İlişkisel veritabanı teknolojisi alanında, Birleştirme terimi hayati bir kavramdır çünkü veritabanı içindeki çeşitli tablo ve sütunlardan yararlı bilgilerin birleştirilmesinde ve çıkarılmasında tamamlayıcı bir rol oynar. Burada "Join" kavramının ilişkisel veritabanları bağlamında detaylı bir tanımını, ilgili işlemlerini ve türlerini ve AppMaster no-code platformuyla ilgili bazı örnekleri sunacağız.

Temel olarak, ilişkisel veritabanlarındaki birleştirme işlemi, birden fazla tablodan, onlar tarafından paylaşılan bir veya daha fazla öznitelik temelinde bilgilerin alınmasına olanak tanır. Birleştirme işlemlerini kullanmanın ardındaki temel motivasyon, aksi takdirde tek tablo seçimi kullanılarak mümkün olmayacak daha karmaşık veri alma ve sorgulama mekanizmalarını gerçekleştirmektir.

Birleştirmeler genellikle yapılandırılmış sorgu dili (SQL) kullanılarak gerçekleştirilse de AppMaster platformu, görsel BP Designer ve REST API endpoints kullanarak birleştirme gibi karmaşık işlemlerin oluşturulmasını kolaylaştırarak kullanıcılara kusursuz bir uygulama geliştirme deneyimi sunar.

İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin (RDBMS) çoğu tarafından desteklenen, öncelikle dört tür birleştirme işlemi vardır:

İç Birleştirme: Bu tür birleştirme işlemi, birleştirilen her iki tabloda eşleşen değerlere sahip satırları döndürür. Çoğu durumda bu, belirtilen sütunlarda eşleşen değerlere sahip olmayan satırlar hariç tutularak, her iki tablodan veri içeren satırların üst kümesiyle sonuçlanır. Dış Birleştirme: Bir Dış Birleştirme işlemi, belirtilen tablodaki eşleşmeyen satırları korurken, katılan iki tablodan birinde eşleşen değerlere sahip satırları döndürür. Dış Birleştirme ayrıca üç alt türe ayrılabilir: Sol Dış Birleştirme (veya LEFT JOIN): Bu birleştirme türünde, sağ tablodaki eşleşen satırlarla birlikte sol tablodaki tüm satırlar dahil edilir. Sol tablodaki eşleşmeyen satırlar, sağ tablonun sütunları için doldurulmuş NULL değerlere sahip.

Bu birleştirme türünde, sağ tablodaki eşleşen satırlarla birlikte sol tablodaki tüm satırlar dahil edilir. Sol tablodaki eşleşmeyen satırlar, sağ tablonun sütunları için doldurulmuş NULL değerlere sahip. Sağ Dış Birleştirme (veya RIGHT JOIN): Bu birleştirme türü, Sol Dış Birleştirmeye benzer ancak sağ tablo içindir. Sağ tablodaki tüm satırlar, sol tablodaki eşleşen satırlarla birlikte dahil edilir. Sağ tablodaki eşleşmeyen satırlar, sol tablonun sütunları için doldurulmuş NULL değerlere sahip.

Bu birleştirme türü, Sol Dış Birleştirmeye benzer ancak sağ tablo içindir. Sağ tablodaki tüm satırlar, sol tablodaki eşleşen satırlarla birlikte dahil edilir. Sağ tablodaki eşleşmeyen satırlar, sol tablonun sütunları için doldurulmuş NULL değerlere sahip. Tam Dış Birleştirme (veya FULL OUTER JOIN): Bu birleştirme türü, her iki tablodaki tüm satırları döndürür, satırları belirtilen sütunlardaki eşleşen değerlerle birleştirir ve her iki tablodaki eşleşmeyen tüm satırlar için NULL değerleriyle doldurur. Çapraz Birleştirme: Kartezyen birleştirme veya Kartezyen çarpım olarak da bilinen bu birleştirme türü, birleştirilen iki tablo arasındaki tüm olası satır kombinasyonlarını döndürür ve her iki tablodaki satır sayısının çarpımı ile sonuçlanır. Kendi Kendine Katılma: Kendi Kendine Katılma işlemi, genellikle kontrol edilen özellikler arasında bir ilişki olması koşuluyla, bir tablonun kendisiyle birleştirilmesini içerir. Bu, tek bir tablodaki satırlar arasında ilişkilerin mevcut olduğu ve bu tür verilerin sorgulanmasının aynı tablo içindeki niteliklerin karşılaştırılmasını gerektirdiği belirli senaryolarda kullanışlıdır.

Birleştirme işlemleri, ilişkisel veritabanlarının kullanımında çok önemlidir; çünkü bunlar, birden çok tablodan ilgili verileri derleme, birleştirme ve alma sürecini önemli ölçüde basitleştirir. Web, mobil ve arka uç uygulamalarının geliştirilmesini 10 kata kadar hızlandıran ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getiren no-code bir platform olan AppMaster, yenilikçi teknoloji yığını aracılığıyla birleştirme işlemlerini yürütme konusunda özellikle ustadır.

AppMaster Go programlama dili kullanılarak oluşturulan arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile oluşturulan web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI kullanılarak oluşturulan mobil uygulamalarla sunucu odaklı bir yaklaşım kullanarak uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Bu kapsamlı yaklaşım, müşterilerin yeni sürümleri App Store ve Play Market'e yeniden göndermelerine gerek kalmadan uygulama kullanıcı arayüzünü, işlevselliğini ve API anahtarlarını sorunsuz bir şekilde güncelleyebilmelerini sağlar.

AppMaster platformunda birleştirme işleminin kullanımını gösteren basit bir örneği ele alalım. İnsan kaynakları yönetim sisteminin (HRMS) bir parçası olarak çalışanları ve departmanları yönetmeye yönelik bir yazılım uygulaması hayal edin. Bu senaryoda, ilişkisel veritabanı iki tablo içerir: Çalışan.DepartmentID ve Departman.ID arasında yabancı anahtar ilişkisi olan "Çalışanlar" ve "Departmanlar". Çalışan adlarını ilgili departman adlarıyla birlikte almak için aşağıdaki SQL sorgusu kullanılarak bir iç birleştirme işlemi gerçekleştirilir:

Çalışanları SEÇİN.Adı, Departmanlar.DepartmanAdı ÇALIŞANLARDAN INNER JOIN Departmanlar ON Employees.DepartmentID = Departmanlar.ID;

AppMaster no-code platformu kullanılarak, BP Designer'da görsel olarak veri modelleri ve iş süreçleri oluşturularak benzer bir işlevsellik elde edilebilir ve SQL sorgularıyla uğraşmanın getirdiği karmaşıklıkların çoğu ortadan kaldırılabilir. Kullanıcılar uygulama mantığını tanımlayabilir ve bunu ilişkisel veritabanı modelleriyle hizalayabilir, bu da derin teknik bilgi birikimine ihtiyaç duymadan akıcı ve verimli uygulama geliştirmeyle sonuçlanır.

Sonuç olarak, birleştirme işlemleri ilişkisel veritabanlarının temel bir işlevidir ve birden fazla tablodaki ilgili verilerin verimli bir şekilde yönetilmesine, alınmasına ve değiştirilmesine olanak tanır. AppMaster no-code platform, güçlü birleştirme işlemleriyle uygulamalar oluşturmayı kusursuz hale getirerek, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar müşterilere, teknik borç olmadan uygulama oluşturma ve bakımını yapma konusunda hızlı ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.