En el contexto de las bases de datos relacionales, el término Unión se refiere a una operación de conjunto utilizada para combinar los conjuntos de resultados de dos o más consultas SELECT en un único conjunto de resultados, fusionando efectivamente los datos recuperados de múltiples tablas o consultas. La operación de la Unión se adhiere a determinadas normas y principios para garantizar la coherencia e integridad de los datos combinados. Comprender el concepto de Unión y su uso adecuado es vital para realizar consultas y recuperación de datos eficientes en sistemas de bases de datos relacionales, particularmente cuando se trabaja con modelos de datos complejos y lógica de aplicación.

En AppMaster, la poderosa plataforma no-code, los usuarios pueden incorporar fácilmente operaciones de Union y otros conceptos de bases de datos relacionales en sus modelos de datos, procesos comerciales y API. Esto no solo mejora la eficiencia general y el rendimiento de las aplicaciones generadas, sino que también permite a los usuarios crear soluciones totalmente interactivas, escalables y personalizables que satisfagan diversos requisitos comerciales y casos de uso.

El concepto principal detrás de la operación Unión se puede explicar a través de la teoría de conjuntos, donde la unión de dos o más conjuntos comprende todos los elementos que están presentes en cualquiera de los conjuntos, pero sin duplicados. De manera similar, cuando se aplica a bases de datos relacionales, la operación Unión toma conjuntos de resultados de consultas SELECT separadas y los combina en uno, eliminando duplicados en el proceso. El resultado final es un conjunto de resultados único y unificado que contiene registros únicos de ambas consultas originales.

Al utilizar la operación Unión en bases de datos relacionales, es importante cumplir con las siguientes reglas:

Compatibilidad de columnas: las consultas SELECT involucradas en la Unión deben tener la misma cantidad de columnas, y las columnas correspondientes en cada consulta deben tener tipos de datos compatibles, lo que significa que deben ser implícitamente convertibles a un tipo de datos común si es necesario.

Alias ​​de columnas: por motivos de coherencia y legibilidad, se recomienda asignar alias adecuados para las columnas en el conjunto de resultados combinado, especialmente si los nombres de las columnas en las consultas originales son diferentes.

Clasificación y ordenamiento: si es necesario ordenar u ordenar el conjunto de resultados final, la cláusula ORDER BY debe usarse después de la última consulta SELECT dentro de la operación Union para una clasificación u ordenamiento consolidado en todos los conjuntos de resultados.

La operación Union tiene dos variantes, a saber, UNION y UNION ALL . La principal diferencia entre los dos radica en la forma en que se manejan los duplicados:

UNION: Elimina duplicados del conjunto de resultados combinado, devolviendo solo registros únicos. Esta variante requiere procesamiento adicional para identificar y eliminar duplicados, lo que podría afectar el rendimiento de la consulta, especialmente para conjuntos de resultados grandes.

UNION ALL: Conserva todos los registros de los conjuntos de resultados, incluidos los duplicados. Como no se requiere procesamiento adicional para eliminar duplicados, el rendimiento es generalmente más rápido en comparación con la variante UNION estándar. Esta opción es adecuada cuando se desean duplicados o cuando es seguro que los conjuntos de resultados combinados no contendrán registros duplicados.

A continuación se muestra un ejemplo para ilustrar el uso de la operación Union en una base de datos relacional:

Considere dos tablas denominadas employees y contractors , cada una de las cuales contiene información sobre empleados de tiempo completo y trabajadores subcontratados, respectivamente. Ambas tablas tienen columnas similares, como id , first_name , last_name y email . Para recuperar una lista de todas las direcciones de correo electrónico únicas de empleados y contratistas, se puede utilizar una operación UNION de la siguiente manera:

SELECT id, first_name, last_name, email FROM employees UNION SELECT id, first_name, last_name, email FROM contractors ORDER BY last_name, first_name;

En este ejemplo, se devuelve un conjunto de resultados único y unificado que contiene direcciones de correo electrónico únicas de empleados y contratistas, ordenado por apellido y nombre.

En conclusión, la operación Union es una herramienta valiosa para recuperar y combinar datos de múltiples tablas o consultas en bases de datos relacionales. Al comprender e implementar correctamente la operación de la Unión, los usuarios de la plataforma no-code AppMaster pueden aprovechar sus beneficios para crear aplicaciones sólidas, escalables y eficientes, garantizando una gestión, recuperación y procesamiento óptimos de datos.