık veri modelleri ve uygulama mantığıyla çalışırken ilişkisel veritabanı sistemlerinde verimli sorgulama ve veri alımı için hayati öneme sahiptir.

Güçlü no-code platform olan AppMaster kullanıcılar, Union operasyonlarını ve diğer ilişkisel veritabanı kavramlarını veri modellerine, iş süreçlerine ve API'lerine kolayca dahil edebilirler. Bu, yalnızca oluşturulan uygulamaların genel verimliliğini ve performansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara çeşitli iş gereksinimlerine ve kullanım senaryolarına hitap eden tamamen etkileşimli, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir çözümler oluşturma olanağı da sağlar.

Birlik işleminin arkasındaki temel kavram, iki veya daha fazla kümenin birleşiminin herhangi bir kümede mevcut olan ancak herhangi bir kopya olmaksızın tüm öğeleri içerdiği küme teorisi aracılığıyla açıklanabilir. Benzer şekilde, ilişkisel veritabanlarına uygulandığında Union işlemi, ayrı SELECT sorgularından sonuç kümelerini alır ve bunları tek bir sorguda birleştirerek süreçteki kopyaları ortadan kaldırır. Nihai sonuç, her iki orijinal sorgunun benzersiz kayıtlarını içeren tek, birleştirilmiş bir sonuç kümesidir.

İlişkisel veritabanlarında Union operasyonunu kullanırken aşağıdaki kurallara uymak önemlidir:

Sütun Uyumluluğu: Birliğe dahil olan SELECT sorguları aynı sayıda sütuna sahip olmalı ve her sorgudaki karşılık gelen sütunlar uyumlu veri türlerine sahip olmalıdır; bu, gerektiğinde ortak bir veri türüne örtülü olarak dönüştürülebilmeleri gerektiği anlamına gelir.

Sütun Takma Adlandırma: Tutarlılık ve okunabilirlik amacıyla, özellikle orijinal sorgulardaki sütun adları farklıysa, birleştirilmiş sonuç kümesindeki sütunlara uygun takma adların atanması önerilir.

Sıralama ve Sıralama: Nihai sonuç kümesinin sıralanması veya sıralanması gerekiyorsa, tüm sonuç kümelerinde birleştirilmiş bir sıralama veya sıralama için Union işlemi içindeki son SELECT sorgusundan sonra ORDER BY deyimi kullanılmalıdır.

Union operasyonunun UNION ve UNION ALL olmak üzere iki çeşidi vardır. İkisi arasındaki temel fark, kopyaların işlenme biçiminde yatmaktadır:

UNION: Birleştirilmiş sonuç kümesindeki kopyaları ortadan kaldırarak yalnızca benzersiz kayıtları döndürür. Bu değişken, kopyaları tespit etmek ve kaldırmak için ek işlem gerektirir; bu nedenle, özellikle büyük sonuç kümeleri için sorgunun performansını potansiyel olarak etkileyebilir.

UNION ALL: Tekrarlananlar da dahil olmak üzere sonuç kümelerindeki tüm kayıtları tutar. Kopyaları kaldırmak için ek bir işlem gerekmediğinden performans genellikle standart UNION varyantına kıyasla daha hızlıdır. Bu seçenek, kopyaların istendiği durumlarda veya birleştirilmiş sonuç kümelerinin yinelenen kayıtları içermeyeceğinden emin olunduğunda uygundur.

İlişkisel bir veritabanında Union işleminin kullanımını gösteren bir örnek:

Her biri sırasıyla tam zamanlı employees ve sözleşmeli çalışanlar hakkında bilgi içeren, çalışanlar ve contractors adlı iki tabloyu düşünün. Her iki tabloda da id , first_name , last_name ve email gibi benzer sütunlar bulunur. Hem çalışanların hem de yüklenicilerin tüm benzersiz e-posta adreslerinin bir listesini almak için UNION işlemi şu şekilde kullanılabilir:

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

Bu örnekte, hem çalışanların hem de yüklenicilerin benzersiz e-posta adreslerini içeren tek, birleştirilmiş bir sonuç kümesi, soyadına ve adına göre sıralanmış olarak döndürülür.

Sonuç olarak Union operasyonu, ilişkisel veritabanlarındaki birden fazla tablo veya sorgudan veri almak ve birleştirmek için değerli bir araçtır. AppMaster no-code platformunun kullanıcıları Union operasyonunu doğru bir şekilde anlayıp uygulayarak, sağlam, ölçeklenebilir ve verimli uygulamalar oluşturmak ve optimum veri yönetimi, geri alma ve işleme sağlamak için bu platformun avantajlarından yararlanabilirler.